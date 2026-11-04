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Τις πρώτες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας προκαλούν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικάνων και του Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις πρώτες διεθνείς αντιδράσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο η Τεχεράνη αποτιμά το εκλογικό αποτέλεσμα και τις πιθανές επιπτώσεις του στον εν εξελίξει πόλεμο και στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.



“Είτε λόγω της συνείδησής τους, ​​είτε λόγω του κόστους ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς στηρίζουμε αυτό το μήνυμα”, έγραψε ο κ. Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X.

Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message.



If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026

Το πρώτο σχόλιο του Βερολίνου για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους συνεχάρη σήμερα τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ για την «ιστορική τους νίκη» στο Κογκρέσο ενώ επισήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα παραμείνει η ίδια και το Βερολίνο θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί της με εμπιστοσύνη.



Μιλώντας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Βερολίνου ο Πιστόριους πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ποια θα είναι τα σχέδια του προέδρου Τραμπ για το εγγύς μέλλον, αλλά, όπως είπε, το Βερολίνο θα έχει επαφές τόσο με τους Δημοκρατικούς όσο και με τους Ρεπουμπλικανούς.

Μαρινάκης: Δεν θα επηρεαστεί τίποτα στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ από το αποτέλεσμα

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές, οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος, δεν θα επηρεαστεί τίποτα από το αποτέλεσμα αυτό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

«Φαίνεται ότι στις κρίσιμες επιτροπές θα είναι πρόσωπα με τα οποία η Ελληνική κυβέρνηση έχει καλές σχέσεις και αυτό είναι κρίσιμο για τη χώρα» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα από την απόλυτη απομόνωση από την κυβέρνηση Τσίπρα, πέρασε σε μια εποχή που παρά τις κρίσεις, πρωταγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά θυμίζω και την εικόνα στο Κογκρέσο. Αυτή δεν ήταν στιγμιαία εικόνα αλλά απηχεί της συνολικής αποδοχής της Ελλάδας και από τις δύο παρατάξεις στις ΗΠΑ.

Υπουργός Οικονομικών Γαλλίας: Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει υπεύθυνος για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μετά τις ήττες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές και είναι απρόβλεπτος.



“Είτε θα αποφασίσει να μείνει μακριά από συγκρούσεις-αναγνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητες οι αλλαγές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες- και, θα προσέθετα, να ρίξει τους τόνους στην ανάμειξή του στις διεθνείς σχέσεις, είτε δεν θα το κάνει. Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες”, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας του BFM.

Κινεζικό ΥΠΕΞ: Το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουάσινγκτον

Η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές «εσωτερική υπόθεση» και δήλωσε έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και σε ζητήματα στα οποία υπάρχει διαφωνία.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν εσωτερικές υποθέσεις των ΗΠΑ», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να εργάζεται με τις ΗΠΑ για να διατηρηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή η σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε από τους ηγέτες των δύο χωρών, να ενισχυθεί η επικοινωνία και να γίνει η κατάλληλη διαχείριση των διαφορών», δήλωσε.

Τι σημαίνουν τα εκλογικά αποτελέσματα για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας

Απάντηση στο ερώτημα αν οι ενδιάμεσες εκλογές θα έχουν συνέπειες για το Κρεμλίνο επιχειρεί να δώσει το BBC σε μια σύντομη ανάλυσή του.



«Ο πρόεδρος Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του και θα συνεχίσει να ασκεί την εξωτερική του πολιτική», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.



Το μήνυμα φαινόταν να είναι σαφές: ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, η Μόσχα αναμένει ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν ως συνήθως.



Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να μην έχει προσφέρει στη Ρωσία ακριβώς αυτό που επιθυμεί –μια συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη με τους όρους της Μόσχας–, ωστόσο η εξωτερική πολιτική του έχει αποφέρει αρκετά οφέλη στο Κρεμλίνο.



Ο Αμερικανός πρόεδρος πάγωσε πρόσφατα ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμφώνησε στην αγορά ρωσικού ντίζελ και έχει ασκήσει πολύ πιο έντονη κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ρωσική εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta προέβλεψε ότι, εάν οι Ρεπουμπλικανοί έχαναν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα «βυθιζόταν σε πολυάριθμες έρευνες που θα ξεκινούσαν οι Δημοκρατικοί» και ότι «είναι απίθανο να μπορέσει να εφαρμόσει τις πολιτικές που θεωρεί σωστές, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τη Ρωσία».

Πέδρο Σάντσεθ για εκλογές στις ΗΠΑ: Το ακροδεξιό κύμα καταρρέει

«Το ακροδεξιό κύμα (…) καταρρέει», δήλωσε ο σοσιαλιστής ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικές εβδομάδες πριν από τις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία.



«Χθες, η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον των πολιτικών που το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν στη φτώχια. Εναντίον του μίσους. Εναντίον του ματσισμού. Εναντίον της άρνησης της κλιματικής αλλαγής και εναντίον των προνομίων των ελίτ. Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία», έγραψε στο X ο σοσιαλιστής ηγέτης.



«Το ακροδεξιό κύμα το οποίο έχουν δήθεν καβαλήσει ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ (σ.σ.: οι ηγέτες των κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ισπανία) δεν προχωράει πλέον: καταρρέει», κατέληξε.