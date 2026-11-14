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Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τη Δευτέρα και την Τρίτη ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.