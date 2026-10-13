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Η επόμενη μέρα του τραπεζικού τομέα, οι προοπτικές ανάπτυξης του fintech στην Κύπρο και οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στο επίκεντρο της πρώτης Συνόδου του Forbes Cyprus για το banking και το fintech, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό.

Το Forbes Cyprus Next Generation Banking & Fintech Summit, που διοργανώνεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό «Ο Φιλελεύθερος», σε συνεργασία με την Capital S.A., συγκεντρώνει περισσότερους από 250 συμμετέχοντες, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη των ευκαιριών αλλά και των προκλήσεων που διαμορφώνονται στη νέα χρηματοοικονομική πραγματικότητα.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, φορείς χάραξης πολιτικής, εποπτικές αρχές, τραπεζικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις fintech, επενδυτές, εταιρείες τεχνολογίας και ακαδημαϊκοί, δημιουργώντας ένα πεδίο διαλόγου ανάμεσα στους βασικούς συντελεστές του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ο διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης, καθώς στη Λεμεσό βρίσκονται προσωπικότητες και επαγγελματίες του κλάδου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία εκπροσώπων από διαφορετικές αγορές προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις νέες απαιτήσεις των πελατών και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η Σύνοδος επιχειρεί να αναδείξει τις δυνατότητες της Κύπρου να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις επενδύσεις και τις συνεργασίες μεταξύ του τραπεζικού τομέα και της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας.

Τέσσερις θεματικές

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές συζητήσεις, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

– Η πρώτη συζήτηση, με τίτλο «How a Small Island Wins», επικεντρώνεται στις δυνατότητες της Κύπρου να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρά το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το ρυθμιστικό πλαίσιο, η προσέλκυση επενδύσεων, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και οι αναγκαίες υποδομές για την εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων. Βασικό ζητούμενο αποτελεί ο εντοπισμός των τομέων στους οποίους η Κύπρος μπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η προσέγγιση του καθηγητή Στρατηγικής Κώστα Μαρκίδη, ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία της επικέντρωσης σε συγκεκριμένους τομείς, αντί της προσπάθειας ανταγωνισμού σε ολόκληρο το φάσμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής αγοράς.

– Η δεύτερη θεματική, «AI and the Reinvention of Mainstream Banking», εξετάζει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό των τραπεζών.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών, στην επεξεργασία δεδομένων, στη διαχείριση κινδύνων και στην πρόληψη της απάτης αποτελεί βασικό αντικείμενο της συζήτησης. Παράλληλα, αναδεικνύονται τα ζητήματα εποπτείας, ασφάλειας και υπεύθυνης χρήσης των νέων τεχνολογικών εργαλείων.

– Η τρίτη συζήτηση, με τίτλο «New Finance / Stack», στρέφεται στις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υποδομές, στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και στα νέα συστήματα πληρωμών.

Πρόκειται για έναν τομέα που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και δημιουργεί νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ τραπεζών, επιχειρήσεων fintech και εταιρειών τεχνολογίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον τομέα των πληρωμών, τον οποίο ο Κώστας Μαρκίδης έχει αναδείξει ως ένα από τα πεδία στα οποία η Κύπρος θα μπορούσε να αναζητήσει αναπτυξιακές ευκαιρίες.

– Η τέταρτη θεματική, «Trust and Security in Digital Finance», επικεντρώνεται στην κυβερνοασφάλεια και στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, η προστασία των δεδομένων και η θωράκιση των ψηφιακών συστημάτων αποκτούν καθοριστική σημασία.

Μέσα από τις τέσσερις θεματικές, η πρώτη Σύνοδος του Forbes Cyprus επιχειρεί να συνδέσει τις διεθνείς εξελίξεις με τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, θέτοντας στο επίκεντρο τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.