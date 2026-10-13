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Απαραίτητη η καλλιέργεια της εν συναίσθησης

Η Άντρια Κουκούνη, Partner at EY Law – Koukounis, Karaolis LLC, μοιράζεται με τους αναγνώστες του Forbes Cyprus τις εμπειρίες που χάραξαν οργανικά μια πορεία όπου τα ηγετικά χαρακτηριστικά που συγκέντρωνε μετουσιώνονταν στην καθοδήγηση μιας επαγγελματικής ομάδας, η οποία παράγει αξιόλογο νομικό έργο και συμβάλλει ουσιαστικά στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην επαγγελματική σας πορεία και ποιες εμπειρίες θεωρείτε ότι συνέβαλαν περισσότερο στη διαμόρφωση της ηγετικής σας προσέγγισης;

Καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική μου πορεία, η οποία ξεκίνησε με σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση με δικαστηριακές υποθέσεις, διαδραμάτισε ο ανησυχητικά αργός ρυθμός εκδίκασής τους. Η δυσανάλογη σχέση μεταξύ του χρόνου επίλυσης διαφορών, του ποσού που αξίωνε κάποιος ως αποζημίωση και των σχετικών δικηγορικών εξόδων που δημιουργούνταν μού υποδείκνυε την ανάγκη, αντί ν’ ακολουθώ παθητικά τη βραδεία διαδικασία λήψης δικαστικών μέτρων, να δίνω πολύ πιο πρακτικές και συμφέρουσες λύσεις στους πελάτες μου.

Σημαντικός σταθμός ήταν επίσης και η ενασχόλησή μου με την ίδρυση επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών επενδύσεων, όπου στην ουσία δούλευα μαζί με τον επιχειρηματία για το στήσιμο της επιχείρησής του ή μιας επένδυσης.

Οι εμπειρίες αυτές χάραξαν οργανικά μια πορεία μέσα από την οποία τα ηγετικά χαρακτηριστικά που συγκέντρωνα θα μετουσιώνονταν στην καθοδήγηση μιας επαγγελματικής ομάδας, η οποία παράγει αξιόλογο νομικό έργο και συμβάλλει στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ως Νομικός Εμπειρογνώμονας στον τομέα των Financial Services, Funds & Capital Markets, ποιες θεωρείτε ότι είναι σήμερα οι σημαντικότερες προκλήσεις αλλά και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου;

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των πολιτών, ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και τον δανεισμό τους.

Παράλληλα, κοινό όραμα στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι η εξέλιξη του συστήματος συναλλαγών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη δυνατότητα αγοράς ακόμη και μικρού ποσοστού ενός περιουσιακού στοιχείου και στη μείωση των εξόδων συναλλαγής.

Σημαντική πρόκληση θα είναι επίσης η υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του εναρμονισμένου συστήματος αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, δια του οποίου αναμένεται να αναβαθμιστεί η δυνατότητα αναδιάρθρωσης και επανεκκίνησης βιώσιμων επιχειρήσεων, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η έγκαιρη παρέμβαση για προστασία των πιστωτών.

Και οι τρεις προκλήσεις μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής αγοράς και επομένως στην ανάπτυξη των επιχειρηματιών και των πολιτών μας.

Η τεχνολογία μεταμορφώνει με ταχύτατους ρυθμούς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, από το fintech και τα digital payments έως το digital euro. Πώς πιστεύετε ότι θα αλλάξει το τοπίο τα επόμενα χρόνια και ποια θέση μπορεί να διεκδικήσει η Κύπρος σε αυτή τη νέα εποχή;

Τα επόμενα χρόνια αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού, το οποίο θα είναι πλέον πολύ πιο ενημερωμένο, σε χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω ψηφιακών πλατφορμών που θα προσφέρουν αδειοδοτημένοι πάροχοι.

Για παράδειγμα, ο κόσμος ήδη επιλέγει αξιόπιστους βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς (overnight account), που επιφέρουν απόδοση στα χρήματά τους, αντί παραδοσιακούς καταθετικούς λογαριασμούς χωρίς απόδοση. Επίσης, έχει εδραιωθεί στη νέα γενιά η επένδυση σε μετοχές, ομόλογα και δείκτες μέσω εφαρμογών εύκολης χρήσης που δημιούργησαν παγκόσμιες χρηματομεσίτριες εταιρείες (investment brokers). Σε αυτές τις εταιρείες η χώρα μας παρέχει ελκυστικούς όρους εγκατάστασης και λειτουργίας. Νοουμένου ότι θα συνεχίσουμε ν’ αφουγγραζόμαστε τις ανάγκες των fintech και να εξελίσσουμε ανάλογα το υφιστάμενο οικοσύστημα, το οποίο είναι ήδη υποστηρικτικό προς αυτές, θα συνεχίσουν να επιλέγουν την Κύπρο ως βάση των εργασιών τους. Αυτό θα έχει ως αντίκτυπο μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών μας να ειδικεύεται και να χτίζει την καριέρα του στον συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος θα διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην κυπριακή οικονομία.

