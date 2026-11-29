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Ο Σιμόν Αϊκούτ εμφανίζεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να πανηγυρίζει επιστρέφοντας στο σπίτι του. Η εικόνα μένει και γεννά αντιδράσεις ως προς τις ενέργειες για τη μεταφορά του τουρκοϊσραηλινού σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η αποφυλάκιση έγινε υπό πολύ συγκεκριμένους όρους, με τη Δημοκρατία να κρατά, εκτός από την επιστολή Χέρτσογκ προς Χριστοδουλίδη, και το αποτέλεσμα μιας καταδίκης που της επιτρέπει να κινηθεί αποτελεσματικά κατά των σφετεριστών και όσων επιχειρούν παρανόμως να εκμεταλλευτούν ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.

Σύλληψη μετά από δέκα χρόνια δράσης

Ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ είναι κάτοχος ισραηλινής, πορτογαλικής και τουρκικής υπηκοότητας και δραστηριοποιούνταν στα κατεχόμενα στην ανάπτυξη γης, στις κατασκευές και στις πωλήσεις ακινήτων από το 2014 ως το 2024. Μέσω της εταιρείας του, Afik Group, συμμετείχε στην κατασκευή και εμπορική εκμετάλλευση έξι τουριστικών συγκροτημάτων, σε περιοχές όπως ο Άγιος Αμβρόσιος, το Τρίκωμο, η Γαστριά και η Ακανθού. Κατά την κατηγορούσα αρχή, τα έργα κάλυπταν 394.969 τετραγωνικά μέτρα, με αγοραία αξία που ξεπερνούσε τα 36 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 στο οδόφραγμα Δερεύνειας, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει, όπως έπραττε συνήθως, στις ελεύθερες περιοχές για να ταξιδέψει πιθανώς προς το Ισραήλ.

Στη βάση του εντάλματος που είχε ήδη εκδοθεί, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του. Αντιμετώπιζε 242 κατηγορίες και τελικά παραδέχθηκε τις 40. Στις 24 Οκτωβρίου 2025 το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Το δικαστήριο υπογράμμισε τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τέτοιες ποινές για όσους κερδοσκοπούν παράνομα από ξένη περιουσία. Τον Απρίλιο του 2026 μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Η υπόθεση και οι όροι αποφυλάκισης

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες η προσοχή στράφηκε στην αποφυλάκιση και στα πανηγύρια του Αϊκούτ, η πραγματική σημασία της υπόθεσης δεν βρίσκεται τόσο στη διάρκεια της κράτησης όσο στην ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι ο Αϊκούτ έθεσε τα θεμέλια μιας εγκληματικής επιχείρησης με δόλιες συναλλαγές σε βάρος της ακίνητης περιουσίας εγγεγραμμένων Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η μεταφορά του έγινε μετά από αίτημα της ισραηλινής πλευράς, βάσει διεθνούς συμφωνίας για τη μεταφορά καταδίκων. Είχε όμως και πολιτικό αντίκρισμα: μέρος του δημόσιου συμφέροντος για την έγκριση συνδεόταν με την αναγνώριση του αδικήματος από το Ισραήλ.

Η αποφυλάκιση δεν ήρθε από το πουθενά. Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, ένα προηγούμενο αίτημα του Αϊκούτ είχε απορριφθεί. Επιπλέον, τον Μάρτιο θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να προσφύγει στο ισραηλινό Συμβούλιο Αποφυλάκισης, με βασικό λόγο την υγεία του.

Η Λευκωσία ενημερώθηκε για τους όρους που τέθηκαν προκειμένου ο Αϊκούτ να βγει από τη φυλακή και να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι όροι, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φιλελεύθερος, ισχύουν κατ’ αρχήν μέχρι τον Ιούνιο του 2029, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που θα έληγε η πενταετής φυλάκισή του.

Αυτό που γνωρίζει ο Φιλελεύθερος από αρμόδιες πηγές είναι πως:

Ο Αϊκούτ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε δραστηριότητες της εταιρείας του ούτε να εμπλέκεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην κατασκευή, ανάπτυξη, προώθηση και πώληση περιουσιών.

Ο συγκεκριμένος όρος δεν έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή δεν περιορίζεται έως το τέλος της ποινής του τον Ιούνιο του 2029, αλλά ισχύει για πάντα. Σε περίπτωση που τον παραβιάσει μέχρι τον Ιούνιο του 2029, θα ακυρωθεί η άδεια αποφυλάκισης.

Του απαγορεύεται να επισκεφθεί την Κύπρο τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούνιο του 2029.

Μέσα από τους δύο όρους, που αποκαλύπτει ο Φιλελεύθερος, φαίνεται σαφώς ότι ναι μεν ο Αϊκούτ βρίσκεται στο σπίτι του, αλλά δεν έχει αθωωθεί και η καταδίκη του παραμένει ως μήνυμα κατά της παράνομης εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Η επιστολή Χέρτσογκ προς Χριστοδουλίδη

Την περασμένη Τετάρτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έλαβε επιστολή από τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ. Όπως ανέφερε νωρίτερα την ίδια ημέρα σε δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η επιστολή αυτή περιλαμβάνει «όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις γραπτώς και επισήμως» για τις συνθήκες της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος από πηγή που έχει γνώση για το περιεχόμενο της επιστολής, ο Ισαάκ Χέρτσογκ επιβεβαιώνει τη θέση του Ισραήλ, όπως καταγράφεται εκτενώς και στη σχετική ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας. Επιπλέον, εξηγεί τους λόγους της αποφυλάκισης του Σιμόν Αϊκούτ με αναφορές και στην κατάσταση υγείας του επιχειρηματία.

