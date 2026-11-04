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Τη θλίψη του για τον θάνατο του Ανδρέα Φαντίδη, ραδιοσκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα και επί σειρά ετών παραγωγού ραδιοφωνικών προγραμμάτων του, εκφράζει το ΡΙΚ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο ραδιοφωνικό θέατρο και στον πολιτισμό.

Ο Ανδρέας Φαντίδης υπηρέτησε στο Ίδρυμα από το 1956 έως την αφυπηρέτησή του το 1992, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ραδιοφωνικού θεάτρου. Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στο «Κυπριώτικο Σκετς», στο «Θέατρο από το Ραδιόφωνο» και στις «Κυριακάτικες Επιθεωρήσεις».

Το 2024, το Ίδρυμα τον τίμησε στο πλαίσιο της θεσμικής εκδήλωσης «Τιμής Ένεκεν», για τη συνολική προσφορά και το έργο του στο ΡΙΚ και στον πολιτισμό ευρύτερα.

Στην ανακοίνωσή του, το ΡΙΚ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.