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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή (29/11), οι Ισπανοί, με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ (Pedro Sánchez) να επιδιώκει ακόμη μία εκλογική ανατροπή και τον συντηρητικό Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό (Alberto Núñez Feijóo) να διεκδικεί την επιστροφή του Λαϊκού Κόμματος στην εξουσία.

Έπειτα από οκτώ και πλέον χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη δεξιά, με το ακροδεξιό Vox να διεκδικεί ρόλο κυβερνητικού εταίρου. Εάν αυτό συμβεί, θα είναι η πρώτη συμμετοχή της ακροδεξιάς σε ισπανική κυβέρνηση μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Ο 54χρονος Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 5 Οκτωβρίου, καθώς η αδυναμία της κυβέρνησης συνασπισμού να περάσει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης από το κατακερματισμένο κοινοβούλιο κατέστησε ακόμη δυσκολότερη τη συνέχιση της διακυβέρνησης.

Με ιστορικό εκλογικών ανατροπών, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός κατάφερε τις τελευταίες εβδομάδες να περιορίσει τη δημοσκοπική διαφορά μεταξύ του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) και του Λαϊκού Κόμματος (PP). Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που οι Σοσιαλιστές αναδειχθούν πρώτο κόμμα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τις δυνάμεις της Αριστεράς παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

«Φυσικά και είναι δυνατό, θα τα καταφέρουμε ξανά», δήλωσε την Παρασκευή ο Σάντσεθ ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του στη Μαδρίτη, προβάλλοντας τις οικονομικές επιδόσεις και τις κοινωνικές κατακτήσεις της κυβέρνησής του και προειδοποιώντας για «οπισθοδρόμηση» εάν η δεξιά επιστρέψει στην εξουσία.

Διεθνές κύρος, πολιτική φθορά στο εσωτερικό

Τα τελευταία χρόνια ο Σάντσεθ αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον ηχηρές φωνές της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας σταθερά την Ουκρανία, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και επιλέγοντας την αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», είχε δηλώσει ο Τραμπ στις 3 Μαρτίου, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές βάσεις που διαχειρίζονται από κοινού οι δύο χώρες για απευθείας πλήγματα στο Ιράν. Ο Σάντσεθ είχε επίσης απορρίψει την απαίτηση του Λευκού Οίκου για αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η διεθνής αναγνωρισιμότητα του Ισπανού πρωθυπουργού δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη πολιτική δυναμική στο εσωτερικό. Σκάνδαλα διαφθοράς στο στενό περιβάλλον του, δύο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες, η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, η ακρίβεια και η αδυναμία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία έχουν εντείνει την κυβερνητική φθορά.

Οι τελευταίοι μήνες της διακυβέρνησής του σημαδεύτηκαν επίσης από διαδοχικές απεργίες εκπαιδευτικών, υγειονομικών, σιδηροδρομικών και άλλων εργαζομένων, οι οποίοι καταγγέλλουν υποχώρηση του βιοτικού τους επιπέδου.

Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι Ισπανοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα ενοίκια

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Σάντσεθ στην προεκλογική εκστρατεία ήταν οι επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται ταχύτερα από εκείνες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από το 2018, η ανεργία στην Ισπανία έχει υποχωρήσει από το 15% στο 10%, ενώ μεταξύ των νέων έχει μειωθεί από το 34% στο 22%. Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 735 στα 1.221 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 66%.

Ωστόσο, η αύξηση του διάμεσου μισθού ήταν σημαντικά μικρότερη και, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, η αγοραστική δύναμη του μέσου εργαζομένου έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Τα ενοίκια στην Ισπανία είναι σήμερα αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με την πλατφόρμα ακινήτων Idealista, με πολλούς πολίτες να αδυνατούν πλέον να κατοικήσουν στις πόλεις όπου μεγάλωσαν.

Το 2023 ο Σάντσεθ είχε δεσμευθεί να ενισχύσει το απόθεμα προσιτής στέγης της χώρας κατά 184.000 κατοικίες. Ωστόσο, η αδυναμία ψήφισης νέου προϋπολογισμού επί τρία χρόνια δυσχέρανε την υλοποίηση του προγράμματος. Σύμφωνα με ανεξάρτητους οργανισμούς διασταύρωσης στοιχείων, έχουν διατεθεί περίπου 40.000 κατοικίες υπό καθεστώς στεγαστικής προστασίας.

Ανακοινώνοντας τις πρόωρες εκλογές, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του είχε κάνει λάθη και δεν είχε εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις της, αποδίδοντας μέρος της ευθύνης στις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις και στην εύθραυστη κυβερνητική πλειοψηφία.

«Εάν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να ανανεώσουμε και να διευρύνουμε τη στήριξη του λαού», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πολλές αδικίες πρέπει ακόμη να διορθωθούν. Υπάρχουν ακόμη πολλοί κοινωνικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν».

Τα σκάνδαλα που πλήττουν το στενό περιβάλλον του Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2018, ανατρέποντας μέσω πρότασης μομφής την κυβέρνηση του συντηρητικού Μαριάνο Ραχόι, η οποία είχε κλονιστεί από σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Τότε υποσχόταν «δημοκρατική αναγέννηση» και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Οκτώ χρόνια αργότερα, δικαστικές υποθέσεις που αφορούν στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό βάρος.

Τον Ιούνιο, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και στενός συνεργάτης του, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών για υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ των οποίων και η είσπραξη παράνομων προμηθειών από αγορές προστατευτικών μασκών κατά την πανδημία του κορωνοϊού.