Η επιστολή Χέρτσογκ έχει τη σημασία της, καθώς δείχνει ότι το Ισραήλ δεν χειρίστηκε την υπόθεση Αϊκούτ ως αποκλειστικά δική του αρμοδιότητα, αλλά αναγνωρίζει ότι αυτή αφορά άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Γι’ αυτό και επέλεξε να δώσει επίσημα τις απαραίτητες εξηγήσεις για τις δικές του ενέργειες.

Η θέση του Ισραήλ

Η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης, δεν περιορίζεται σε εξηγήσεις για την αποφυλάκιση. Συνιστά ίσως την πιο καθαρή τοποθέτηση τρίτου κράτους για τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών. Ο Κ. Κόμπος στις δηλώσεις του μίλησε για μια «αρκετά λεπτομερή» θέση που «πρέπει κάποιος να τη λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη».

Το Ισραήλ ξεκαθαρίζει πρώτα ότι η καταδίκη «εξακολουθεί να ισχύει πλήρως». Η αποφυλάκιση, σημειώνει, δεν απαλλάσσει τον Αϊκούτ από την ευθύνη ούτε αμφισβητεί τα ευρήματα του κυπριακού δικαστηρίου. Το Ισραήλ δηλώνει επίσης απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυπριακή δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση προχωρά πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση: «Το Ισραήλ δεν επιδοκιμάζει, δεν δικαιολογεί ούτε επιδιώκει με οποιονδήποτε τρόπο να υπονομεύσει την αντιμετώπιση αδικημάτων που αφορούν την παράνομη ιδιοποίηση ελληνοκυπριακών περιουσιών».

Η θέση αυτή έχει και πρακτική διάσταση. Οι ισραηλινές αρχές έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα τους πολίτες τους να μην αγοράζουν, να μην επενδύουν και να μην κάνουν συναλλαγές σε ακίνητα στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας τις νομικές συνέπειες που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο. Οι επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις καταγράφουν τους ίδιους κινδύνους.

Αυτό που κρατά η Λευκωσία είναι η διατύπωση μιας τόσο σαφούς θέσης με ρητές προειδοποιήσεις από μια χώρα προς τους πολίτες της. Και επειδή ακριβώς ελάχιστες είναι οι χώρες με ανάλογη θέση, αυτό αποτελεί στην ουσία το μεγαλύτερο κέρδος από την υπόθεση Αϊκούτ.

Δεν έμεινε στη θεωρία

Η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της παράνομης εκμετάλλευσης των ελληνοκυπριακών περιουσιών, όπως υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ Κόμπος, «δεν εκφράστηκε στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά εκφράστηκε στο πεδίο». Η αναφορά αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και δικαστικές αποφάσεις, τα οποία έχει στα χέρια του ο Φιλελεύθερος:

6 υποθέσεις έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου

έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου 3 υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί με καταδίκη 4 προσώπων

έχουν ολοκληρωθεί με καταδίκη 4 προσώπων Αριθμός υποθέσεων βρίσκεται υπό διερεύνηση

βρίσκεται υπό διερεύνηση Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ (Τουρκοϊσραηλινός) – Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον κατά παράβαση των άρθρων 303Α(1) και 20 του Ποινικού Κώδικα.

(Τουρκοϊσραηλινός) – Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον κατά παράβαση των άρθρων 303Α(1) και 20 του Ποινικού Κώδικα. Ζολτάνι Λέσκο (Ουγγαρέζα) – Καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση. Παραδέχθηκε ενοχή σε 21 κατηγορίες που σχετίζονται με το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε σχέση με την ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον κατά παράβαση των άρθρων 303Α (2)(β)(3), 20 και 5(1)(ε)(νι) του Ποινικού Κώδικα.

(Ουγγαρέζα) – Καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση. Παραδέχθηκε ενοχή σε 21 κατηγορίες που σχετίζονται με το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε σχέση με την ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον κατά παράβαση των άρθρων 303Α (2)(β)(3), 20 και 5(1)(ε)(νι) του Ποινικού Κώδικα. Μελίντα Λαντάνι (Ουγγαρέζα) – Καταδικάστηκε σε δυόμιση χρόνια φυλάκιση. Παραδέχθηκε 18 κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον.

(Ουγγαρέζα) – Καταδικάστηκε σε δυόμιση χρόνια φυλάκιση. Παραδέχθηκε 18 κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον. Κορνέλ Βίρσινγκερ (Ούγγρος) – Εκκρεμεί η επιβολή ποινής. Παραδέχθηκε ενοχή σε 22 κατηγορίες.

