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Την οικονομική σταθερότητα και την ισχυρή θέση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος ως σημαντικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων ανέδειξε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θέτοντας ως στόχο την καθιέρωση της Κύπρου ως ευρωπαϊκού κόμβου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Μιλώντας στο Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, που διοργανώνεται από τον Φιλελεύθερο σε συνεργασία με την Capital S.A., στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει ενισχύσει την οικονομική της αξιοπιστία, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

«Έχουμε αποδείξει ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει σταθερότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες διεθνείς συνθήκες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι αυτή η σταθερότητα να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, η κυπριακή οικονομία κατέγραψε συνολική ανάπτυξη περίπου 10% την τελευταία τριετία.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τον οίκο Standard & Poor’s, από Α- σε Α, με θετικές προοπτικές, την οποία συνέδεσε με την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 50% του ΑΕΠ εντός του 2026 και να περιοριστεί περίπου στο 45% μέχρι το τέλος του 2027.

Απέδωσε τις επιδόσεις αυτές σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ενίσχυσαν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και δημιούργησαν ευνοϊκότερες συνθήκες για επενδύσεις.

Στόχος η ανάπτυξη του fintech στην Κύπρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος στις προοπτικές της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, παρουσιάζοντας τη φιλοδοξία της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της Κύπρου για την προσέλκυση διεθνών εταιρειών fintech.

«Φιλοδοξία μας ως κυβέρνηση είναι να ενισχύσουμε τη θέση της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου, ευέλικτου και διεθνώς διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού κόμβου χρηματοοικονομικής καινοτομίας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι οι εταιρείες fintech να αποκτούν πραγματική επιχειρηματική παρουσία στην Κύπρο, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να προσελκύουν επενδύσεις και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας περιέλαβε τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, τη γεωγραφική της θέση, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τον ανεπτυγμένο τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο ευρύτερος τομέας της τεχνολογίας συνεισφέρει περίπου το 15% του ΑΕΠ, ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει την 32η θέση παγκοσμίως ως προς το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων fintech.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη χώρα δραστηριοποιούνται ολοένα περισσότερες εταιρείες πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, επιχειρήσεις χρηματοοικονομικού λογισμικού και πάροχοι εξειδικευμένων ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις επιχειρήσεις fintech.

Οι τεχνολογίες αυτές, όπως εξήγησε, μπορούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών, να επιταχύνουν τις διαδικασίες ένταξης νέων πελατών, να ενισχύσουν τον εντοπισμό περιστατικών απάτης και να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των τραπεζών.

Ισχυρό τραπεζικό σύστημα και μεγαλύτερος ανταγωνισμός

Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί οι ισολογισμοί των τραπεζών, έχουν μειωθεί σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχει βελτιωθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος.

Επικαλούμενος στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ανέφερε ότι η Κύπρος και το Λουξεμβούργο ξεχωρίζουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ως προς την κεφαλαιακή ισχύ των τραπεζικών τους συστημάτων.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ισχυρή οικονομική θέση των τραπεζών πρέπει να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ένα πιο ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για «κατάλληλες αποδόσεις για τους καταθέτες», ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της καινοτομίας, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως το Cyprus Equity Fund, ο Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και τα προγράμματα στήριξης της έρευνας και των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ειδική αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία Minds in Cyprus για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην εθνική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης έως το 2032, στην οποία οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας.

Τόνισε παράλληλα ότι η ανάπτυξη του fintech πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρά μέτρα κυβερνοασφάλειας, προστασία προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ξεκάθαρους κανόνες εποπτείας.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η Κύπρος χρειάζεται τράπεζες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και επιχειρήσεις fintech που θα προσελκύουν επενδύσεις, θα αναπτύσσουν ασφαλείς χρηματοοικονομικές λύσεις και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.