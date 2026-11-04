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Με την κατάθεση τεκμηρίων άρχισε σήμερα, Τετάρτη 4/11 ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 28, 28 και 31 ετών, όλοι ομογενείς από τη Γεωργία.

Πρώτος μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ο αστυφύλακας Χαράλαμπος Αυγουστή, μέλος του ΤΑΕ Λεμεσού, ο οποίος παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου κατάλογο τεκμηρίων, καθώς και κατάλογο διακίνησής τους. Πρόκειται για τεκμήρια που παραλήφθηκαν και καταγράφηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργήθηκαν για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει πέραν των 300 τεκμήριων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο, ο οποίος αριθμούσε 274. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των τεκμηρίων, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ανέφεραν ότι προτίθενται να υποβάλουν ενστάσεις σε σχέση με συγκεκριμένα τεκμήρια.

Στο δικαστήριο κατατέθηκε, επίσης, κατάλογος διακίνησης των τεκμηρίων, έκτασης περίπου 50 σελίδων. Σε αυτόν καταγράφονται αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι ώρες κατά τις οποίες διακινήθηκε κάθε τεκμήριο, καθώς και τα εργαστήρια στα οποία μεταφέρθηκε για εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προχθεσινή διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Χατζηκύρου, ανέφερε ότι έγιναν παραδεκτές οι καταθέσεις ακόμη 10 μαρτύρων. Με την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός αριθμός των καταθέσεων μαρτύρων κατηγορίας που έγιναν παραδεκτές ανήλθε στις 27.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη, με την περαιτέρω κατάθεση τεκμηρίων.