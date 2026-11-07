Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Σάββατο προσφέρει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, χορό και φεστιβάλ σε όλη την Κύπρο. Ξεχωρίζουν το 18ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, τα εγκαίνια νέων εικαστικών εκθέσεων και οι συναυλίες με διαφορετικές μουσικές αναφορές.

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη, 10π.μ.- 1.15μ.μ. & 4.30-7μ.μ. 15 ακαδημαϊκοί και άνθρωποι του θεάτρου από εννέα χώρες συναντώνται στη Λευκωσία, για το 18ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με κεντρικό θέμα «Η Τραγωδία της Δημοκρατίας: Αρχαίοι μύθοι, σύγχρονες πολιτικές ρήξεις και αντηχήσεις του αρχαίου δράματος στον 21ο αιώνα». Το διοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Ελεύθερη είσοδος. Θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα. Πληροφορίες: 7000 2414.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καπέδες, Celadon Centre for Arts & Ecologies. Η έκθεση με τίτλο «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία», που οργανώνει το Celadon Centre for Arts & Ecologies διερευνά τη σχέση τέχνης, βιβλίου και φυσικού περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή δημιουργών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Την επιμέλεια έχουν οι Γαβριήλ Κουρέας και ο Λοΐζος Ολύμπιος. Εγκαίνια: 4μ.μ. Μέχρι 20/12. (Σάββατο και Κυριακή, 11π.μ.–4μ.μ. ή κατόπιν ραντεβού) celadon.org.cy

Κίτι, προθάλαμος γραφείων Δ.Δ. Κιτίου. Έκθεση ζωγραφικής της Ελευθερίας Γεωργιάδου. Εγκαίνια 11 π.μ. Μέχρι 8/11.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Τριάντα χρόνια δισκογραφικής πορείας συμπληρώνει ο Χρήστος Θηβαίος και τα γιορτάζει με δύο επετειακές συναυλίες στην Κύπρο, με τίτλο «30 χρόνια μέρες αδέσποτες». Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος», Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster, ταμείο Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου και ACS Couriers.

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 4μ.μ. & 5.30μ.μ. Τις περιπέτειες του Μόγλη, του αγοριού που μεγάλωσε ανάμεσα στα ζώα της ζούγκλας, ζωντανεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μέσα από τη μουσική της κινηματογραφικής ταινίας «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» του 1942. Η οικογενειακή συναυλία παρουσιάζεται υπό τη μουσική διεύθυνση της Κύπριας αρχιμουσικού Κυριακής Κουντούρη, με αφηγητή τον Πέτρο Γιωρκάτζη και τη συμμετοχή της μέτζο σοπράνο Μαριλένας Νησίδη. Εισιτήρια: cyso.interticket.com

Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου, 7.30μ.μ. Την πρώτη κοινή δισκογραφική τους δουλειά παρουσιάζουν οι μουσικοί Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής, με τίτλο «Η Μουσική της Κύπρου – Χοροί». Η έκδοση περιλαμβάνει 38 οργανικούς σκοπούς, κατανεμημένους σε δύο ψηφιακούς δίσκους, και αποτελεί το πρώτο μέρος μιας φιλόδοξης τριλογίας με στόχο την καταγραφή, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της κυπριακής μουσικής παράδοσης. Λευκωσία, Κοσμικό Κέντρον Αντωνάκη, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. είσοδος ελεύθερη.

Βορόκληνη. Verochino Spazio Aperto 8μ.μ. Παραδοσιακά και ρεμπετοσμυρνέικα στο Verochino Spazio Aperto. Η Αγγελική Χατζηβασιλείου στο τραγούδι και ο Χρίστος Πέτρου στο τραγούδι και την κιθάρα συναντούν τον Παύλο Μιχαηλίδη στο βιολί και τον Χαράλαμπο Παντελή στο λαούτο. Κρατήσεις: 99 682288

