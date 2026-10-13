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Την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος και να διασφαλίζει ποιοτική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του στα 5α Βραβεία «Τιμής Ένεκεν» του ΡΙΚ, που πραγματοποιήθηκαν απόψε.

Στον χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους του Προέδρου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι το ΡΙΚ αποτελεί θεσμό που προϋπήρχε της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαφυλάσσει στο αρχείο του γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αθλητισμού, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σημείωσε επίσης τη συμβολή του στην ενημέρωση και ψυχαγωγία των Κυπρίων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και τον ρόλο του στην κάλυψη σημαντικών δραστηριοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναφερόμενος στη στήριξη της Κυβέρνησης προς το Ίδρυμα, μέσω πόρων για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του, τόνισε ότι αυτή συνοδεύεται από την απαίτηση για επίλυση χρόνιων προβλημάτων και εντατικοποίηση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η Διοίκηση και το προσωπικό του ΡΙΚ θα συνεχίσουν να διαφυλάσσουν την αξιοπιστία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την αποστολή της έναντι της κυπριακής κοινωνίας.

Σε σχέση με τα βραβεία, τα χαρακτήρισε ως ένα επιτυχημένο θεσμό ηθικής επιβράβευσης στελεχών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τα οποία με την πολυετή προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του ΡΙΚ και αποτέλεσαν πρότυπα για τις νεότερες γενιές.

Στη φετινή εκδήλωση τιμήθηκαν ο Ανδρέας Χατζήπαπας, ο Τάσος Ταντελές, ο Τζον Βίκερς, η Βίκυ Πισιάρα, ο Κωστάκης Πιτσιλλίδης και, μετά θάνατον, η Σούλα Χατζήκυριακου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αείμνηστη δημοσιογράφο, σημειώνοντας ότι υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία με προσήλωση στη δημοσιογραφική δεοντολογία, σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ ενέπνευσε νεότερους συναδέλφους της.

Όπως ανέφερε, τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη σημερινή εποχή, με τις προκλήσεις των ψευδών ειδήσεων και της υπεύθυνης ενημέρωσης.

ΚΥΠΕ