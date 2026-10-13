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Στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον αναφέρθηκε στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Φιλελεύθερος, Τάσος Αναστασίου, ανοίγοντας τις εργασίες του Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit που πραγματοποιείται σήμερα στη Λεμεσό.

Κατά τον χαιρετισμό του στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή ομιλητών και συνέδρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας την ίδια ώρα πως αυτή η διεθνής παρουσία προσδίδει στο συνέδριο την βαρύτητα και το κύρος που απαιτεί μια διοργάνωση αυτού του επιπέδου.

Ο κ. Αναστασίου αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του Forbes Cyprus και του Φιλελεύθερου, που για πρώτη φορά φέρνουν τη συγκεκριμένη συζήτηση σε μια τέτοια Σύνοδο, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, τραπεζίτες, επενδυτές, επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας, επαγγελματίες του κλάδου και ακαδημαϊκοί. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή ανθρώπων που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Φιλελεύθερου αναφέρθηκε και στο μεγάλο ζητούμενο του συνεδρίου, δηλαδή στο κατά πόσον η Κύπρος, ως ένα μικρό νησί, έχει τις δυνατότητες να αναπτύξει και να προσελκύσει ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και να προσελκύσει επιχειρήσεις του κλάδου.

Παράλληλα όμως έθεσε και μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρο, τονίζοντας την ανάγκη μετασχηματισμού του ίδιου του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι συνεχείς αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, έφερε ως παράδειγμα την Τράπεζα Κύπρου, το ιστορικότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, επισημαίνοντας πως η διαχρονική της επιτυχία στηρίζεται στην ετοιμότητά της να εξελίσσεται διαρκώς, διασφαλίζοντας έτσι τον πρωταγωνιστικό της ρόλο.

Τέλος, παρουσιάζοντας τις κεντρικές θεματικές της διοργάνωσης, ο κ. Αναστασίου σημείωσε ότι στην ατζέντα των συζητήσεων του συνεδρίου περιλαμβάνονται η επανάσταση του fintech, ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι νέες μορφές πληρωμών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε μάλιστα στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια, τις οποίες χαρακτήρισε ως αναγκαίες προϋποθέσεις για κάθε ψηφιακή εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, καλωσόρισε τον καθηγητή του London Business School, Κώστα Μαρκίδη, ο οποίος ως κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα αναλύσει την επανάσταση της τεχνολογίας στον χρηματοοικονομικό τομέα και όσα αυτή συνεπάγεται για το μέλλον του τραπεζικού κλάδου.