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος» 8.30π.μ.–1.20μ.μ. Την ιστορική διαδρομή, την πολιτιστική κληρονομιά και τις ανθρώπινες ιστορίες της Λαπήθου επιχειρεί να αναδείξει η ημερίδα με τίτλο «Λάπηθος: Ιστορία, Πολιτισμός και Άνθρωποι – Από την Αρχαιότητα στην προσφυγιά και στην ελπίδα», που διοργανώνει ο Δήμος Λαπήθου.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8μ.μ. Ένα παράθυρο στον κόσμο της νευροδιαφορετικότητας ανοίγει η παράσταση «Blue Indigo», που παρουσιάζεται από την ομάδα χορού Ασώματες Δυνάμεις, σε σύλληψη και χορογραφική διεύθυνση της Ανδρομάχης Δημητριάδου Λίνταλ. Ερμηνεύουν και συνδημιουργούν οι Ζωή Αναστασιάδου, Άνθη Κέττηρου, Γεωργία Κωνσταντίνου Κλάρκ, Σωτήρης Σωτηρίου και Ιφιγένεια Χριστοδούλου. Κρατήσεις: 99360503 (2–10μ.μ.), asomates.com

Λεμεσός, Υπόγεια Σκηνή/ Πολυχώρος Συνεργείο, 8.30μ.μ. Η νέα δημιουργία της Stylish Junkies Collective «Nada» διερευνά την επιστροφή της επιθυμίας και τη δυνατότητα αλλαγής μετά το τραύμα και τη βαθιά αποσύνδεση. Στη σκηνή συναντώνται οι χορευτές Μάγδα Αργυρίδου, Κατερίνα Τυλλιρίδου, Άννα Νικολάου και Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, ενώ την πρωτότυπη μουσική υπογράφουν ο Γιώργος Κούλας και η Δάφνη Κούλας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Δυτική Λεμεσός, 4 έως 8 Νοεμβρίου. Με θεματική τις «μετακινήσεις και διαδρομές», το 3ο φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ επιστρέφει με θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εργαστήρια και περιπάτους σε χώρους της γειτονιάς. Οι δράσεις φιλοξενούνται στο Πάρκο Σίνε Βόλος, στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Σωματείο Βαβυλάς, στο Καφενείο Γιαπούνα και σε άλλους χώρους της γειτονιάς. Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Πληροφορίες: mitos.org.cy

Περβόλια, 3.30μ.μ.- 10μ.μ. Το φεστιβάλ «Παθκιά Παθκιά» επιστρέφει με ένα διήμερο εκδηλώσεων στα Περβόλια και το Κίτι, αναδεικνύοντας την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστατικές δράσεις, θεματικούς περιπάτους, αφηγήσεις, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, παιχνίδι και δημιουργικά εργαστήρια, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τη συμμετοχή της κοινότητας. Το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα στις 3.30μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Περβολιών – Παραστατικές Δράσεις: Το ON AIR παρουσιάζει performances σε δημόσιους χώρους, εξερευνώντας την παρουσία ως μορφή αντίστασης και συνειδητής κατοίκησης του χώρου και του χρόνου. Περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λευκωσία, Λεμύθου και Γαλάτα. Περισσότεροι από 40 δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στο φετινό 7ο Διεθνές Λογοτεχνικό-Ποιητικό Φεστιβάλ «ες γην εναλίαν Κύπρον» που διοργανώνουν η Λίλη Μιχαηλίδου και η Νόρα Χατζησωτηρίου. Στο επίκεντρο οι διεθνείς συνεργασίες, οι νέες ποιητικές φωνές και η ανταλλαγή ιδεών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πέρας Ορεινής Αρχαίο Μνημείο 185, 7–8 & 14–15 Νοεμβρίου 2026. Το Σωματείο «Κύπριοι Χαράκτες» οργανώνει σε μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων σύγχρονης χαρακτικής, αφιερωμένων στις οικολογικές και βιώσιμες πρακτικές της εικαστικής δημιουργίας. Εισηγητές Ευκλείδης Παπαδόπουλος, Κυριάκος Θεοχάρους, Ελένη Κινδύνη. Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 11:00–16:00 Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 10:00–13:00.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mongoose (σκηνοθεσία Mark Vanselow με τους Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames), Wild Horse Nine (σκηνοθεσία Martin McDonagh με τους John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi), Ramayana: Rise of a Legend (σκηνοθεσία Nitesh Tiwari με τους Randir Kapoor, Yash, Sai Pallavi), George Michael: The Faith Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία David Austin, Andrew Morahan), The Cat in the Hat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Alessandro Carloni, Erica Rivinoja) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.