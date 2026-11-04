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Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε την Τετάρτη μετά από συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, ότι συνάντησε τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα για να λάβει μήνυμα που της απεστάληκε από την Αγκυρα.

Όπως συγκεκριμένα δήλωσε, ερωτηθείσα σχετικά, η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι έλαβε ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας ότι της είχε αποσταλεί μήνυμα μέσω του «πρέσβη».

«Γι’ αυτό και ήρθα να τον συναντήσω, απλώς για να λάβω αυτό το μήνυμα, κάτι που εξήγησα και στον κ. Χριστοδουλίδη», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή της με τον κ. Ερχιουρμαν, η κ. Ολγκίν είπε ότι συζήτησαν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες ενόψει της κοινής συνάντησης των ηγετών τη Δευτέρα.

ΚΥΠΕ