(Ούγγρος) – Εκκρεμεί η επιβολή ποινής. Παραδέχθηκε ενοχή σε 22 κατηγορίες. Εύα Ιζαμπέλα Κίντσελ (Γερμανίδα) – Εκδικάζεται

(Γερμανίδα) – Εκδικάζεται Σαράι Αλντίν Γιαζάν (Ισραηλινός) – Εκδικάζεται

Οι υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών που έχουν φτάσει στα δικαστήρια.

Ο Κ. Κόμπος σημείωσε επίσης ότι, πέρα από τις δίκες, οι αρμόδιες αρχές έχουν εκδώσει δεκάδες εντάλματα και ότι αρκετές δεκάδες υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πλησιάζουν τα 10 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η δήμευση ή επιβάρυνση της περιουσίας υπόπτων και κατηγορουμένων ανέρχεται σε 9.387.202 ευρώ.

Τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, αλλά και όσα έχουν εκτελεστεί, δείχνουν ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του σφετερισμού στα κατεχόμενα στρέφονται εναντίον όλων όσων εμπλέκονται: από τους επιχειρηματίες γης μέχρι τους μεσίτες και τους διαφημιστές. Η υπόθεση Αϊκούτ δεν έκλεισε τον κύκλο. Έθεσε το μέτρο για όσες ακολουθούν.

Ρομπ – Αϊκούτ: Δύο υποθέσεις σε δύο εποχές με τέσσερις διαφορές

Το ΑΚΕΛ, απαντώντας στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου ενισχύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Ανέφερε επίσης ότι επί Χριστόφια εκδόθηκε στην Κύπρο και καταδικάστηκε το 2011 ο Γκάρι Ρομπ. Αυτή ήταν, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η πρώτη ποινική καταδίκη για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Το ιστορικό στοιχείο ισχύει. Οι δύο υποθέσεις όμως διαφέρουν ουσιαστικά.

Ο Γκάρι Ρομπ (αριστερά) στο ημιτελές έργο στην Κλεπίνη και ο Σιμόν Αϊκούτ (δεξιά).

Ο Γκάρι Ρομπ: Ο Βρετανός ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου διέφυγε στα κατεχόμενα αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για διακίνηση ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1996. Μετά από 13 χρόνια, συνελήφθη ξανά τον Ιανουάριο του 2009 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση στη Βρετανία. Στο μεταξύ, την περίοδο 2004–2005, είχε ξεκινήσει την κατασκευή 335 πολυτελών βιλών σε ελληνοκυπριακή γη στην Κλεπίνη της Κερύνειας, με το έργο «Amaranta Valley Estate». Το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η Κύπρος είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του από το 2007 και οι βρετανικές αρχές παρέδωσαν τον Ρομπ στην Κυπριακή Αστυνομία στις 3 Αυγούστου 2011. Τον ίδιο μήνα της παράδοσης, η κυπριακή δικαιοσύνη τον καταδίκασε σε δέκα μήνες φυλάκιση για 11 κατηγορίες. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ρομπ είχε ήδη εκτίσει τον χρόνο της ποινής αυτής.

Οι διαφορές: Η πρώτη αφορά τον τρόπο σύλληψης. Ο Ρομπ βρισκόταν ήδη σε βρετανική φυλακή για άλλη υπόθεση, και η Κύπρος τον παρέλαβε με ευρωπαϊκό ένταλμα από κράτος-μέλος της ΕΕ. Ο Αϊκούτ συνελήφθη από τις κυπριακές αρχές σε οδόφραγμα, με ένταλμα που εκτελέστηκε επί τόπου.

Η δεύτερη αφορά το μέγεθος. Δέκα μήνες για τον Ρομπ, πέντε χρόνια για τον Αϊκούτ, για έργα αξίας άνω των 36 εκατ. ευρώ. Η ποινή του Αϊκούτ είναι η βαρύτερη που έχει επιβληθεί για σφετερισμό.

Η τρίτη αφορά το επίκεντρο της δίκης. Ήδη το 2011 σημειωνόταν ότι οι Ελληνοκύπριοι δικαστές δεν θα εστίαζαν στις απώλειες των ανυποψίαστων Βρετανών αλλά στις απώλειες των Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών. Στην υπόθεση Αϊκούτ η ίδια λογική έγινε κεντρικό σκεπτικό, με ρητή αναφορά στον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής.

Η τέταρτη, και ίσως η σημαντικότερη, αφορά τη συνέχεια. Η υπόθεση Ρομπ έμεινε μεμονωμένη. Η συνδεδεμένη υπόθεση του Τουρκοκύπριου δικηγόρου Ακάν Κουρσάτ, που είχε συλληφθεί στην Ιταλία με το ίδιο ένταλμα, ανεστάλη το 2024, αφού ο βασικός μάρτυρας (Βρετανός που εξαπατήθηκε από τον Ρομπ) είχε πεθάνει. Η υπόθεση Αϊκούτ, αντίθετα, εντάσσεται σε μια σειρά: καταδίκες μεσιτών και διαφημιστών, εκκρεμείς δίκες, εντάλματα, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.