Τον προηγούμενο μήνα, η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει έρευνα στα κεντρικά γραφεία του PSOE στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο ερευνών που αφορούσαν πρόσωπα του πολιτικού περιβάλλοντος του Σάντσεθ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μπεγόνια Γκόμεθ, έχει παραπεμφθεί σε δίκη για κατηγορίες που αφορούν αθέμιτη άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, τις οποίες αρνείται. Ο αδελφός του, Νταβίντ, καταδικάστηκε τον Ιούλιο για διοικητική παρατυπία, αλλά απαλλάχθηκε από την κατηγορία της αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Ο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τις πρακτικές του πρώην υπουργού του και έχει δεσμευθεί για πλήρη συνεργασία της κυβέρνησης με τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «περιθώριο για ατιμωρησία».

Ο Φεϊχό διεκδικεί τη ρεβάνς του 2023

Ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό είχε οδηγήσει το Λαϊκό Κόμμα στη νίκη στις εκλογές του Ιουλίου του 2023, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι Σοσιαλιστές, αν και είχαν αναδειχθεί δεύτερο κόμμα, παρέμειναν τότε στην εξουσία, εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των Καταλανών αυτονομιστών του Junts.

Αυτή τη φορά ο Φεϊχό επιχειρεί να αξιοποιήσει τη φθορά του Σάντσεθ, προβάλλοντας ως βασικά χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς του την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα. «Η αναγκαία αλλαγή» και «Ο αναγκαίος πρωθυπουργός» είναι τα συνθήματα που κυριαρχούν στις προεκλογικές αφίσες του.

«Δεν είμαι υποψήφιος για να διασκεδάσω την Ισπανία. Είμαι υποψήφιος για να υπηρετήσω την Ισπανία», δήλωσε στις 4 Νοεμβρίου στην εφημερίδα La Razón.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκονται οι δύο φετινές τραγωδίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, στις οποίες έχασαν συνολικά τη ζωή τους 115 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300.

«Διαχειριστήκατε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας με διαρκή αμέλεια», είπε στον Σάντσεθ κατά την τηλεοπτική τους αναμέτρηση την περασμένη εβδομάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε μέτρα παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για προβλήματα ασφαλείας. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.

Το Λαϊκό Κόμμα καταλογίζει επίσης στην κυβέρνηση ανεπαρκή διαχείριση και έλλειψη λογοδοσίας για το εκτεταμένο μπλακάουτ του Απριλίου του 2025, που άφησε την Ισπανία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για σχεδόν 16 ώρες.

«Αυτή τη φορά, ναι! Θα τα καταφέρουμε! Όχι απλώς να κερδίσουμε, αλλά και να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο Φεϊχό την Παρασκευή, στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του στη Σεβίλλη.

Το μεταναστευτικό και ο καθοριστικός ρόλος του Vox

Η ενίσχυση του Vox υπό τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, πρώην στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος, ενδέχεται να προσφέρει στον Φεϊχό τις κοινοβουλευτικές ψήφους που του έλειψαν πριν από τριάμισι χρόνια.

Το ακροδεξιό κόμμα έχει αξιοποιήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και τις αντιδράσεις για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, ενισχύοντας την απήχησή του ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο, που είχε και ανθρώπινες απώλειες, καθώς και η κατακόρυφη αύξηση των αφίξεων στα Κανάρια Νησιά έχουν αναγάγει το μεταναστευτικό σε κεντρικό ζήτημα της εκλογικής αναμέτρησης. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα απελάθηκαν ή αποχώρησαν.

Ο Φεϊχό κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι ακολουθεί πολιτική «ανοιχτών θυρών», αποδίδοντας σε αυτήν και την πίεση που δέχονται οι δημόσιες υπηρεσίες στα Κανάρια Νησιά.

Σε μια χώρα όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το Vox προωθεί μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, με μαζικές επιστροφές παράτυπων μεταναστών, στο πλαίσιο της λεγόμενης «επαναμετανάστευσης». Συνδέει τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, τη στεγαστική κρίση και την επιβάρυνση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του περί αύξησης της εγκληματικότητας εξαιτίας των μεταναστών και αποστέρησης δημόσιων πόρων από τους Ισπανούς δεν τεκμηριώνονται από τα επίσημα στοιχεία της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το κόμμα του Αμπασκάλ τάσσεται επίσης υπέρ της κατάργησης σειράς νόμων για την ισότητα και της επιστροφής αρμοδιοτήτων από τις περιφερειακές κυβερνήσεις στην κεντρική διοίκηση.

Στον αντίποδα, ο Σάντσεθ υπογραμμίζει τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία μιας χώρας με διαρκώς γηράσκοντα πληθυσμό. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2022 καλύπτονται από μετανάστες.

Γιατί οι εκλογές στην Ισπανία ενδιαφέρουν ολόκληρη την Ευρώπη

Το αποτέλεσμα της ισπανικής κάλπης έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς συσχετισμούς. Η Ισπανία παραμένει μία από τις λίγες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης που κυβερνώνται από την κεντροαριστερά, ενώ μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας του Λαϊκού Κόμματος με το Vox θα ενίσχυε την παρουσία συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται, μάλιστα, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία και την Ιταλία.

Για τον Σάντσεθ, η σημερινή κάλπη αποτελεί δοκιμασία της πολιτικής του αντοχής. Για τον Φεϊχό, μια δεύτερη ευκαιρία να μετατρέψει μια εκλογική νίκη σε κυβερνητική εξουσία. Και για το Vox, τη δυνατότητα να αποκτήσει κυβερνητικό ρόλο για πρώτη φορά στην ιστορία του.

protothema.gr