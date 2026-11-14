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Το Σάββατο συνδυάζει σημαντικές θεατρικές και μουσικές προτάσεις. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου, εικαστικές εκθέσεις, συνέδρια και κινηματογραφικές προβολές.



ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Γκαλερί Stand In Line (99412000). Εγκαίνια 7μ.μ. Τη διαρκή σχέση της ύλης με τη μορφή, τον χώρο και τον χρόνο διερευνά ο Νίκος Κουρούσης στην ατομική έκθεση «Μεταπλάσεις». Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η έννοια της μετάπλασης, μια διαδικασία κατά την οποία η ύλη μεταβάλλεται, οι μορφές ανασυντίθενται και τα επιμέρους στοιχεία αποκτούν νέες σχέσεις μεταξύ τους. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. Την εικαστική εκδήλωση Awareness 2026: ReHeritAge διοργανώνει για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του After:noon / Project. Η έκθεση προσεγγίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως μια δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, και όχι ως μια στατική παρακαταθήκη. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 10:00-00:00 afternoonproject.net

Λευκωσία, Κτίριο Τσαούση, εντός των τειχών, 11–15 Νοεμβρίου 2026. Το ερευνητικό διεπιστημονικό πρότζεκτ Space of Tapes παρουσιάζει την πενθήμερη επιτελεστική εγκατάσταση «Tape #1 – Εργαλεία Μέτρησης Αποστάσεων», που ενεργοποιεί ξανά το κτήριο Τσαούση, στην οδό Φανερωμένης 46-48, στην εντός των τειχών Λευκωσία. 14 Νοεμβρίου, 10:30π.μ.–7μ.μ.: Εργαστήριο «Η Τέχνη του Circuit Bending». 15 Νοεμβρίου, 5μ.μ.: «Revisiting Aboulomania». Κρατήσεις για τις δράσεις: Instagram @spaceoftapes και 96510696.

Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 28/11

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Αίθουσα Β108, κτίριο Αναστάσιος Λεβέντης, 9.30π.μ.- 2μ.μ. Τη συμβολή των Κυπρίων λογοτεχνίδων στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου, αλλά και τη σχέση της γραφής με το φύλο, τη γυναικεία εμπειρία και τον φεμινισμό, θέτει στο επίκεντρο το διεθνές συνέδριο «Έμφυλες Όψεις της Κυπριακής Λογοτεχνίας». Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από τον Δημήτρη Παπανικολάου, καθηγητή Νεοελληνικών και Πολιτισμικών Σπουδών και εταίρο του κολεγίου St Cross στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με θέμα «Τι μας έμαθε το φύλο: Γραφή, ταυτότητα, διασταυρωτικότητα, πολιτειότητα».

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, YALLA Collective Space & Café, 14–15 Νοεμβρίου. Βιβλία, zines, ανεξάρτητες εκδόσεις και συζητήσεις γύρω από ζητήματα πολιτικής και κοινωνίας συνθέτουν το πρόγραμμα του δεύτερου Εναλλακτικού Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας, που πραγματοποιείται στο YALLA Collective Space & Café, στην οδό Περικλέους 16, στη Λευκωσία. Στη φιλοσοφία του φεστιβάλ, τα βιβλία δεν αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα ή μέσα ψυχαγωγίας, αλλά ως εργαλεία κοινωνικής αλλαγής.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Εννέα μουσικές διαδρομές, μέσα από το έργο δημιουργών που διαμόρφωσαν το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, συνθέτουν την παράσταση «9 Μουσικές Εικόνες» του Πολιτιστικού Ομίλου «Διάσταση». Η μουσική επιμέλεια, οι διασκευές, οι ενορχηστρώσεις και οι εναρμονίσεις είναι του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Μαζί με το Φωνητικό Σύνολο της «Διάστασης» συμμετέχουν οι Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Ηρώ Σαΐα, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Ιωάννου και Άντρεα Σοφοκλέους, καθώς και ορχήστρα επαγγελματιών μουσικών. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster και ACS Couriers. Πληροφορίες: 7777 7040. Επόμενη: 16/11 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος»

Λευκωσία, ARTos House, 9–14 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 13ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται σήμερα με τη συναυλία «Νέοι Συνθέτες για την Ειρήνη», στην οποία θα παρουσιαστούν έργα δημιουργών κάτω των 25 ετών, που δεν είναι μέλη του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών. Η είσοδος είναι ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Κεντρική Σκηνή, 8μ.μ. Η κωμωδία «Το Ψέμα» του Φλοριάν Ζελέρ, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ., έως τις 20 Δεκεμβρίου. Διάρκεια: 90’ με διάλειμμα. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940.

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ. 8μ.μ. Ο Ανδρέας Αραούζος σκηνοθετεί το πολιτικό δράμα του Πήτερ Μόργκαν «Φροστ/Νίξον», που ανασυνθέτει την ιστορική τηλεοπτική αναμέτρηση του Ντέιβιντ Φροστ με τον Ρίτσαρντ Νίξον μετά το σκάνδαλο Watergate. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ., Κυριακή 6μ.μ. Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πληροφορίες και εισιτήρια: 77772717 tickets.thoc.org.cy

Πανεπιστήμιο Uclan Cyprus. 8μ.μ. 14 Νοεμβρίου. H νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας, που μέσα από το χιούμορ φωτίζει την αλήθεια για την αγάπη, τα ψέματα και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώσει σημαντικός. SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. Το Θέατρο Λέξη παρουσιάζει τα «39 Σκαλοπάτια», τη θεατρική διασκευή του Πάτρικ Μπάρλοου, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Παραστάσεις: 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 Νοεμβρίου, Παρασκευή- Σάββατο 8μ.μ., Κυριακή 6.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets & καταστήματα Stephanis. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Κρατήσεις: 70007721.

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι 8μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το κλασικό έργο του Ίψεν «Έντα Γκάμπλερ» ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

Λευκωσία, ΚΤΗΡΙΟΝ 53, 8μ.μ. «Η Κοιλιά» της Μαρίνας Βρόντη σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη. Επι σκηνής η Μαρίλια Χαριδήμου. 14 και 15 Νοεμβρίου, στις 20:00. Εισιτήρια more.com 70001384.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Έκτορος 41 (96 768651). «Όνειρα» της Κίκας Ταλιαδώρου Κόουλς. Μέχρι 15/11.

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Hunger Games: Sunrise of the Reaping (σκηνοθεσία Francis Lawrence με τους Jennifer Laurence, Mckenna Grace, Joseph Zada), Ebenezer (σκηνοθεσία Ti West με τους Johnny Depp, Ian McKellen, Sam Claflin), How to Rob a Bank (σκηνοθεσία David Leitch με τους Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Christian Slater), Motor City (σκηνοθεσία Potsy Ponciroli με τους Alan Ritchson, Ben Foster, Shailene Woodley) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 13/14/20/21 Νοεμβρίου: 6μ.μ. + 8.30μ.μ. 15/17/18/19/22/24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.