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Στόχος μας είναι οι υπηρεσίες να βρίσκονται, όσο γίνεται, πιο κοντά στον άνθρωπο ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοινώνοντας τη δημιουργία Κινητής Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, με πιλοτική εφαρμογή στη Λεμεσό.

Η εξαγγελία του Προέδρου Χριστοδουλίδη έγινε στο πλαίσιο χαιρετισμού του για τον εορτασμό των 30χρονων της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού, το απόγευμα της Δευτέρας, στην παρουσία της Υπουργού Μεταφορών, Εύης Τσολάκη, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνας Παύλου, της Υφυπουργού Ναυτιλίας, Μαρίνας Χατζημανώλη και των Τοπικών Αρχών.

Όπως ανέφερε, ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί μέτρο της ποιότητας και της συνοχής της και σημείωσε ότι, για την Κυβέρνηση, «το ζήτημα δεν περιορίζεται στην παροχή επιδομάτων ή υπηρεσιών». «Αφορά, πρωτίστως, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, αυτονομία και ασφάλεια, να εξακολουθεί να συμμετέχει, να δημιουργεί, να έχει λόγο και επιλογές. Και όταν χρειάζεται στήριξη, να μπορεί να τη βρίσκει έγκαιρα, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις δικές του πραγματικές ανάγκες», συμπλήρωσε.

Αυτήν τη φιλοσοφία, συνέχισε, υπηρετεί η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση 2025–2030, καθώς και το Σχέδιο Δράσεων 2025–2027 και υπέδειξε πως «για πρώτη φορά γίνεται αυτή η στρατηγική από πλευράς της Δημοκρατίας, για πρώτη φορά διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδέει την υγιή και ενεργό γήρανση με την κοινωνική συμμετοχή, την πρόληψη, την εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, η αξιοπρεπής γήρανση προϋποθέτει και οικονομική ασφάλεια, «γι’ αυτό προχωρούμε και σήμερα το πρωί, είχα μια πολύ σημαντική συνάντηση, με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συζητήσαμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης».

Διαμηνύοντας πως «προχωρούμε με μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση για τον τόπο μας» και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία φορά «που κάποιος τόλμησε να αγγίξει το συνταξιοδοτικό ήταν το 1980», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «46 χρόνια μετά προχωρούμε με τη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση, με στόχο αξιοπρεπέστερες και δικαιότερες συντάξεις».

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι «με τις σημερινές συντάξεις, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος στις ανάγκες που υπάρχουν», σημειώνοντας πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και σ’ ένα ισχυρό και βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις επόμενες γενιές.

Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι, με την υποβολή της πρότασης, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τις επόμενες μέρες, θα ψηφιστεί και θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η σχετική νομοθεσία, προς όφελος των συνταξιούχων.

Πέραν της οικονομικής ασφάλειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της δυνατότητας κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζεται, όταν τη χρειάζεται και, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στον τόπο που ο ίδιος επιλέγει.

Λέγοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας που να προσφέρει πραγματικές επιλογές και να τοποθετεί στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, τόνισε πως κάθε πολιτική απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο ξεκινά μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Υπενθυμίζοντας την αύξηση στο Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων, από 745 σε 1.300 ευρώ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως, την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση προχωρεί, σε συνέχεια της βελτίωσης της ιδρυματικής φροντίδας, στην αναβάθμιση του πλαισίου της κατ’ οίκον φροντίδας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να στηρίζει τα προγράμματα που λειτουργούν μέσα στην κοινότητα.

Υπενθυμίζοντας το θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς που ξεκίνησε από την προηγούμενη διακυβέρνηση και επεκτείνεται σε παγκύπρια βάση, όπως και το πρόγραμμα «Κόκκινο Κουμπί», που υλοποιείται σε πιλοτική βάση, υπογράμμισε πως όλες αυτές οι παρεμβάσεις και η γενικότερή προσέγγιση της διακυβέρνησης, υπηρετούν έναν κοινό στόχο, όπου οι υπηρεσίες θα βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στον άνθρωπο «και όχι ο άνθρωπος να αναγκάζεται κάθε φορά να αναζητεί όλες αυτές τις υπηρεσίες».

