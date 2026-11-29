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Του Χαράλαμπου Πίσσουρου* και της Νικόλ Ζένιου*

Η Wall Street βρέθηκε στο επίκεντρο ακόμη μίας εβδομάδας έντονων διακυμάνσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τη Δευτέρα, και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street εκτοξεύθηκαν, με τον Nasdaq Composite να ενισχύεται κατά 6,5%, κυρίως χάρη στο εντυπωσιακό ράλι 31,5% της Nvidia, μετά την επαναφορά του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Η εξέλιξη αυτή επανέφερε το ενδιαφέρον στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνολογία, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα οι επενδυτές είχαν προχωρήσει σε μεγάλες ρευστοποιήσεις μετοχών της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το ανοδικό κλίμα δεν διήρκεσε πολύ, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq επανήλθαν σε πτωτική τροχιά την επόμενη ημέρα. Μόνο ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη εκείνη την ημέρα, αντανακλώντας μια στροφή προς πιο αμυντικές μετοχές.

Ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησε, καθώς η επιστροφή του Huang περιόρισε μεν την αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία της Nvidia, αλλά δεν εξάλειψε τις ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση και την πολιτική επιρροή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οίκος αξιολόγησης S&P Global έχει θέσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Nvidia υπό παρακολούθηση, επικαλούμενος ανησυχίες για τη διοίκηση και την εποπτεία από το διοικητικό συμβούλιο. Επιπλέον, η επαναφορά του Huang συμβάλλει ελάχιστα στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη οι οποίες χρηματοδοτούνται με δανεισμό, καθώς και με τις τεράστιες δαπάνες για έργα τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν και οι προτεινόμενοι δασμοί της κυβέρνησης Trump. Η επιστροφή του θέματος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αντανακλά ανησυχίες για το εμπόριο και τον πληθωρισμό, αν και οι νέοι δασμοί δεν αναμένεται να προστεθούν σε όσους έχουν ήδη επιβληθεί, όπως αρχικά φοβόταν η αγορά.

Το δολάριο διορθώνει

Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε επίσης τη Δευτέρα, με τον δείκτη δολαρίου (DXY) να αγγίζει υψηλό 20 μηνών, λαμβάνοντας ενδεχομένως κάποια στήριξη από την ανανέωση των επενδυτικών ροών προς τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές.

Ωστόσο, υποχώρησε την Τρίτη, καθώς η εξασθένηση του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street ώθησε τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των ΗΠΑ και τις προσδοκίες τους για τη Fed.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο παραμένει πλήρως προεξοφλημένη, ενώ η πιθανότητα αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί. Παράλληλα, οι συνολικές αυξήσεις επιτοκίων που τιμολογούσε η αγορά έως τον Σεπτέμβριο του 2027 περιορίστηκαν στις 65 μονάδες βάσης, πριν επανέλθουν στις 70 μετά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου και τον δομικό δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed.

Η σχέση μεταξύ των μετοχών και των προσδοκιών για τα επιτόκια μπορεί να λειτουργήσει αμφίδρομα. Όταν οι επενδυτές αναμένουν πιο επιθετική νομισματική πολιτική από τη Fed, το υψηλότερο κόστος δανεισμού και οι υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να ασκήσουν πίεση στη Wall Street. Όταν όμως οι μετοχές υποχωρούν λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, οι επενδυτές ενδέχεται, αντίθετα, να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων.

Ο χρυσός υπό πίεση

Ο χρυσός ανέκαμψε τη Δευτέρα, αλλά επέστρεψε σε πτωτική τροχιά την Τρίτη, παρά την υποχώρηση του αμερικάνικου δολαρίου. Την Τετάρτη, υποχώρησε κάτω από τα 3.500 δολάρια, πριν βρει στήριξη κοντά στα 3.420 δολάρια και ανακάμψει. Ωστόσο, η ευρύτερη τάση παρέμεινε αρνητική.

Οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη από τη Fed φαίνεται να επιβαρύνουν τον χρυσό, ενώ οι ρευστοποιήσεις για να καλυφθούν απαιτήσεις πρόσθετου περιθωρίου ασφάλισης κατά τη διάρκεια της απότομης πτώσης των μετοχών ενδέχεται να αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα.

Τα στοιχεία της επόμενης εβδομάδας για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα (NFP) αναμένεται να αποτελέσουν τον επόμενο βασικό καταλύτη για τον χρυσό. Μια ισχυρότερη του αναμενομένου έκθεση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και να οδηγήσει σε πιο απότομη πορεία των επιτοκίων το επόμενο έτος, όπως αυτή τιμολογείται από την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να ωθήσει υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου και διατηρώντας την ευρύτερη πτωτική τάση.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλύτρια Αγορών, Trading Point Market Analysis