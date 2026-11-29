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Λογικά ο ΔΗΣΥ έχει υποψήφιο, εκλελεγμένο από τα μέλη που πήγαν στις κάλπες. Χιλιάδες ψηφοφόροι του δεν πήγαν επειδή δεν είναι μέλη. Και χιλιάδες μέλη δεν συμμετείχαν γιατί ίσως θέλουν κάτι άλλο. Χριστοδουλίδη, μάλλον.

– Σε ένα ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι μετά την ανάδειξη υποψηφίου θα γίνουν διαβουλεύσεις ώστε υποψήφιος και κόμμα να καταλήξουν στο εκλογικό πρόγραμμα. Πρώτα υποψήφιο, μετά πρόγραμμα. Και αν δεν συμφωνήσουν στο πρόγραμμα; Ξανά… δημοκρατικές διαδικασίες για άλλο υποψήφιο; Και μετά ξανά για πρόγραμμα; Και ο χθεσινός νικητής τι θα κάνει αν δεν τα βρουν στο πρόγραμμα; Θα κατεβεί μόνος του;

Και δημοκρατικές να θεωρούνται -απλά επειδή στήθηκαν κάλπες;- αυτές οι ιστορίες, σοβαρές από πολιτική άποψη δεν μου φαίνονται.

– Το ΑΚΕΛ συζητά με κόμματα για να δει αν συμφωνούν στα βασικά. Αν συμφωνούν, θα συζητήσουν για υποψήφιο. Και αν βρουν υποψήφιο, θα δουν τι θα κάνουν με το πρόγραμμα! Το ΑΛΜΑ όμως είπε «ναι, αλλά εμείς δεν ψηφίζουμε Στέφανο ή Μαυρογιάννη». Ούτε αν τα βρείτε στις πολιτικές; Έχετε κάτι προσωπικό με τον Στέφανο ή τον Μαυρογιάννη; Ή θα τοποθετηθεί το ΑΛΜΑ με βάση τα κολλήματα της Ειρήνης;

Μάλλον η πολιτική σοβαρότητα δεν είναι το ατού ούτε για το ΑΛΜΑ.

– Ο Μαυρογιάννης εμφανίζεται ενθαρρυμένος από δημοσκοπήσεις. Δεν καταλαβαίνει πως το ποσοστό δεν είναι όλο δικό του; Δεν είναι ξεκάθαρο πως όσοι απαντούν τον έχουν ταυτισμένο με το ΑΚΕΛ; Όχι πολιτικά, εκλογικά. Γιατί, τότε, λέει πως θα ανακοινώσει αν θα είναι υποψήφιος πολύ πριν αποφασίσει το ΑΚΕΛ; Αν ανακοινώσει υποψηφιότητα και μετά ανακοινώσει το ΑΚΕΛ άλλον υποψήφιο, θα συνεχίσει, για να «κτυπήσει» 3 ή 4%; Να το κάνει τι; Έχει λεφτά για πέταμα ή έχει χουβαρντάδες χορηγούς; Ή νιώθει βέβαιος -τον έκαναν να νιώθει βέβαιο κάποιοι στο ΑΚΕΛ- για την επιλογή του κόμματος και θέλει να τονώσει την ανεξαρτησία του, ανακοινώνοντας υποψηφιότητα πριν το ΑΚΕΛ; Πιστεύει ότι θα ήταν πειστική τέτοια μανούβρα;

– Το ΑΚΕΛ δεν έχει να προτείνει πολλά που να το διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους. Ξεχωρίζει για τις θέσεις στο Κυπριακό, τις σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους, την αντιμετώπιση αλλοδαπών εργαζομένων, το μεταναστευτικό, την πολυπολιτισμικότητα, τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, τον ρόλο της εκκλησίας, την απόλυτη αναγνώριση του δικαιώματος έκφρασης θρησκευτικού, κοινωνικού, σεξουαλικού προσανατολισμού. Σε αυτά τα θέματα, πάλι καλά που υπάρχει και το ΑΚΕΛ, αν με ρωτάτε.

Όμως στα μεγάλα θέματα οικονομίας και λειτουργίας του κράτους το ΑΚΕΛ δεν πείθει ότι προτείνει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Μάλλον μια αντίληψη δικαιότερης διαχείρισης. Όχι ουσιαστικής αλλαγής.

Ακόμα και τις θέσεις που μοιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων, το ΑΚΕΛ φέρεται πρόθυμο να τις διαπραγματευτεί, για μια συνεργασία. Αν πραγματικά πιστεύει στην ανάγκη αλλαγής πλεύσης, δεν πρόκειται να την πετύχει με τους συνεργάτες που αναζητεί και υπό τους όρους που του θέτουν.

– Την Παρασκευή διαβάσαμε μια συνέντευξη του Παύλου Μυλωνά στον Καλατζή και συνειδητοποιήσαμε πόσες αντιφατικές ιδέες μπορούν να συνυπάρχουν. Μετά από 10 χρόνια στη Βουλή, τα 8 στα έδρανα του ΔΗΚΟ, διαπιστώνει ότι οι ελληνικές αξίες δεν εκφράζονται όσο πρέπει. Και θέλει να φτιάξει ένα νέο σχήμα, για να τις εκφράσει αυτός. Είπε ότι στον τελευταίο ανασχηματισμό τού είχε προταθεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αλλά υπήρξαν παρεμβάσεις και ο διορισμός ναυάγησε. Αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις μάλλον θα δεχόταν διορισμό, διότι η Κυβέρνηση υποθέτουμε εκφράζει μια χαρά τις ελληνικές αξίες. Αυτό πιστεύουν και στο ΕΛΑΜ.

Οι παρεμβάσεις μάλλον κατάφεραν να μεταπείσουν τον Πρόεδρο, αλλά ο Μυλωνάς δεν κρατά κακία. Δήλωσε δικαιωμένος για την στήριξη Χριστοδουλίδη. Και αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές ’26! Αννίτα μας;

Οι πολιτικές ασυνέπειες και η ιδεολογική παρδαλότητα -όπου υπάρχουν ψήγματα ιδεολογικής τοποθέτησης- αποκτούν κωμικές διαστάσεις. Και κυρίως η ελαφρότητα της πολιτικής.