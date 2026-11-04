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Το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2027 αρχίζει να παίρνει μορφή, καθώς ο Δήμος Λεμεσού ανοίγει στις 17 Νοεμβρίου τη διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, καλώντας ομάδες πεζών και άρματα να δηλώσουν συμμετοχή ενόψει της μεγάλης γιορτής της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν με άρμα ή ομάδα πεζών θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, στην οδό Αγίου Ανδρέου 253, για συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026, στις 13:00.

Οι δηλώσεις θα γίνονται αποκλειστικά με φυσική παρουσία, καθώς δε θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς. Σημειώνεται ότι την πρώτη ημέρα, 17 Νοεμβρίου, δικαίωμα δήλωσης έχουν όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2026 και τήρησαν τους κανονισμούς, ενώ από τις 18 Νοεμβρίου θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και οι νέοι ενδιαφερόμενοι, καθώς και όσοι είχαν παραβεί τους κανονισμούς.

Ο Δήμος διευκρινίζει, επίσης, ότι δε θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με αθλητική ή άλλη θεματολογία, όταν οι στολές περιορίζονται σε ένα απλό αθλητικό σορτσάκι και φανελάκι. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 25745919.