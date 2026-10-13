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Ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο προστέθηκε στον μύθο του Μάικλ Τζόρνταν, καθώς η φανέλα που φόρεσε στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 1998 βρήκε νέο ιδιοκτήτη έναντι του αστρονομικού ποσού των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο οίκος Hunt Auctions, η αυθεντική φανέλα των Σικάγο Μπουλς, με την υπογραφή του θρυλικού «Air Jordan», αποκτήθηκε μέσω ιδιωτικής πώλησης από τον επενδυτή ακινήτων από το Μαϊάμι, Ρον Φίρμαν.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την ακριβότερη πώληση αντικειμένου που συνδέεται με το μπάσκετ, ενώ κατατάσσει τη φανέλα στη δεύτερη θέση όλων των εποχών μεταξύ των εμφανίσεων που έχουν φορεθεί σε αγώνες, ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει η φανέλα των Νιου Γιορκ Γιάνκις που φορούσε ο Μπέιμπ Ρουθ στον τρίτο αγώνα του World Series του 1932, η οποία πουλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η βραδιά που έφερε την ισορροπία στους τελικούς

Η φανέλα συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της τελευταίας σεζόν του Τζόρνταν στο Σικάγο. Στις 5 Ιουνίου 1998, οι Μπουλς αντιμετώπισαν τους Γιούτα Τζαζ στο Σολτ Λέικ Σίτι, με τον κορυφαίο γκαρντ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Τζόρνταν σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, οδηγώντας το Σικάγο στη νίκη με 93-88. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπουλς ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών σε 1-1, βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους με τον ίδιο στη σύνθεσή τους.

Η ομάδα του Σικάγο επικράτησε τελικά με 4-2, ολοκληρώνοντας με τον ιδανικό τρόπο μια μυθική διαδρομή. Ο Τζόρνταν κατέκτησε το έκτο πρωτάθλημα της καριέρας του με τους Μπουλς, αλλά και το έκτο βραβείο MVP των τελικών, επίδοση που παραμένει κορυφαία στην ιστορία του NBA.

Το «Last Dance» και η διαχρονική αξία του Τζόρνταν

Η σεζόν 1997-98 έμεινε στην ιστορία ως το «Last Dance», μια περίοδος που απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοτικότητα μέσα από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 2020, το οποίο παρουσίασε την τελευταία πρωταθληματική πορεία του Τζόρνταν και των Μπουλς.

Ο πρόεδρος του οίκου Hunt Auctions, Ντέιβιντ Χαντ, χαρακτήρισε την πώληση ακόμη μία απόδειξη της τεράστιας επιρροής του Τζόρνταν τόσο στον αθλητισμό όσο και στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Όπως επισήμανε, η ιστορική φανέλα συνδέεται με μία από τις πλέον εμβληματικές εμφανίσεις του Αμερικανού σούπερ σταρ στους τελικούς του NBA, ενώ η αξία της πλέον προσεγγίζει εκείνη σπάνιων έργων τέχνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο μπασκετικών αναμνηστικών κατείχε επίσης φανέλα του Τζόρνταν. Πρόκειται για την εμφάνιση που φόρεσε στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998, η οποία είχε πωληθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο έναντι 12,26 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για ακόμη μία φορά, ο Μάικλ Τζόρνταν αποδεικνύει ότι η κληρονομιά του ξεπερνά τα όρια των παρκέ. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα των Μπουλς, το όνομά του εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για το μπάσκετ, αλλά και για την παγκόσμια αγορά συλλεκτικών αντικειμένων.

tanea.gr