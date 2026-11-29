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Την Ορθοδοξία ως εργαλείο άσκησης ιδεολογικής επιρροής στη Δύση επιχειρεί να αξιοποιήσει ο Βλαντίμιρ Πούτινv (Vladimir Putin), προβάλλοντας τη Ρωσία ως προστάτιδα του χριστιανικού πολιτισμού και αναζητώντας συμμάχους μεταξύ των ορθόδοξων πιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στον Orthodox Observer, το επίσημο ενημερωτικό μέσο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Το άρθρο, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μια κιβωτός χωρίς τον Χριστό», υπογράφει ο Σεργκέι Τσαπνίν, πρώην στέλεχος του Πατριαρχείου της Μόσχας και σήμερα διευθυντής επικοινωνίας του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη.

Αφορμή αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ για τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου.

Στη συνέντευξη αυτή, ο Πούτιν υιοθετεί την αντίληψη ότι ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μια «κιβωτό» για όσους πιστεύουν στον Χριστό. Πίσω από τη συγκεκριμένη διατύπωση, ο Τσαπνίν διακρίνει μια ευρύτερη πολιτική επιδίωξη του Κρεμλίνου: να εμφανίσει τη Ρωσία ως τελευταίο καταφύγιο των χριστιανικών αξιών, διεκδικώντας ιδεολογική επιρροή πέρα από τα σύνορά της.

Στο επίκεντρο οι ορθόδοξοι της Αμερικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η προσπάθεια να εμφανιστεί η Ορθοδοξία ως ένα διαρκώς διευρυνόμενο θρησκευτικό ρεύμα στη Δύση, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης της ρωσικής επιρροής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κουστουρίτσα υποστήριξε ότι 1,5 εκατ. άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική ασπάστηκαν την Ορθοδοξία μέσα στην τελευταία πενταετία, με τον Ρώσο πρόεδρο να συντάσσεται με τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ο Τσαπνίν ωστόσο αμφισβητεί την αξιοπιστία αυτού του αριθμού, επικαλούμενος την απογραφή των ορθόδοξων ενοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020. Σύμφωνα με εκείνα τα στοιχεία, οι ορθόδοξοι πιστοί ανέρχονταν σε περίπου 676.000, καταγράφοντας μάλιστα μείωση κατά 17% σε σχέση με μία δεκαετία νωρίτερα.

Από αυτούς, περίπου 376.000 ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κατά τον Τσαπνίν, η προβολή τόσο υψηλών αριθμών εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική αφήγηση: καλλιεργεί στη ρωσική κοινή γνώμη την εντύπωση ότι ένα ολοένα μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής κοινωνίας στρέφεται προς τις αξίες που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί η Μόσχα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ορθόδοξοι της Αμερικής παρουσιάζονται ως δυνητικοί ιδεολογικοί σύμμαχοι της Ρωσίας.

Η «Τρίτη Ρώμη» και η αντιπαράθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ξεχωριστή σημασία αποδίδει ο αρθρογράφος στην επαναφορά από τον Πούτιν της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης», σύμφωνα με την οποία η Μόσχα αποτελεί τον πνευματικό και ιστορικό διάδοχο της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης.

Η επίκληση της συγκεκριμένης θεωρίας δεν έχει, κατά τον Τσαπνίν, αποκλειστικά ιστορικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά συνδέεται με τη διεκδίκηση ενός ηγετικού ρόλου της Μόσχας στον ορθόδοξο κόσμο. «Στην ιστορία του Πούτιν, η Κωνσταντινούπολη αναφέρεται μόνο σε παρελθόντα χρόνο» παρατηρεί χαρακτηριστικά.

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία οξύνθηκε μετά την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, το 2019.

Στην ανάγνωση του Τσαπνίν, η παρουσίαση της Μόσχας ως θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας συνδέεται με μια αντίληψη που υποβαθμίζει τον σύγχρονο ρόλο της Κωνσταντινούπολης, ενώ επιχειρεί να προσδώσει θρησκευτικό και ιστορικό υπόβαθρο στις πολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας.

Ο Τσαπνίν αμφισβητεί επίσης τη διαβεβαίωση του Ρώσου προέδρου ότι στη χώρα του υφίσταται διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλείται την απόφαση του Πατριάρχη Κύριλλου, στις 19 Νοεμβρίου, να απονείμει εκκλησιαστικό παράσημο στον Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Στέκεται, παράλληλα, στην απάντηση που έδωσε ο Πούτιν όταν κλήθηκε από τον Κουστουρίτσα να απευθύνει μήνυμα στους Ουκρανούς. Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους Ουκρανούς στρατιώτες να περάσουν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ειρήνη, όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος.

Μία συνέντευξη για την πίστη χωρίς το όνομα του Χριστού

Το κεντρικό επιχείρημα του Τσαπνίν είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να διαμορφώσει μια μορφή πολιτειακής θρησκείας, στην οποία η πίστη υποτάσσεται στις επιδιώξεις του κράτους και τη θέση του Θεού καταλαμβάνει η πατρίδα.

Ως πλέον ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντίληψης αναφέρει το γεγονός ότι, σε μια εκτενή συνέντευξη με αντικείμενο την πίστη, την Εκκλησία και τον χριστιανικό πολιτισμό, ο Ρώσος πρόεδρος δεν προφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Χριστού.

Επανερχόμενος στη μεταφορά της Ρωσίας ως «κιβωτού» του χριστιανικού κόσμου, ο Τσαπνίν καταλήγει με μια αιχμηρή παρατήρηση για τη σχέση της θρησκείας με την πολιτική και τις πολεμικές επιδιώξεις του Κρεμλίνου: «Είναι ένα πολεμικό πλοίο, λοιπόν. Μπορεί να μεταφέρει πολυάριθμους επιβάτες. Αλλά ανάμεσά τους δεν βρίσκεται ο Χριστός».

protothema.gr