Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κατά 9,7% αυξήθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, φτάνοντας τα 7.790 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο τέλος Οκτωβρίου ήταν 691 περισσότεροι από ό,τι τον Οκτώβριο του 2025.

Η ετήσια αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων, καθώς και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, δείχνουν μικρή υποχώρηση σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 10.711 άτομα, έναντι 10.741 τον Σεπτέμβριο.