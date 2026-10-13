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Άγρια δολοφονία με δράστη την 32χρονη τρανς Κέλι Ντέι η οποία σκότωσε με 13 μαχαιριές τον 50χρονο Λάρι Γιάνγκ αφού αυτός τη χλεύασε επειδή χρησιμοποίησε τις γυναικείες τουαλέτες σε McDonald’s σημειώθηκε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η Κέλι Ντέι βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό της και τον επτάχρονο θετό γιο της όταν επιτέθηκε άγρια στον Λάρι Γιάνγκ την περασμένη Τετάρτη στη νότια πλευρά του Σικάγο.

Όπως δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα Σάρα Γκργκόροβιτς, ο Γιανγκ σχολίασε το φύλο της Ντέι όταν την πλησίασε στον δρόμο, με αποτέλεσμα η 31χρονη να αρχίσει να διαπληκτίζεται μαζί του, ενώ η σύντροφός της προσπαθούσε να την απομακρύνει.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο Γιανγκ φέρεται να έσπρωξε την Ντέι πριν να κατευθυνθεί σε κοντινό βενζινάδικο, με την 31χρονη, η οποία είχε γεννηθεί άνδρας αλλά αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα, να λέει στη σύντροφό της ότι δεν ήθελε να αφήσει τους «νταήδες» να τη χλευάζουν για την επιλογή της χωρίς να έχουν συνέπειες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, ακολούθησε τον Γιανγκ και ξεκίνησε νέο καβγά με βίντεο από κάμερες ασφαλείας να την έχουν καταγράψει να κρατά ένα μαχαίρι ενώ ο 50χρονος ήταν πεσμένος στο έδαφος. Στη συνέχεια φέρεται να τον μαχαίρωσε 13 φορές στο κεφάλι, στον λαιμό και στα χέρια.

Το βενζινάδικο στο οποίο σημειώθηκε η άγρια δολοφονία

Μετά την επίθεση η Ντέι κάλεσε τις αρχές ισχυριζόμενη ότι είχε τραυματιστεί ενώ προσπαθούσε να προστατευτεί από έναν «ανώμαλο» ενώ, κατά την εισαγγελία, έφυγε από το σημείο αφού πέταξε το μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα από αστυνομικούς, με ένα τμήμα της λεπίδας να λείπει.

ΚλείσιμοΣε επόμενο τηλεφώνημα στις αρχές η Ντέι παρουσίασε νέα εκδοχή υποστηρίζοντας ότι είχε κοπεί ενώ μαγείρευε με αστυνομικούς να τη συλλαμβάνουν στο νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταβεί για τις πρώτες βοήθειες μετά από κόψιμο στο δάχτυλό της.

Μετά τη σύλληψή της, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Ντέι υποστήριξε ότι ο Γιανγκ χρησιμοποίησε έναν ομοφοβικό υβριστικό χαρακτηρισμό, έκανε μια χειρονομία σαν να κρατούσε όπλο και απείλησε ότι θα έβαζε κάποιον να τη δείρει.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο 50χρονος άνδρας πέθανε από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο με την άκρη της μεταλλικής λεπίδας να εντοπίζεται στο κρανίο του, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας Κουκ.

Στην Ντέι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης της.

protothema.gr