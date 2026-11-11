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Η Τετάρτη φέρνει σημαντικές μουσικές και θεατρικές επιλογές, με το κυπριακό ντεμπούτο του Σέρβου πιανίστα Πάβλε Κρστιτς και τη μουσικοχορευτική παράσταση «Της κυρα-Δόμνας» να ξεχωρίζουν. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη η πρεμιέρα νέου ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια και εικαστικές εκθέσεις.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το κυπριακό του ντεμπούτο πραγματοποιεί ο Σέρβος πιανίστας Πάβλε Κρστιτς, σε ένα ρεσιτάλ που διοργανώνει το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Keyboard Charitable Trust του Λονδίνου. Το πρόγραμμα της συναυλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών κόσμων, με έργα Σοπέν, Ραχμάνινοφ, Χιναστέρα, ντε Σεβεράκ και Στραβίνσκι. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, 22663871, pharosartsfoundation.org

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Τη ζωή και την πολύτιμη προσφορά της Δόμνας Σαμίου, μιας εμβληματικής μορφής της ελληνικής δημοτικής μουσικής, αναδεικνύει η μουσικοχορευτική παράσταση «Της κυρα-Δόμνας», που παρουσιάζει ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού. Στην παράσταση συμμετέχουν περισσότεροι από 120 συντελεστές, ανάμεσά τους χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού, τραγουδιστές και μουσικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster και από το ταμείο του θεάτρου 7777 7040

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, 7.30μ.μ.. Τη διαδρομή 25 χρόνων των Social Waste, μιας από τις πιο ανήσυχες και πολιτικοποιημένες μουσικές συλλογικότητες της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής, καταγράφει το ντοκιμαντέρ του Αλφόνσο ντε Μούνο «Hip Hop Mediterraneo», που κάνει την πρώτη επίσημη προβολή του στην Κύπρο. Απαραίτητη η προκράτηση μέσω Pretix. Πληροφορίες: 99566295.

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η κωμωδία «Oh this unspeakable void» σε σκηνοθεσία του Σιμόν Βερχόβεν προβάλλεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας». Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ιωακείμ, που στα 20 του χρόνια, γίνεται απροσδόκητα δεκτός σε μια από τις πιο φημισμένες δραματικές σχολές του Μονάχου και μετακομίζει στην επιβλητική έπαυλη των εκκεντρικών παππούδων του, Ίνγκε και Χέρμαν. Γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Λευκωσία, Rodax Art Gallery, Τετάρτη 11 και 18 Νοεμβρίου, 6.30μ.μ.–8.30μ.μ. Εργαστήρια προφορικής ιστορίας διοργανώνει η Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου (ΕΠΙΚΥ). Εισηγητές και εισηγήτριες είναι ο καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεώργιος Α. Καζαμίας, η υποψήφια διδάκτωρ Προφορικής Ιστορίας Ιλιάνα Κουλαφέτη, η υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου. Κύπρου Ιωάννα Αλεξάνδρου, η ιστορικός Μαρία Γαλανού, ο διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ανδρέας Χριστοφή και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Χρίστος Περιστιάνης. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: epiky.cy@gmail.com, 96571658 epiky.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Κτίριο Τσαούση, εντός των τειχών, 11–15 Νοεμβρίου 2026. Το ερευνητικό διεπιστημονικό πρότζεκτ Space of Tapes παρουσιάζει την πενθήμερη επιτελεστική εγκατάσταση «Tape #1 – Εργαλεία Μέτρησης Αποστάσεων», που ενεργοποιεί ξανά το κτήριο Τσαούση, στην οδό Φανερωμένης 46-48, στην εντός των τειχών Λευκωσία. «post-truth is another water game I play against my mouth» τιτλοφορείται η κεντρική δράση της εγκατάστασης. Σε σύνθεση και κατασκευή της Στέλλας Ν. Χρίστου, με τη Σαβίνα Γιαννάτου στον ρόλο του «Στόματος». Πληροφορίες και κρατήσεις για τις δράσεις: Instagram @spaceoftapes και 96510696. Για το επιτελεστικό λαμέντο και το εργαστήριο circuit bending διατίθενται διαδικτυακές κρατήσεις.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι 8μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ. 8μ.μ. Ο Ανδρέας Αραούζος σκηνοθετεί για τον ΘΟΚ το πολιτικό δράμα του Πήτερ Μόργκαν «Φροστ/Νίξον», που ανασυνθέτει την ιστορική τηλεοπτική αναμέτρηση του Ντέιβιντ Φροστ με τον Ρίτσαρντ Νίξον μετά το σκάνδαλο Watergate. Ο Βαρνάβας Κυριαζής ενσαρκώνει τον Αμερικανό παραιτηθέντα Πρόεδρο και ο Γιώργος Αναγιωτός τον Βρετανό τηλεπαρουσιαστή. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ., Κυριακή 6μ.μ. 77772717 tickets.thoc.org.cy

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο 8μ.μ. «Μπαμ» του Γιώργου Νεοφύτου σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή από τη Θεατρική Ομάδα Παράβαση Λυμπιών. Ύστερα από την έκρηξη μιας νάρκης μέσα στη νεκρή ζώνη, δύο άντρες –ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος– βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα ναρκοπέδιο. Από την έκρηξη έχουν χάσει προσωρινά την ακοή τους και αδυνατούν να επικοινωνήσουν. Χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ταυτότητα του άλλου, προσπαθούν να συνεννοηθούν και να επιβιώσουν.

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το κλασικό έργο του Ίψεν «Έντα Γκάμπλερ» ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Το θεατρικό του ΘΟΚ «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές», το κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά περιοδεύει εκτός Λευκωσίας. Εισιτήρια thoc.org.cy

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 11, 12, Νοεμβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. rialto.interticket.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mongoose (σκηνοθεσία Mark Vanselow με τους Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames), Wild Horse Nine (σκηνοθεσία Martin McDonagh με τους John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi), Ramayana: Rise of a Legend (σκηνοθεσία Nitesh Tiwari με τους Randir Kapoor, Yash, Sai Pallavi), George Michael: The Faith Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία David Austin, Andrew Morahan), The Cat in the Hat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Alessandro Carloni, Erica Rivinoja) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.