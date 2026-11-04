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Στο στόχαστρο των επενδυτών βρίσκεται η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Έλον Μασκ μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η οποία συνοδεύτηκε από μια ιστορική πολιτική ανατροπή στο Τέξας, την πολιτεία όπου ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Οι μετοχές της Tesla και της SpaceX δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις στη Wall Street, με τη συνολική χρηματιστηριακή τους αξία να μειώνεται κατά περισσότερα από 120 δισ. δολάρια, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ένα δυσκολότερο πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον για τις εταιρείες του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μετοχές της Tesla υποχωρούσαν κατά 2,4% και της SpaceX κατά 4,9% στις 20:50 το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Κύπρο), μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις εκλογές για τον κυβερνήτη και τη Γερουσία στο Τέξας. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μασκ συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών, έχοντας επενδύσει σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια του κόμματος να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Τέξας δημιουργεί μια νέα πολιτική πραγματικότητα για τον Μασκ, ο οποίος είχε επιλέξει την πολιτεία ως κέντρο της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας. Η Tesla και η SpaceX έχουν την έδρα τους στο Τέξας, ενώ σημαντικές εγκαταστάσεις τους, από την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως τις διαστημικές εκτοξεύσεις, βρίσκονται πλέον στην πολιτεία.

Η εκλογή της Δημοκρατικής Τζίνα Ινοχόσα στη θέση του κυβερνήτη, έπειτα από την επικράτησή της επί του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Άμποτ, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις μελλοντικές επενδύσεις του Μασκ. Η Ινοχόσα είχε συμπεριλάβει στην προεκλογική της ατζέντα την αντίθεσή της στην ανεξέλεγκτη επέκταση των data centers, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Μασκ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το γεγονός ότι το Τέξας έγινε Δημοκρατικό δημιουργεί μια νέα πολιτική πρόκληση για τον Μασκ, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πόσο πολύ έχει επενδύσει στο να καταστήσει την πολιτεία το κέντρο της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας» δήλωσε ο Άιβαν Φάινσεθ, επικεφαλής επενδύσεων της Tigress Financial Partners.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μασκ αποκτούν πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα να εμποδίσουν επιχειρηματικά σχέδιά του σε επίπεδο πολιτείας, χωρίς να χρειάζεται να συγκρουστούν με το προεδρικό βέτο του Ντόναλντ Τραμπ.



Τα 450 εκατ. δολάρια στους Ρεπουμπλικανούς και η εκλογική ήττα

Ελάχιστοι επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όσο ο Έλον Μασκ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη της Τρίτης, διοχέτευσε σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια στην οικονομική ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών. Από αυτά, τα 205 εκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν αποκλειστικά στις εκλογικές αναμετρήσεις του Τέξας.

Παράλληλα, ο Μασκ χρησιμοποίησε την τεράστια απήχησή του στην πλατφόρμα X, όπου διαθέτει περίπου 240 εκατομμύρια ακολούθους, καλώντας τους να ψηφίσουν εναντίον των Δημοκρατικών. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν απέτρεψε την εκλογική επικράτηση των πολιτικών του αντιπάλων.

Ο ίδιος σχολίασε το αποτέλεσμα με σκωπτική διάθεση, γράφοντας στο X: «Μάλλον τα διαστημικά λέιζερ μου, που παρεμβαίνουν στις εκλογές, δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά».

Σε άλλη ανάρτησή του σχολίασε με χιούμορ ότι «τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα φαίνονται πλέον αρκετά ελκυστική επιλογή». Και αν η μεταφορά data centers στο Διάστημα παραμένει μακρινό ενδεχόμενο, η μετακίνηση των εταιρειών του σε άλλη αμερικανική πολιτεία θεωρείται πολύ πιο ρεαλιστική επιλογή.

Ο Μασκ εγκαταστάθηκε στο Τέξας το 2020 και μετέφερε εκεί την έδρα της Tesla την επόμενη χρονιά. Η απόφασή του είχε ακολουθήσει τις συγκρούσεις με τις υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τις δυσκολίες που δημιουργούσαν το υψηλό κόστος στέγασης και οι μετακινήσεις εργαζομένων στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.

Η SpaceX διέθετε ήδη σημαντικές εγκαταστάσεις κοντά στο Μπράουνσβιλ, γεγονός που ενίσχυσε την επιλογή του Τέξας ως επιχειρηματικής βάσης. Ωστόσο, η νέα πολιτική ηγεσία της πολιτείας ενδέχεται να ανατρέψει ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που είχε εξασφαλίσει ο επιχειρηματίας.

«Δεν είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι εύκολο, από νομικής πλευράς, να σταματήσουν απλώς τις επιχειρήσεις του» δήλωσε ο Άντριου Ρόκο, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Zacks Investment Research. «Ωστόσο, εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες του Μασκ, θα χρειαστεί να στραφεί σε μια άλλη πολιτεία».