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για μια σύγχρονη γυναίκα ηγέτιδα και ποια είναι η δική σας προσέγγιση στη διοίκηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων σας;

Οι ηγέτες διαχρονικά φροντίζουν να παραμένουν πλήρως ενημερωμένοι τεχνικά, ώστε να εμπνέουν εμπιστοσύνη στην αγορά και στους συναδέλφους τους. Η άριστη τεχνική κατάρτιση θα πρέπει να τους «επιφέρει» αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ώστε να αντεπεξέρχονται στις καθημερινές προκλήσεις που πηγάζουν από την εργασία και ν’ αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας στα οποία θα παρέχει υπηρεσίες ο οργανισμός τους. Για τη σύγχρονη ηγέτιδα είναι επιπλέον απαραίτητη η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, η οποία της επιτρέπει να κατανοεί τις περιβάλλουσες συνθήκες, να είναι αυθεντική με σεβασμό και ειλικρίνεια και να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με γνώμονα το μέλλον.

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, όπου τα μέλη μιας ομάδας αισθάνονται ασφαλείς να εκφραστούν, να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Πώς ισορροπείτε μεταξύ των απαιτήσεων μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επαγγελματικής καριέρας και της ανάγκης για προσωπική εξέλιξη, διατηρώντας παράλληλα τη δική σας αυθεντικότητα και αξίες;

Μια φιλόδοξη επαγγελματίας έρχεται αργά ή γρήγορα στο σημείο όπου πρέπει να επενδύσει πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια για επαγγελματική καταξίωση και για προσωπική εξέλιξη. Και συχνά αυτά συμπίπτουν χρονικά. Η ισορροπία επιτυγχάνεται με την αποδοχή αυτής της πραγματικότητας, την επιλογή συνεργατών και συντρόφων οι οποίοι σέβονται και υποστηρίζουν αυτή την πορεία και την εξεύρεση πρακτικών και λειτουργικών λύσεων.

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν την εκπαίδευση άρτια καταρτισμένης ομάδας επαγγελματιών, τον συνειδητό προγραμματισμό των επαγγελματικών και των προσωπικών εκδηλώσεων, ώστε να διατηρείται η ισορροπία που επιθυμούμε και τη δημιουργία της καθημερινής ρουτίνας που συνάδει με τις προτεραιότητες και τις αξίες μας. Ο στόχος αυτός σήμερα επιτυγχάνεται πιο εύκολα απ’ ό,τι πριν από 20 χρόνια, εφόσον τώρα έχει ενταχθεί η τηλεργασία θεσμικά στο εργασιακό πλαίσιο και η προσήλωση στην αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα παρά στις ώρες φυσικής παρουσίας στον χώρο εργασίας.

Κοιτάζοντας τα επόμενα χρόνια, ποιο είναι το όραμά σας για την επαγγελματική σας πορεία;

Η εξέλιξη του νομικού επαγγέλματος θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική πρόοδο. Η στέρεα βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί αυτή η εξέλιξη είναι η βαθιά γνώση και εμπειρία της ερμηνείας και της πρακτικής εφαρμογής του νόμου. Επιδίωξή μου είναι να συνδράμω στη μετάβαση στους νέους τρόπους εφαρμογής και συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο.

Επίσης, όντας ευγνώμων για την καθοδήγηση που λαμβάνω όλα αυτά τα χρόνια από έγκριτους συναδέλφους που διαπρέπουν στο επάγγελμα, θεωρώ καθήκον το αποτύπωμά μου να είναι η εκπαίδευση, καθοδήγηση και προώθηση των νεαρών επαγγελματιών που επιθυμούν να επενδύσουν στην καριέρα τους.

Τέλος, ποια συμβουλή θα δίνατε στις νεότερες γυναίκες που φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε ηγετικές προσωπικότητες στον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κόσμο;

Η εξέλιξη και η καταξίωση προϋποθέτουν μια αέναη διεργασία εκμάθησης, βελτίωσης, ανασκόπησης και προσαρμογής. Σε αυτή τη διεργασία υπόκεινται γυναίκες και άντρες, οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, έχουν όραμα για το πώς θα είναι παραγωγικοί και ωφέλιμοι στην αγορά. Με αυτούς τους επαγγελματίες θα μοιραστώ μια πολύ χρήσιμη συμβουλή που έχω λάβει.

Είναι σημαντικό να επιδιώκουμε να έχουμε δύο αξιόπιστα και καλοπροαίρετα άτομα από τα οποία να ζητούμε συμβουλές στην επαγγελματική μας πορεία, ένα μεγαλύτερο και ένα νεαρότερο από εμάς. Από το μεν μεγαλύτερο λαμβάνουμε πολύτιμες συμβουλές που πηγάζουν από την εμπειρία του και επίσης προλαβαίνουμε μαθήματα τα οποία ενδεχομένως να είχαν μη αναστρέψιμη επίδραση στην ηγετική παρουσία μας. Και με το νεαρότερο ανταλλάζουμε ιδέες από μια πιο «φρέσκια» οπτική γωνία, που περιλαμβάνουν τις τελευταίες τάσεις στον επαγγελματικό χώρο.

Από την Κυπριακή έκδοση του περιοδικού Forbes