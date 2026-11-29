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Με υπό μάλης τη νέα φόρμουλα για το ζήτημα της διαγραφής οφειλών ύψους €64,3 εκατ., που αφορούν επιβαρύνσεις επί χρηματικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία, μεταβαίνει την Τρίτη εκ νέου στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Πρόκειται για την ύστατη προσπάθεια του αρμόδιου υπουργού να πείσει τους βουλευτές να συναινέσουν στην αντιπρόταση της Κυβέρνησης, μετά το μπλόκο που έστησε η πλειοψηφία των κομμάτων στο κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, το αρχικό νομοσχέδιο, που είχε κατατεθεί το περασμένο καλοκαίρι, προβλέπει πως, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία, το συνολικό ποσό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος προστίμου. Μάλιστα, υπήρχε πρόνοια για αναδρομική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου 2017, κάτι που θα συνεπαγόταν τη διαγραφή επιβαρύνσεων ύψους €64,3 εκατ. Να σημειωθεί πως για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών η επιβάρυνση αυξάνεται κατά €50. Λόγω του συγκεκριμένου μηχανισμού, το σύνολο των προστίμων και των επιβαρύνσεων που συσσωρεύθηκαν από το 2017 μέχρι σήμερα ξεπερνά τα €73 εκατ., τα οποία χρωστούν 706 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενοι. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατά την προηγούμενη συνεδρία, είχαν αποφασίσει να αφαιρέσουν την επίμαχη πρόνοια περί αναδρομικότητας, ώστε το μέτρο να εφαρμόζεται από τούδε και στο εξής.

Τι θα προτάξει ο Μουσιούττας

Η αντιπρόταση που προτάσσει το Υπουργείο Εργασίας για να «σώσει» το μέλλον του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:

➤ Σε όσους οφειλέτες εξοφλήσουν εντός έξι μηνών ποσό που δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του διοικητικού προστίμου που τους επιβλήθηκε αρχικά, θα διαγράφονται οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις. Μάλιστα, το αρμόδιο υπουργείο θα αποδεχθεί και τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών, δηλαδή μέσω δόσεων. Για παράδειγμα, υπάρχει εργοδότης στον οποίο επιβλήθηκε το 2017 πρόστιμο €500 και, με την επιβάρυνση των €50 την ημέρα, το συνολικό χρέος ανέβηκε στις €147.500. Με την αντιπρόταση του υπουργείου, ο συγκεκριμένος οφειλέτης αναμένεται να κληθεί να πληρώσει €1.000 και αυτομάτως θα θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει την οφειλή του.

➤ Παράλληλα, θα αναγράφεται ρητά στον νόμο πως το συνολικό ποσό του προστίμου δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής χρηματικής κύρωσης. Μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας έχει και σχέδιο Β΄, σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο απορρίψει τη νέα φόρμουλα, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό της αύξησης των επιβαρύνσεων. Συγκεκριμένα, από την ημέρα ψήφισης του νέου νομικού πλαισίου θα σταματήσει η επιβολή της ημερήσιας επιβάρυνσης των €50 λόγω της μη καταβολής των αρχικών προστίμων.

Θωρακίζονται οι επιχειρήσεις

Μέσω της εναλλακτικής φόρμουλας, το Υπουργείο Εργασίας εκτιμά πως, από τη μία, θα θωρακίσει τις επιχειρήσεις, ώστε να μην οδηγηθούν να βάλουν λουκέτο, κάτι που θα συνεπαγόταν απώλεια θέσεων εργασίας, και, από την άλλη, το κράτος θα εισπράξει μέρος των οφειλών.

Παράλληλα, εκτιμάται πως μέσω της νέας πρότασης θα αποφευχθούν τόσο ο ηθικός κίνδυνος όσο και η καλλιέργεια κουλτούρας μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις. Κυβερνητική πηγή θεωρεί πως είναι αδύνατη η εξόφληση του συνόλου των οφειλών και των επιβαρύνσεων και δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι κάποιοι επέτρεψαν να συσσωρευθούν οφειλές εκατομμυρίων.

Οι κομματικές παρεμβάσεις

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, ο υπουργός Εργασίας θα επιχειρηματολογήσει για άλλη μια φορά υπέρ της αναγκαιότητας αποδοχής της νέας προτεινόμενης φόρμουλας από τα κόμματα. Πάντως, η πλειοψηφία των κομμάτων δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά ούτε τη νέα πρόταση. Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ και της Άμεσης Δημοκρατίας διαφωνούν με την επίμαχη πρόνοια περί αναδρομικότητας, δηλαδή τη διαγραφή των επιβαρύνσεων από το 2017. Μάλιστα, απαιτούν η ρύθμιση για την επιβολή οροφής στις χρηματικές κυρώσεις να τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της νομοθεσίας. Από την άλλη, το ΔΗΚΟ και το ΑΛΜΑ, παρόλο που αρχικά είχαν διαφωνήσει με το νομοσχέδιο, διαφοροποίησαν τη θέση τους και τάσσονται υπέρ της εναλλακτικής πρότασης του Υπουργείου Εργασίας.

Θα δοθεί ως απόρρητη η λίστα

Πάντως, η πλειοψηφία των κομμάτων απαιτεί την ονομαστική λίστα με τους οφειλέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», μετά τις κομματικές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας, το αρμόδιο υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο με τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτουμένους, οι οποίοι έχουν οφειλές προς το κράτος και θα επωφεληθούν από τη διαγραφή.

Μάλιστα, ο κατάλογος θα διαβαθμιστεί ως απόρρητος και η Βουλή θα ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς η δημοσιοποίηση των ονομάτων συνεπάγεται παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Εργασίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε στο αρμόδιο υπουργείο πως μπορεί να προωθήσει στη Βουλή τον κατάλογο, χωρίς όμως να καθίσταται δυνατή η έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων.

Τι κρατούν στα χέρια τους οι βουλευτές

Άλλωστε, για αυτόν τον λόγο, στον κατάλογο που στάλθηκε στη Βουλή δεν περιλαμβάνονταν ονόματα επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, αλλά καταγράφονταν ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, η ημερομηνία επιβολής του διοικητικού προστίμου και το αρχικό ποσό, το ύψος της οφειλής μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διέπραξαν το αδίκημα της αδήλωτης εργασίας και δεν κατέβαλαν τα πρόστιμα. Συνολικά, περιλαμβάνονται στοιχεία για τις οφειλές 111 αυτοτελώς εργαζομένων, καθώς και 595 εργοδοτών – επιχειρήσεων.

Ο πίνακας με τις οφειλές που αφορούν τα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνει 658 περιπτώσεις στις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και οι οφειλέτες δεν πλήρωσαν ούτε ένα σεντ, καθώς και 136 περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκε μόνο η αρχική χρηματική κύρωση, αλλά οι επιβαρύνσεις συνεχίζουν να τρέχουν.

Από την ανάλυση του καταλόγου φαίνεται πως οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τα χρέη τους εργοδοτούν γύρω στις 12 χιλ. εργαζομένους. Για αυτόν τον λόγο, η κυβερνητική πλευρά ανησυχεί πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ανώνυμο κατάλογο που έχουν στα χέρια τους οι βουλευτές, 231 επιχειρήσεις που έχουν οφειλές δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, 141 στον τομέα της εστίασης, 78 στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στις επισκευές, 23 στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης και 21 στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνονται 20 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, 18 στη μεταποίηση, 11 στις τέχνες και στη διασκέδαση και 10 στη γεωργία.