Στο μικροσκόπιο η συγχώνευση Tesla και SpaceX

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον Μασκ αφορά την πιθανή συγχώνευση της Tesla με τη SpaceX, ένα επιχειρηματικό σχέδιο που έχει ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις δύο εταιρείες.

Η δημιουργία ενός ενιαίου ομίλου θα μπορούσε να συνδυάσει την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις δορυφορικές επικοινωνίες και τις διαστημικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, μια συγχώνευση τέτοιου μεγέθους εγείρει σημαντικά ζητήματα ρυθμιστικής εποπτείας, ανταγωνισμού και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Οι Δημοκρατικοί, έχοντας πλέον εξασφαλίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να διερευνήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μασκ και να ασκήσουν πιέσεις σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται ένα σχέδιο για την ανακοίνωση της συγχώνευσης κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, όσο ο Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να επιταχύνει ακόμη περισσότερο αυτές τις διαδικασίες.



Το 1,9 τρισ. δολάρια της SpaceX και τα κρατικά συμβόλαια

Η SpaceX συγκαταλέγεται πλέον στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του κόσμου, μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις διαστημικές εκτοξεύσεις, στις δορυφορικές επικοινωνίες και στην τεχνητή νοημοσύνη, είχε χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 1,9 τρισ. δολαρίων στο κλείσιμο της Τρίτης.

Η μετοχή της έχει παρουσιάσει σχετικά περιορισμένες διακυμάνσεις από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, διατηρώντας ωστόσο μια από τις υψηλότερες αποτιμήσεις παγκοσμίως.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της SpaceX είναι οι πολυάριθμες συμβάσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίες της αποφέρουν έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η στενή αυτή σχέση με το αμερικανικό Δημόσιο αποτελεί ταυτόχρονα και πιθανή πηγή πολιτικού κινδύνου, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να εξετάσουν τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τους όρους συνεργασίας του Πενταγώνου με την εταιρεία.

Ιδιαίτερη ευαισθησία παρουσιάζει και η στρατιωτική χρήση του δορυφορικού συστήματος Starlink.

Η πρόσβαση σε στρατιωτικές εκδόσεις της υπηρεσίας έχει αποτελέσει σημείο τριβής στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προσθέτοντας μια γεωπολιτική διάσταση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μασκ.



Γιατί η Tesla έχασε ενώ η Wall Street ανέβαινε

Η πτώση των Tesla και SpaceX ξεχώρισε ιδιαίτερα, καθώς η ευρύτερη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά κινούνταν ανοδικά την Τετάρτη.

Οι περισσότερες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της ομάδας των «Magnificent Seven» κατέγραφαν κέρδη, παρά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απορροφούν σημαντικό μέρος των ελεύθερων ταμειακών ροών των επιχειρήσεων.

Για την Tesla, ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι διαφορετικοί, καθώς η εταιρεία συνδέεται στενά με τις προσωπικές πολιτικές επιλογές του Μασκ. Η μετοχή της είχε ενισχυθεί κατά 34% από τα χαμηλά του τέλους Ιουλίου έως το κλείσιμο της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές προσδοκούσαν οφέλη από τα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης και την πιθανή συγχώνευση με τη SpaceX.

Μάλιστα, το ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο εταιρειών είχε περιορίσει τις αρνητικές αξιολογήσεις αναλυτών για την Tesla στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 ετών. Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο τον πολιτικό κίνδυνο που συνοδεύει τις επενδύσεις στις εταιρείες του Μασκ.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που οι χρηματιστηριακές επιδόσεις των εταιρειών του Μασκ συνδέονται άμεσα με το αποτέλεσμα αμερικανικών εκλογών. Μετά την επανεκλογή του Τραμπ το 2024, η μετοχή της Tesla είχε εκτιναχθεί περισσότερο από 90% μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Το ράλι είχε προσθέσει περίπου 570 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι οι στενές σχέσεις Μασκ και Τραμπ θα δημιουργούσαν σημαντικά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.

Τα κέρδη εκείνα εξανεμίστηκαν στη συνέχεια, όταν οι σχέσεις των δύο ανδρών επιδεινώθηκαν και οι επενδυτές άρχισαν να εκφράζουν δυσαρέσκεια για την εμπλοκή του Μασκ στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, γνωστό ως DOGE.

Η εμπειρία αυτή κατέδειξε πόσο ευαίσθητη έχει γίνει η αποτίμηση της Tesla στις πολιτικές δραστηριότητες του επικεφαλής της. Η νέα εκλογική ανατροπή επαναφέρει το ίδιο πρόβλημα, αυτή τη φορά με διαφορετικούς συσχετισμούς εξουσίας στην Ουάσινγκτον και στο Τέξας.

protothema.gr