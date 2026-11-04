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Ένα ενεργειακό ποτό για να βγει η ημέρα, ένα δεύτερο για περισσότερη ενέργεια και ένα συμπλήρωμα πριν από το γυμναστήριο για καλύτερη απόδοση.

Προϊόντα που έχουν μπει στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, κυρίως νεαρών ηλικιών, βρίσκονται τώρα στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, καθώς νέα έρευνα εντοπίζει ανησυχητική συσχέτιση με σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.

Καρδιακές ανακοπές, εμφράγματα και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού εμφανίζονται σημαντικά συχνότερα στις αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα τα οποία περιέχουν καφεΐνη ή άλλες διεγερτικές ουσίες.

Τα ευρήματα προκύπτουν από ανάλυση 28.345 αναφορών που υποβλήθηκαν στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) κατά την περίοδο 2017–2025.

Η έρευνα ανακοινώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026 από την American Heart Association και πρόκειται να παρουσιαστεί στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριό της, που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Σικάγο.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις ηλικίες 18 έως 34 ετών, οι οποίες συνήθως δεν θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.

Τι έδειξαν οι αναφορές

Οι ερευνητές εξέτασαν αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα διατροφής που είχαν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων ασφάλειας του FDA.

Από το σύνολο των 28.345 αναφορών, οι 854 αφορούσαν ενεργειακά ποτά ή συμπληρώματα με καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες. Οι υπόλοιπες 27.491 αφορούσαν προϊόντα χωρίς τα συγκεκριμένα συστατικά.

Η σύγκριση ανέδειξε σημαντικές διαφορές.

Η καρδιακή ανακοπή αναφερόταν περίπου 11 φορές συχνότερα στις αναφορές που σχετίζονταν με προϊόντα καφεΐνης ή άλλων διεγερτικών ουσιών, σε σύγκριση με τις αναφορές για προϊόντα χωρίς αυτά τα συστατικά.

Αντίστοιχα, τα εμφράγματα εμφανίζονταν περίπου 4,5 φορές συχνότερα, ενώ οι κοιλιακές αρρυθμίες και το αίσθημα παλμών περίπου τέσσερις φορές συχνότερα.

Αυξημένη ήταν επίσης η συχνότητα αναφορών για ταχυκαρδία, πόνο στο στήθος και λιποθυμικά επεισόδια.

Συγκεκριμένα, η ταχυκαρδία αναφερόταν σχεδόν τρεις φορές συχνότερα, ο πόνος στο στήθος 2,71 φορές και η λιποθυμία περίπου δύο φορές.

Περίπου το 45% των αναφορών καρδιαγγειακών συμβάντων που σχετίζονταν με τα συγκεκριμένα προϊόντα αφορούσε νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών.

Παρόμοια μοτίβα παρατηρήθηκαν τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Πόση καφεΐνη περιέχουν

Ένα από τα ζητήματα που προβληματίζουν τους επιστήμονες είναι η ποσότητα καφεΐνης που μπορεί να περιέχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με την American Heart Association, ορισμένα ενεργειακά ποτά περιέχουν έως και τριπλάσια ποσότητα καφεΐνης ανά μονάδα όγκου σε σύγκριση με τον συνηθισμένο καφέ φίλτρου.

Η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε ορισμένα συμπληρώματα που χρησιμοποιούνται πριν από την άσκηση, γνωστά ως pre-workout, στα οποία η συγκέντρωση καφεΐνης μπορεί να ξεπερνά κατά περισσότερο από δώδεκα φορές εκείνη του καφέ, όταν συγκρίνεται η ίδια ποσότητα προϊόντος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μερίδα περιέχει απαραίτητα δωδεκαπλάσια καφεΐνη από ένα φλιτζάνι καφέ, καθώς η πραγματική πρόσληψη εξαρτάται από τη συγκέντρωση και την ποσότητα που καταναλώνεται.

Η American Heart Association επισημαίνει ότι η κατανάλωση έως 400 mg καφεΐνης ημερησίως θεωρείται γενικά ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες. Ωστόσο, το όριο αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για όλους, ιδιαίτερα για άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ή αυξημένη ευαισθησία στην καφεΐνη.

Ο συνδυασμός περισσότερων προϊόντων μέσα στην ίδια ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη πολύ μεγαλύτερης ποσότητας καφεΐνης από εκείνη που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής.

Γιατί προβληματίζουν ιδιαίτερα οι νέοι

Ο επικεφαλής της μελέτης, Sai Samayamanthula, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, επισήμανε ότι τα ενεργειακά ποτά και τα διεγερτικά συμπληρώματα πωλούνται δίπλα σε αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για προϊόντα χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους.

Όπως εξήγησε, για πολλούς υγιείς ανθρώπους η περιστασιακή κατανάλωση πιθανότατα συνεπάγεται μικρό κίνδυνο. Ωστόσο, όσοι καταναλώνουν συστηματικά ενεργειακά ποτά ή συμπληρώματα με διεγερτικές ουσίες μπορούν σχετικά εύκολα να υπερβούν τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για τη συχνότερη παρουσία νεαρών ενηλίκων στις συγκεκριμένες αναφορές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συχνότερη κατανάλωση ενεργειακών ποτών από νέους, η χρήση συμπληρωμάτων πριν από έντονη σωματική άσκηση, ο συνδυασμός τους με αλκοόλ ή άλλες ουσίες, αλλά και η πιθανότητα ύπαρξης αδιάγνωστων καρδιακών παθήσεων.

Πρόκειται, ωστόσο, για πιθανές εξηγήσεις και όχι για μηχανισμούς που αποδείχθηκαν από τη συγκεκριμένη έρευνα.

Τι σημαίνουν πραγματικά τα ευρήματα

Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως τα ενεργειακά ποτά ή τα συμπληρώματα προκάλεσαν τα καρδιακά επεισόδια.

Η ανάλυση βασίστηκε σε αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων, οι οποίες υποβάλλονται από καταναλωτές, επαγγελματίες υγείας και κατασκευαστές.

Δεν είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι κατανάλωσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα χωρίς να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, ούτε πόσα περιστατικά ενδεχομένως δεν αναφέρθηκαν ποτέ.

Ο καρδιολόγος Gregory Marcus, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σημείωσε ότι υπάρχουν βιολογικοί λόγοι για τους οποίους πολύ υψηλές ποσότητες καφεΐνης θα μπορούσαν να επηρεάζουν δυσμενώς το καρδιαγγειακό σύστημα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί εάν τα συγκεκριμένα προϊόντα ευθύνονται πράγματι για τα αναφερόμενα επεισόδια.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης της ασφάλειας των ενεργειακών ποτών και των συμπληρωμάτων με διεγερτικές ουσίες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συνολική ποσότητα καφεΐνης που λαμβάνει κάποιος από διαφορετικές πηγές μέσα στην ημέρα, αλλά και στα υπόλοιπα διεγερτικά συστατικά που μπορεί να περιέχονται σε ένα προϊόν.

Παράλληλα, οι επιστήμονες θεωρούν σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να ρωτούν τους νεότερους ασθενείς που εμφανίζουν αίσθημα παλμών, πόνο στο στήθος ή λιποθυμικά επεισόδια εάν καταναλώνουν συστηματικά ενεργειακά ποτά ή χρησιμοποιούν συμπληρώματα πριν από την άσκηση.

Ο έντονος ή επίμονος πόνος στο στήθος, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από δύσπνοια, λιποθυμία ή άλλα σοβαρά συμπτώματα, απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.