Ανακοινώνοντας τη δημιουργία Κινητής Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, με τη συνεργασία της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού και των αρμόδιων κρατικών και τοπικών φορέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη.

«Γιατί υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτοι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν μόνοι, έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης, δεν διαθέτουν επαρκές υποστηρικτικό περιβάλλον ή αντιμετωπίζουν προβλήματα που καθιστούν δύσκολη μέχρι και αδύνατη την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες», συμπλήρωσε.

Η Κινητή Μονάδα, εξήγησε, θα παρέχει συντονισμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στον χώρο διαμονής των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη και θα στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και φροντιστή, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ολιστικά στις διαφορετικές ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Οι υπηρεσίες της, πρόσθεσε, θα περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης, ενημέρωση και καθοδήγηση για δικαιώματα και παροχές, καθώς και πρακτική συνδρομή στην καθημερινότητα.

Το πρόγραμμα, όπως είπε, θα ξεκινήσει πιλοτικά από τη Λεμεσό και θα αξιολογηθεί στην πράξη, θα καταγραφούν οι πραγματικές του ανάγκες, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία των επαγγελματιών και των ίδιων των ανθρώπων που θα εξυπηρετούνται και, στη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που θα γίνει, θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Επιπρόσθετα, διαμήνυσε ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος της Κινητής Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας «είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία όλων μας» και γι αυτό προβλέπεται η συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, τους κοινωνικούς λειτουργούς της γειτονιάς και άλλους τοπικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη όλους όσοι υπηρετούν την Εστία Ενηλίκων Λεμεσού και διαβεβαίωσε πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται «ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, ασφάλεια, αυτονομία και επιλογές».

«Η οικονομική κατάσταση της χώρας μας είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, λόγω των δικών σας θυσιών και για μας αυτή η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέψει πίσω στους πολίτες, επενδύοντας στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Στεγαστικό, στο Κράτος Πρόνοιας», κατέληξε στο χαιρετισμό του.

Μεταξύ άλλων, χαιρετισμό απηύθυνε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, η οποία εξήρε το έργο της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού, σημειώνοντας πως, ως Υφυπουργείο, «θέλουμε κάθε άνθρωπος να νιώθει ότι τον υπολογίζουν, να έχει τον χρόνο και τον χώρο να εκφραστεί και να ακουστεί και ότι αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο με τη δική του ιστορία, τις δικές του ανάγκες, τις δικές του επιθυμίες».

Αναφερόμενη στην Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας είπε πως ο κοινωνικής λειτουργός θα εξετάζει τις συνθήκες διαβίωσης, θα ενημερώνει για τα δικαιώματα και θα βοηθά στην υποβολή των κατάλληλων αιτήσεων. «Η καθοδήγηση αυτή μπορεί να διευκολύνει την προσβαση σε παροχές που δικαιούται να συμβάλει στην οικονομική του ανακούφιση».

Επιπρόσθετα, συνέχισε η κ.Παύλου, «η νοσηλευτική του παρουσία προβλέπεται να περιλαμβάνει παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, βασικούς ελέγχους υγείας και συνεργασία με τον προσωπικό γιατρό», ενώ «οι φροντιστές θα συνδράμουν στην προσωπική υγιεινή, στα ψώνια και στην ετοιμασία ή προμήθεια φαγητού».

Πέραν αυτών, υπέδειξε, θα δίνεται προσοχή στην ψυχική κατάσταση του ατόμου, με «χρόνο για μια συζήτηση και περιθώριο να εκφράσει μια του ανησυχία» και πρόσθεσε ότι «ο επαγγελματίας εισέρχεται σε ένα προσωπικό χώρο, εξηγώντας τι πρόκειται να κάνει και ζητώντας τη γνώμη του εξυπηρετούμενου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεργασία, σεβασμό και πάνω από όλα εμπιστοσύνη».

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην υλοποίηση της νέας υπηρεσίας.

ΚΥΠΕ