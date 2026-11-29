Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ενίσχυση του τουρκικού πληθυσμού στα κατεχόμενα αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τουρκίας, που μεθοδικά προωθείται και υλοποιείται συστηματικά από το 1975 και εντεύθεν. Ακόμη και σήμερα μεταφέρονται έποικοι είτε ως εποχιακοί εργάτες, που δεν φεύγουν, είτε στα πλαίσια παραχώρησης «κοινωνικών κατοικιών»! Η ροή εποίκων είναι πλέον ανεξέλεγκτη, αλλά στοχευμένη ενώ προδήλως η Άγκυρα εφαρμόζει πολιτικές αφομοίωσης και εποικισμού.

Δεν είναι, πάντως, τυχαίο το γεγονός ότι η αποσχιστική οντότητα αρνείται να δώσει στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού στην κατεχόμενη περιοχή. Αυτό γίνεται σκόπιμα καθώς η μεταφορά εποίκων συνεχίζεται και η διαμόρφωση ενός σκηνικού, που καθιστά τους Τουρκοκύπριους μειοψηφία, είναι μόνιμος στόχος. Ο στόχος της κατοχικής δύναμης ήταν εξαρχής συγκεκριμένος και είχε στρατηγικό χαρακτήρα.

Πρώτο, το 1974, διά της εθνοκάθαρσης και της μεταφοράς των Τουρκοκυπρίων στις υπό κατάληψη εδάφη, διαμορφωνόταν στο νησί δυο εθνικά «καθαρά» περιοχές.

Δεύτερο, δια της μεταφοράς κουβαλητών από την Τουρκία ξεκίνησε το 1975, ο εποικισμός της κατεχόμενης περιοχής για εδραίωση της παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο.

Τρίτο, παράλληλα, συστηματική είναι η προσπάθεια ισλαμοποίησης των κατεχομένων, που παρά την αντίδραση των Τουρκοκυπρίων, προωθείται μεθοδικά.

Στα κατεχόμενα γίνονται καταγγελίες για το δημογραφικό θέμα και κυρίως το γεγονός ότι ο αριθμός των εποίκων, αλλά και του πληθυσμού ευρύτερα, παραμένει επισφράγιστο μυστικό.

Σημειώνεται ότι το «Κίνημα Κυπρίων για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη – Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi κατά τις επαφές που πραγματοποίησαν μέλη του στις 6 Οκτωβρίου 2026 στις Βρυξέλες έπειτα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέδωσε επιστολή στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Ειδικό Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Raffaele Fitto. Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν οι Şener Elcil, İzzet İzcan και Murat Kanatlı, το «Κίνημα» παρουσιάζει τις θέσεις του για το Κυπριακό, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στις περιοχές που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, στο υπόμνημα του, το «Κίνημα» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, την οποία περιγράφει ως πολιτικά αποδυναμωμένη. Προσθέτει ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο δημογραφικής και πολιτισμικής αλλοίωσης, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα εφαρμόζει πολιτικές αφομοίωσης και εποικισμού. Παράλληλα, την κατηγορεί ότι μεταφέρει πληθυσμό στο «βόρειο τμήμα» του νησιού και ότι παραχωρεί «υπηκοότητες», επηρεάζοντας τη δημογραφική σύνθεση και την πολιτική βούληση των Τουρκοκυπρίων.

Στην επιστολή του, το «Κίνημα» αναφέρεται επίσης στην οικονομική κατάσταση του «βορείου τμήματος» της Κύπρου, εκφράζοντας ανησυχία για την αύξηση υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος, ναρκωτικών, παράνομου τζόγου, ανεξέλεγκτης οικοδομικής ανάπτυξης και εμπορίας προσώπων.

Στην επιστολή επισυνάφθηκε επίσης φάκελος με 19 σημεία, με στόχο να υποστηριχθεί η θέση ότι ο «πληθυσμός» στα κατεχόμενα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρουν τα «επίσημα» στοιχεία. Μερικά από τα εν λόγω σημεία είναι τα ακόλουθα:

Τ ον Αύγουστο του 2026 κυκλοφορούσαν 368.792 «ασφαλισμένα» οχήματα.

