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Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λευκωσία για υποθέσεις κλοπών μοτοσικλετών, παράνομης κατοχής περιουσίας και τροχαίων αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:00 το πρωί, μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, ενώ βρίσκονταν σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας, αντιλήφθηκαν όχημα να κινείται χωρίς πινακίδες εγγραφής, ενώ από αυτό προεξείχαν σιδερένιες σωλήνες.

Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν αμέσως σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο αυτός παρέλειψε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα, μέχρι που ακινητοποιήθηκε σε σημείο του δρόμου.

Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 23χρονο, ο οποίος οδηγούσε το εν λόγω όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης και χωρίς άδεια κυκλοφορίας, ενώ το όχημα ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο.

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν συνολικά 35 σιδερένιοι σωλήνες και βάσεις σκαλωσιάς που χρησιμοποιούντα σε οικοδομές, για τα οποία ο 23χρονος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς τη νόμιμη κατοχής τους και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 23χρονου διαπιστώθηκε επίσης ότι εναντίον του εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης σε σχέση με υποθέσεις κλοπής μοτοσικλετών, οι οποίες καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2026, δυνάμει των οποίων επανασυνελήφθη.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπού έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας συνεχίζει τις εξετάσεις.