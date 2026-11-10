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Η παρουσία του Τζον Κλιζ στη Λευκωσία αποτελεί το μεγάλο γεγονός της ημέρας, με τον θρυλικό δημιουργό των Monty Python να παρουσιάζει μια προσωπική αναδρομή στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης περιλαμβάνει ακόμη θέατρο, το 13ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής, τιμητικές εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες εκθέσεις.



ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Στάδιο Ελευθερία, 7.30μ.μ. Ο Τζον Κλιζ, συνιδρυτής των Monty Python, δημιουργός και πρωταγωνιστής του «Fawlty Towers» και συνσεναριογράφος και πρωταγωνιστής της ταινίας «A Fish Called Wanda», θα εμφανιστεί ζωντανά στο Στάδιο Ελευθερία. Με τίτλο «Last Time To See Me Before I Die», η παράσταση αποτελεί μια προσωπική αναδρομή σε περισσότερες από έξι δεκαετίες δημιουργικής πορείας. Εισιτήρια: More.com

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 10, 11, 12, Νοεμβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. rialto.interticket.com

Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο, 10 Νοεμβρίου 8μ.μ. H νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας, που μέσα από το χιούμορ φωτίζει την αλήθεια για την αγάπη, τα ψέματα και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώσει σημαντικός. SoldOut Tickets

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως), 7μ.μ. Τον αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκό Θεοχάρη Λ. Δαυίδ τιμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, σε αναγνώριση της διεθνούς προσφοράς του στην αρχιτεκτονική και την εκπαίδευση, αλλά και της συμβολής του στην ανάπτυξη του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του ιδρύματος. Στο πλαίσιο της τελετής, ο τιμώμενος θα εκφωνήσει ομιλία με τίτλο «Κύπρος – Νέα Υόρκη. Μια ζωή με νόημα και ουσία». Για το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα μιλήσει ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Μάριος Κ. Φωκάς. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. 22894347

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, ARTos House, 9–14 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 13ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών. Το πρόγραμμα σήμερα συνεχίζεται με την εκδήλωση «Φωνές και Πιάνο για την Ειρήνη» στην οποία το διεθνούς φήμης μουσικό σχήμα DUO ARDEA (πιάνο–φωνή) από την Αυστρία ερμηνεύει έργα Κυπρίων συνθετών που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτό κάλεσμα, καθώς και έργα από την παγκόσμια εργογραφία. Η είσοδος είναι ελεύθερη

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mongoose (σκηνοθεσία Mark Vanselow με τους Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames), Wild Horse Nine (σκηνοθεσία Martin McDonagh με τους John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi), Ramayana: Rise of a Legend (σκηνοθεσία Nitesh Tiwari με τους Randir Kapoor, Yash, Sai Pallavi), George Michael: The Faith Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία David Austin, Andrew Morahan), The Cat in the Hat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Alessandro Carloni, Erica Rivinoja) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.