κυκλοφορούσαν 368.792 «ασφαλισμένα» οχήματα. Τον Αύγουστο του 2024 αναφέρονται 228.938 μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες.

ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες. Το 2026 οι δύο «εταιρείες κινητής τηλεφωνίας» στα κατεχόμενα φέρονται να είχαν συνολικά 1.193.119 συνδρομητές, εκ των οποίων οι 951.356 ήταν ενεργοί χρήστες.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ο αριθμός των φοιτητών στα «πανεπιστήμια» ανερχόταν στις 100.422, εκ των οποίων οι 13.914 «υπήκοοι» ψευδοκράτους, οι 48,625 υπήκοοι Τουρκίας και οι 37,883 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Τουρκίας για το 2025, ο αριθμός των Τούρκων υπηκόων που εργάζονταν στα κατεχόμενα ήταν 44,700 και ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών 83,794.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύουν κατά καιρούς Τούρκοι αξιωματούχοι, στα κατεχόμενα υπάρχουν 35-40.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της «κεντρικής τράπεζας» της «τ.δ.β.Κ.», ο αριθμός των «εγγεγραμμένων» στις «κοινωνικές ασφαλίσεις» το 2025 ήταν 169,000, εκ των οποίων οι 46.288 πολίτες της Τουρκίας και οι 43,545 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στην Τουρκία το 2023, ο αριθμός των Τούρκων πολιτών στα κατεχόμενα που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 140.111.

Στις «ενδιάμεσες εκλογές» του 2023 στα κατεχόμενα, ο αριθμός των «εγγεγραμμένων ψηφοφόρων» στα κατεχόμενα ανερχόταν στις 210.121.

Κινήσεις παραπλάνησης

Ο «πρωθυπουργός» της αποσχιστικής οντότητας, Ουνάλ Ουστέλ, προέβη πρόσφατα σε δηλώσεις αναφορικά με τον «πληθυσμό» των κατεχομένων, σημειώνοντας ότι, «ο επίσημος πληθυσμός προβολής (εκτίμησης) της χώρας ανέρχεται στις 490 χιλιάδες». Όπως δήλωσε στη συνέχεια, ο αριθμός αυτός δεν προέρχεται από κάποια πρόσφατη φυσική απογραφή αλλά αποτελεί στατιστική προβολή μέσω της οποίας σχεδιάζονται όλες οι «δημόσιες» υπηρεσίες και υποδομές. Επέκρινε ακολούθως τις παλαιότερες μεθόδους απογραφής του «πληθυσμού», με τις οποίες απαιτείτο απαγόρευση κυκλοφορίας και εγκλεισμός των «πολιτών» στα σπίτια τους για ώρες.

Τόνισε ακόμη ότι, η παρακολούθηση του «πληθυσμού» πρέπει να γίνεται με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στο σύστημα καταγραφής με βάση τη διεύθυνση κατοικίας. Τέλος, υπεραμύνθηκε της στατιστικής μεθόδου που ακολουθείται, διερωτώμενος γιατί να αλλάξει ένα σύστημα προβολών (εκτιμήσεων) που εφαρμοζόταν επιτυχώς μέχρι σήμερα.

Επίσης, σε δηλώσεις του, ο «υπουργός εσωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος, Dursun Oğuz, απάντησε στις επικρίσεις της «αντιπολίτευσης» για τη μη διενέργεια απογραφής «πληθυσμού». Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του, στις 15 Οκτωβρίου 2026, ανέφερε ότι, με την ολοκλήρωση του «συστήματος καταγραφής διευθύνσεων – MAKS», θα είναι δυνατή η συνεχής και επικαιροποιημένη παρακολούθηση των δεδομένων για τον «πληθυσμό».

Πρόσθεσε ότι οι εργασίες για το εν λόγω «σύστημα» συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι σε ορισμένους «δήμους» η διαδικασία βρίσκεται κοντά σε ολοκλήρωση, ενώ σε άλλους παρέχεται υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό. Είπε ακόμη ότι η καταγραφή των οδών και των κτηρίων έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι αυτή την περίοδο οι εργασίες επικεντρώνονται στην καταχώριση των ατόμων που διαμένουν σε αυτά. Υποστήριξε δε πως, όταν το «MAKS» τεθεί πλήρως σε λειτουργία, τα δεδομένα θα μπορούν να επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση, προσφέροντας πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις ανάγκες σχεδιασμού και προγραμματισμού.

