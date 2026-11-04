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Το 50% των Εβραίων ψηφοφόρων δήλωσε ότι ταυτίζεται με τους Δημοκρατικούς φέτος, έναντι 64% το 2018, σύμφωνα με το exit poll του NBC News. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ταυτίζονται με τους Ρεπουμπλικανούς υπερδιπλασιάστηκε, από 10% σε 22%.

Αυτό καθιστά τους Εβραίους ψηφοφόρους εξαίρεση σε μια εκλογική αναμέτρηση κατά την οποία αρκετές σημαντικές πληθυσμιακές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Λατίνοι και οι ψηφοφόροι κάτω των 30 ετών, στράφηκαν προς τους Δημοκρατικούς.



Παράλληλα οι υποστηρικτές του κινήματος «Make America Healthy Again» (Κάντε την Αμερική ξανά υγιή – MAHA) που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2024, εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς το εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βελτιώσει την υγεία και την ευημερία των Αμερικανών.



Σύμφωνα με το exit poll του NBC News, το 30% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι υποστηρίζει το κίνημα MAHA, το 39% ότι δεν το υποστηρίζει, ενώ το 31% αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αρκετά γι’ αυτό ώστε να εκφράσει άποψη. Πολλοί από τους υποστηρικτές του MAHA είναι μεγαλύτερης ηλικίας (το 42% είναι 65 ετών και άνω), ενώ οι περισσότεροι αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικανοί (65%).



Οι ψηφοφόροι της LGBTQ κοινότητας αναδείχθηκαν, τέλος, και πάλι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες υποστήριξης των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ. Το 86% των ψηφοφόρων της LGBTQ κοινότητας υποστήριξε φέτος υποψηφίους των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ το 12% ψήφισε Ρεπουμπλικανούς.



Το αποτέλεσμα αυτό ακολουθεί την τάση των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων: το 2024, οι ψηφοφόροι της LGBTQ κοινότητας είχαν υποστηρίξει την Κάμαλα Χάρις έναντι του Τραμπ με το ίδιο ακριβώς ποσοστό διαφοράς.