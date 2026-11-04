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Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρότερων ελέγχων στις επιχειρήσεις του και καθυστερήσεων στις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων βρίσκεται ο Έλον Μασκ, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στα δύο σώματα του Κογκρέσου και την εκλογή της Τζίνα Χινοχόσα στη θέση της κυβερνήτη του Τέξας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δισεκατομμυριούχος δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, να διατηρηθεί ο έλεγχος του κόμματος στο Τέξας. Η πολιτεία έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δραστηριότητες της Tesla και της SpaceX, καθώς και για τα σχέδια συνεργασίας τους στην κατασκευή μικροτσίπ.

Ωστόσο, η Χινοχόσα επικράτησε του Γκρεγκ Άμποτ, εξασφαλίζοντας για τους Δημοκρατικούς τη θέση του κυβερνήτη για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η απώλεια του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς αποτέλεσε πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, πολιτικό σύμμαχο του Μασκ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στις προσυνεδριακές συναλλαγές οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κατά 3,8% και της Tesla κατά 3,6%, εμφανίζοντας χειρότερη επίδοση από τη γενικότερη αγορά.

Πιέσεις στις αδειοδοτήσεις των κέντρων δεδομένων

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι αδειοδοτήσεις νέων κέντρων δεδομένων, υποδομών κρίσιμων για την επέκταση των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ.

Αναλυτές και ειδικοί εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί θα εντείνουν τον έλεγχο των σχετικών επενδύσεων και ενδέχεται να προωθήσουν προσωρινό πάγωμα έργων, εν μέσω αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών για την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, διευθύνων σύμβουλος της Longbow Asset Management, εκτίμησε ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και να επιβραδύνει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής του.

Κατά τον ίδιο, η οικονομική στήριξη του Μασκ προς τους Ρεπουμπλικανούς δεν επαρκούσε για να αντισταθμίσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα.

Πιθανές έρευνες για τις επιχειρήσεις του

Ο Μασκ, ο οποίος μέχρι την Τρίτη καλούσε τους ακολούθους του στο X να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς, βρίσκεται πλέον απέναντι σε ένα ενισχυμένο Δημοκρατικό Κόμμα, με το οποίο έχει συγκρουστεί επανειλημμένα.

Τον προηγούμενο μήνα είχε απειλήσει με αντίποινα μέσω της πλατφόρμας, μετά από δημοσίευμα για πιθανές έρευνες στις επιχειρήσεις του σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών.

Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία έχει δεχθεί κριτική από Δημοκρατικούς βουλευτές περιλαμβάνονται οι περιορισμοί στις δορυφορικές επικοινωνίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα κατά τη θητεία του στο DOGE και οι κρατικές συμβάσεις και επιδοτήσεις προς τις εταιρείες του.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έστειλε το βράδυ της Τρίτης το μήνυμα «Βρείτε δικηγόρο» προς τους Ρεπουμπλικανούς και τους συμμάχους τους.

Η Χινοχόσα ζητά αναστολή νέων έργων

Στο Τέξας, οι σχέσεις του Μασκ με τη Χινοχόσα είναι ήδη τεταμένες. Η ίδια είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας πρόσβαση σε ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του επιχειρηματία και του Άμποτ, τον οποίο κατηγορούσε ότι προσέφερε ευνοϊκές συμφωνίες στον Μασκ.

Η Χινοχόσα έχει ζητήσει αναστολή της έγκρισης νέων data centers μέχρι να ενισχυθούν οι δικλίδες προστασίας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τερματισμό των φορολογικών απαλλαγών για τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει πολιτικό θέατρο τις προσπάθειες του Άμποτ να περιορίσει την επέκτασή τους.

Ο Μασκ σχολίασε τις εξελίξεις γράφοντας στο X ότι «τα data centers στο διάστημα φαίνονται πλέον αρκετά ελκυστική επιλογή», παραπέμποντας στο σχέδιο της SpaceX για υποδομές σε τροχιά γύρω από τη Γη. Το εγχείρημα αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, ιδίως ως προς την ψύξη και τη συντήρηση.

Οι στόχοι επέκτασης και το κόστος των υποδομών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δραστηριότητα της SpaceX στην τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται κυρίως στα Colossus και Colossus II, δύο μεγάλα κέντρα δεδομένων κοντά στο Μέμφις. Η εκμίσθωση υπολογιστικής ισχύος, μεταξύ άλλων στην Anthropic, έχει ενισχύσει τα έσοδα και συνέβαλε στα πρώτα κέρδη της SpaceX ως εισηγμένης εταιρείας.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τη δυναμικότητά της από 1,7 γιγαβάτ στα τέλη Σεπτεμβρίου σε έως 3 γιγαβάτ μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο τα 13 γιγαβάτ το επόμενο έτος. Ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών της, είχε αναφερθεί σε αγορά δυνητικής αξίας 28,5 τρισ. δολαρίων.

Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις νέες υποδομές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους στόχους αύξησης εσόδων και να εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία ερευνών SemiAnalysis έχει εντοπίσει περισσότερα από 9 γιγαβάτ σχεδιαζόμενης ή υπό ανάπτυξη δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στο συγκρότημα Starbase της SpaceX, στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας.

Η επέκταση στην περιοχή ενδέχεται επίσης να συναντήσει αντιδράσεις. Μετά από δημοσίευμα του Texas Monthly για συζητήσεις αξιωματούχων σχετικά με την πώληση παραθαλάσσιου κρατικού πάρκου στη SpaceX, η Χινοχόσα δήλωσε: «Το Τέξας δεν είναι προς πώληση».

Πηγή: Capital.gr