Επιπλέον, είπε ότι οι παραδοσιακές απογραφές, οι οποίες βασίζονται στην καταμέτρηση των «πολιτών» στις κατοικίες τους, αντικαθίστανται πλέον από συστήματα εκτιμήσεων και καταγραφής, συμπληρώνοντας ότι και στην «τ.δ.β.Κ.» ο σχεδιασμός βασίζεται σε υπολογισμούς και εκτιμήσεις για το μέγεθος του «πληθυσμού». Αναφερόμενος ακολούθως στον αριθμό 273.000 που ανακοινώθηκε από το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο – ΥSK», ο Oğuz διευκρίνισε ότι αυτός αφορά τους «πολίτες» που διαμένουν στη «χώρα» και ότι σε αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι «πολίτες» της «τ.δ.β.Κ.» που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν δικαίωμα «ψήφου.

Είναι σαφές ότι ο εποικισμός είναι σημαντικός παράγοντας υλοποίησης των επιδιώξεων της Άγκυρας στην Κύπρο. Ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί η Άγκυρα διασυνδέεται βαθμηδόν πλέον και με τον παράγοντα της εδραίωσης των κατοχικών δεδομένων. Με τη δημιουργία δεσμών εξάρτησης. Όπως έγινε με τη μεταφορά νερού με υποθαλάσσιους αγωγούς. Όπως και ο σχεδιασμός για τη μεταφορά ηλεκτρισμού. Το βασικό εργαλείο υλοποίησης των στόχων παραμένει ο εποικισμός, ο οποίος ανατρέπει επί του εδάφους δεδομένα.

Η ισλαμοποίηση προχωρεί παρά τις αντδράσεις των Τουρκοκυπρίων

Στην εξίσωση των τουρκικών σχεδιασμών είναι και η ισλαμοποίηση των κατεχομένων και η πλήρης εναρμόνιση της κοινωνίας με την τουρκική. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό, που δεν είναι τωρινός, αλλά συνεχίζεται με στόχο την πλήρη τουρκοποίηση της περιοχής. Σε αυτό το παιχνίδι εντάσσεται και η εκπαίδευση και η θρησκεία, όπως και τα έργα υποδομής- εξάρτησης. Σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα σήμερα υπολογίζεται ότι λειτουργούν 211 τέμένη.

Σε μια τόσο μικρή σε έκταση περιοχή, με τόσο λίγο πληθυσμό, ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά μεγάλος. Αλλά σκοπίμως κτίζονται παντού τζαμιά, καθώς τούτο, μεταξύ άλλων, καλλιεργεί μια κουλτούρα στον πληθυσμό. Είναι γνωστό ότι στα κατεχόμενα κτίζονται περισσότερα τζαμιά απ’ ότι σχολεία. Η εκπαίδευση και η θρησκεία δεν λειτουργούν αποκομμένα από άλλες κινήσεις. Υποστηρίζονται κι από άλλες δράσεις.

Γιατί γίνεται τούτο; Πέραν από τα προφανή, ο στόχος της Άγκυρας έχει ως στόχο να καταστήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα «μουσουλμανική». Ένα εγχείρημα, που μπορεί να βρίσκει έδαφος, αλλά δεν προχωρά όπως επιδιώκουν οι σχεδιαστές του, καθότι οι Τουρκοκύπριοι δεν αποδέχονται τέτοιες λογικές. Υπάρχει, βέβαια, η άποψη πως αυτό γίνεται για τον πληθυσμό των εποίκων. Μπορεί, λοιπόν, οι Τουρκοκύπριοι να αντιδρούν ( όχι όλοι), πλην όμως η στόχευση είναι ξεκάθαρη και προχωρεί επί του εδάφους. Γιατί η ισλαμοποίηση συνδέεται με την ενσωμάτωση, την προσάρτηση, την τουρκοκοποίηση της κατεχόμενης Κύπρου.

