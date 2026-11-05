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Η Πέμπτη φέρνει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και φεστιβάλ. Ξεχωρίζουν η μουσική συνάντηση καλλιτεχνών από τρεις χώρες, οι λογοτεχνικές δράσεις και οι επιλογές για όλη την οικογένεια.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος», 7.30μ.μ. Ο πρώτος τόμος του έργου «Φωνές και μνήμες Μικρασίας και Κύπρου. Δεν σβήνουν, δεν λησμονούνται» σε έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια του Χρύσανθου Χρυσάνθου και συντονισμό έκδοσης του Σταύρου Παπαγεωργίου καταγράφει τους ιστορικούς δεσμούς Κύπρου και Μικράς Ασίας, τις προσφυγικές διαδρομές μετά το 1922 και τη νέα ζωή που έχτισαν οι Μικρασιάτες στο νησί. Η παρουσίαση της έκδοσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς από εκπροσώπους της Πολιτείας και της Εκκλησίας. Κρατήσεις: tetraktys@cytanet.com.cy ή 99 694407. tetraktys.world

και συντονισμό έκδοσης του καταγράφει τους ιστορικούς δεσμούς Κύπρου και Μικράς Ασίας, τις προσφυγικές διαδρομές μετά το 1922 και τη νέα ζωή που έχτισαν οι Μικρασιάτες στο νησί. Η παρουσίαση της έκδοσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς από εκπροσώπους της Πολιτείας και της Εκκλησίας. Κρατήσεις: tetraktys@cytanet.com.cy ή 99 694407. tetraktys.world Λευκωσία, Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, 7μ.μ. Τη νέα ποιητική συλλογή του με τίτλο «Μονοπάτι» παρουσιάζει ο Κυριάκος Ευθυμίου. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Κυριάκος Δημητρίου, καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Θα ακολουθήσει ανάγνωση ποιημάτων από τον συγγραφέα. 22666799

MAGIC SHOW

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Δύο επαγγελματίες μάγοι από την Κροατία, οι Kris και Mister H, έρχονται στη Λευκωσία για το «Croatia Magic Night», μια ζωντανή παράσταση που υπόσχεται να δοκιμάσει τα όρια της αντίληψης και να αφήσει το κοινό με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Γλώσσα: Αγγλικά. 13+. Προπώληση: SoldOut Ticket Box

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Δυτική Λεμεσός, 4 έως 8 Νοεμβρίου. Με θεματική τις «μετακινήσεις και διαδρομές», το 3ο φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ επιστρέφει με θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εργαστήρια και περιπάτους σε χώρους της γειτονιάς. Οι δράσεις φιλοξενούνται στο Πάρκο Σίνε Βόλος, στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Σωματείο Βαβυλάς, στο Καφενείο Γιαπούνα και σε άλλους χώρους της γειτονιάς. Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Πληροφορίες: mitos.org.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λευκωσία, Λεμύθου και Γαλάτα, 4 έως 7 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 40 δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στο φετινό 7ο Διεθνές Λογοτεχνικό-Ποιητικό Φεστιβάλ «ες γην εναλίαν Κύπρον» που διοργανώνουν η Λίλη Μιχαηλίδου και η Νόρα Χατζησωτηρίου. Στο επίκεντρο οι διεθνείς συνεργασίες, οι νέες ποιητικές φωνές και η ανταλλαγή ιδεών.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Flea Theatre, 8.30μ.μ. Η ομάδα |w(in) the margins| και το θέατρο Garage παρουσιάζουν το «Για πάντα δικός μου», μια διασκευή του έργου «Μητέρα» του Φλοριάν Ζελέρ, από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου. Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Αγγέλας Κωνσταντινίδου. Η παράσταση συμμετέχει στο 39ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ. Διάρκεια: 75’. Κρατήσεις: 97638710

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mongoose (σκηνοθεσία Mark Vanselow με τους Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames), Wild Horse Nine (σκηνοθεσία Martin McDonagh με τους John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi), Ramayana: Rise of a Legend (σκηνοθεσία Nitesh Tiwari με τους Randir Kapoor, Yash, Sai Pallavi), George Michael: The Faith Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία David Austin, Andrew Morahan), The Cat in the Hat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Alessandro Carloni, Erica Rivinoja) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.