Γραφείο στη Μερσίνα και μαζική μεταφορά εποίκων

από το 1975: Τι λένε απόρρητες εκθέσεις του ΟΗΕ

Ο εποικισμός άρχισε το 1975, το Φεβρουάριο, αλλά πιο συστηματικός και σχεδιασμένος έγινε από το Μάιο του 1976. Για το σκοπό αυτό λειτούργησε στη Μερσίνα ειδικό γραφείο μεταφοράς εποίκων στην υπό κατοχή περιοχή της Κύπρου. Σύμφωνα με το δεκαπενθήμερο περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ ( 17 Φεβρουαρίου- 2 Μαρτίου 1978), τον Ιούλιο του 1975, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε επιστολή του προς τον Κουρτ Βάλτχαιμ εξέφραζε τις ανησυχίες για το θέμα αυτό. Τον πληροφορούσε ότι «μερικές εκατοντάδες Τούρκων, κυρίως από την Τουρκία, μεταφέρονται κάθε εβδομάδα και εγκαθίστανται σε χωριά της Καρπασίας και σε χωριά που βρίσκονται νοτίως του νέου δρόμου Αμμοχώστου- Λευκωσίας».

Επίσης απόρρητη έκθεση του Σουηδικού Αποσπάσματος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 1975 με θέμα «Μετανάστες μέσω λιμανιού Αμμοχώστου ανέφερε: Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 26 Ιουλίου 1975-18.1976, μπήκαν στο λιμάνι Αμμοχώστου 1091 πολίτες και αναχώρησαν 472 άλλοι. Αυτό δείχνει καθαρά ότι έμειναν στην Κύπρο 619 πολίτες από τους οποίους οι 475 είναι χωρίς αμφιβολία μετανάστες.

Πληροφορίες που δόθηκαν από Τουρκοκύπριο αναφέρουν ότι, στη διάρκεια της ίδιας περιόδου μπήκαν στο λιμάνι Αμμοχώστου 550 μετανάστες. Οι μετανάστες κρατήθηκαν για 24 ώρες σε Ελληνοκυπριακό σχολείο Μέσης Παιδείας προτού μεταφερθούν στην επαρχία. Στους μετανάστες δεν επετράπη η εγκατάσταση στην πόλη της Αμμοχώστου. Στο χωριό Κώμα του Αιγιαλού εγκαταστάθηκαν μερικές οικογένειες Τούρκων εποίκων. ΝΤΕΟ ( ο αξιωματικός του αποσπάσματος) θα ερευνήσει αν εγκαταστάθηκαν και άλλοι Τούρκοι έποικοι σε άλλα ελληνοκυπριακά χωριά της επαρχίας». Την έκθεση υπογράφει για τη διοίκηση της περιοχής της Αμμοχώστου ο λοχαγός Μάκνους Ολάντερ.

Περαιτέρω, στα μέσα Νοεμβρίου 1976 επίσημοι της Βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα υπολόγισαν ότι ο Τουρκοκυπριακός πληθυσμός έφθασε τις 150.000-160.00 και γύρω στα 900 πρόσωπα ταξίδευαν κάθε εβδομάδα με φέρρυ- μπόουτ από την Μερσίνα στην Κύπρο.

Το 1978 υπήρχα ενδείξεις ότι είχαν μεταφερθεί 50.000 έποικοι κυρίως από περιοχές της Ανατολίας. Στόχος να αλλοιώσουν

Η βρετανική εφημερίδα «Γκάρντιαν», τον Οκτώβριο του 1976, έγραψε ότι «η μετανάστευση Τούρκων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Βόρειας Κύπρου γίνεται σε τέτοια κλίμακα που σύντομα θα αλλοιώσει ριζικά το φυλετικό ισοζύγιο της νήσου και θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις ευκαιρίες για ένα πολιτικό διακανονισμό». Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως μερικοί από τους έποικους εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην Τουρκία» ( σημείωση «Εικόνων» αυτός ο υπαινιγμός θυμίζει την «Μέθοδο Εξορίας», που οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν Τούρκους έποικους στην Κύπρο μετά την κατάκτηση της από αυτούς το 1571).