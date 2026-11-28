Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μπροστά στο ενδεχόμενο μιας ιστορικής πολιτικής αλλαγής βρίσκεται η Ισπανία, καθώς οι ψηφοφόροι προσέρχονται αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις κάλπες για μια εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες καμπές στην πολιτική πορεία της χώρας μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Για πρώτη φορά εδώ και πέντε δεκαετίες, ένα κόμμα της Ακροδεξιάς διεκδικεί με αξιώσεις τη συμμετοχή του στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να ανατρέψει για ακόμη μία φορά τα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει οι δημοσκοπήσεις.

Περισσότεροι από 38,7 εκατομμύρια Ισπανοί έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των 350 μελών του Κογκρέσου και των 209 άμεσα εκλεγόμενων μελών της Γερουσίας. Για τους βασικούς διεκδικητές της εξουσίας, όμως, το κρίσιμο μέγεθος είναι ένα: οι 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή.

Το ποιος θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα και το ποιος θα καταφέρει τελικώς να κυβερνήσει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Η Ισπανία του 2023 αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα.



Το στοίχημα του Πέδρο Σάντσεθ

Η απόφαση του Ισπανού πρωθυπουργού στις 5 Οκτωβρίου να οδηγήσει πρόωρα τη χώρα στις κάλπες συνιστά ένα ακόμη μεγάλο πολιτικό ρίσκο στην οκταετή διαδρομή του στην εξουσία.

Ο Σάντσεθ επιχειρεί να ανανεώσει τη λαϊκή εντολή έχοντας απέναντί του όχι μόνο το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ, αλλά και τη συσσωρευμένη κυβερνητική φθορά, τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και τις δυσκολίες διαχείρισης μιας εξαιρετικά σύνθετης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Το βασικό επιχείρημα των Σοσιαλιστών στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ήταν πως η οικονομική και κοινωνική πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Ο Σάντσεθ επιχείρησε, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, να μεταφέρει το βάρος της αναμέτρησης από την αποτίμηση της δικής του διακυβέρνησης στις πολιτικές που θα μπορούσε να εφαρμόσει μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με τη συμμετοχή του Vox.

Στην τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση των γυναικών και των ψηφοφόρων της Αριστεράς που εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Η συμμετοχή αυτών των εκλογικών ομάδων αποτελεί σημαντική παράμετρο της αυριανής αναμέτρησης.



Ο Φεϊχό και το πολιτικό τίμημα μιας συμφωνίας με το Vox

Για τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, οι αυριανές εκλογές αποτελούν τη δεύτερη ευκαιρία να εγκατασταθεί στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Μονκλόα. Το 2023 το Λαϊκό Κόμμα είχε κερδίσει 137 έδρες έναντι 121 των Σοσιαλιστών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Τρία χρόνια αργότερα, ο επικεφαλής της ισπανικής Κεντροδεξιάς βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο θεμελιώδες δίλημμα: πώς θα διευρύνει την εκλογική επιρροή του κόμματός του προς το Κέντρο, όταν η δυνατότητά του να κυβερνήσει συνδέεται με την κοινοβουλευτική δύναμη της Ακροδεξιάς.

Ο Φεϊχό έχει επενδύσει προεκλογικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κράτους, στη μείωση της φορολογίας και στον αυστηρότερο έλεγχο της μετανάστευσης. Στην τελευταία του συγκέντρωση στη Σεβίλλη απευθύνθηκε ακόμη και σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Αριστεράς, ζητώντας τους να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, από την πλευρά του, διεκδικεί κάτι περισσότερο από την αύξηση της κοινοβουλευτικής δύναμης του Vox. Η συμμετοχή του κόμματός του σε μια κυβέρνηση θα του έδινε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να διαμορφώσει την εθνική πολιτική της Ισπανίας σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η περιφερειακή αυτονομία, η εκπαίδευση και η ενεργειακή μετάβαση.

Η εμπειρία της συνύπαρξης των δύο κομμάτων σε περιφερειακές κυβερνήσεις έχει καταδείξει τόσο τα περιθώρια συνεργασίας όσο και τις σημαντικές αποκλίσεις τους. Η κατανομή των υπουργείων και οι προγραμματικές δεσμεύσεις μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης συνεργασίας θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τον Φεϊχό.



Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει τη δημοσίευση δημοσκοπήσεων κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Η τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν νόμιμα νέες μετρήσεις ήταν η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Στη δημοσκόπηση της 40dB για την El País και το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 31,8%, έναντι 30,9% των Σοσιαλιστών, με το Vox να καταγράφει 17,3%. Η μέτρηση της Sigma Dos για την El Mundo τοποθετεί το κόμμα του Φεϊχό στο 31,9%, το PSOE στο 28,6% και το Vox στο 17,8%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η δημοσκόπηση της GAD3 για τον όμιλο Vocento, με το Λαϊκό Κόμμα στο 31,1%, τους Σοσιαλιστές στο 28,4% και το Vox στο 18,1%, ενώ στη μέτρηση της DYM τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 33%, στο 28% και στο 18%.

Στον αντίποδα των μετρήσεων των ιδιωτικών εταιρειών βρίσκεται η δημοσκόπηση του κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), η οποία καταγράφει προβάδισμα σχεδόν δέκα ποσοστιαίων μονάδων για τους Σοσιαλιστές. Το PSOE συγκεντρώνει στη συγκεκριμένη μέτρηση 34,4%, έναντι 24,7% του Λαϊκού Κόμματος και 15,6% του Vox.

Πέρα από τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δημοσκοπήσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει η διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο και στην κατανομή των εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες.

Το ισπανικό εκλογικό σύστημα, ιδιαίτερα στις μικρότερες περιφέρειες, ευνοεί τα μεγαλύτερα κόμματα και καθιστά τη γεωγραφική κατανομή της ψήφου εξαιρετικά σημαντική. Μερικές χιλιάδες ψήφοι στην περιφέρεια μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Μαδρίτη.



Η κατακερματισμένη Αριστερά και ο παράγοντας Καταλονία

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σάντσεθ είναι πως η εκλογική επιρροή του PSOE δεν αρκεί από

μόνη της για την εξασφάλιση μιας νέας κυβερνητικής θητείας.

Η Άντα Κολάου, πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης και επικεφαλής του Frente Amplio, διεκδικεί την εκπροσώπηση ενός σημαντικού τμήματος της ισπανικής Αριστεράς, ενώ η αυτόνομη κάθοδος του Podemos με την Ιρένε Μοντέρο προσθέτει ακόμη μία μεταβλητή στην εκλογική εξίσωση.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μικρότερων αριστερών σχηματισμών έχει ιδιαίτερη σημασία στις περιφέρειες όπου εκλέγονται λίγοι βουλευτές. Εκεί ο κατακερματισμός μπορεί να αφήσει σημαντικό αριθμό ψήφων χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Παράλληλα, οι περιφερειακοί πολιτικοί σχηματισμοί στην Καταλονία, στη Χώρα των Βάσκων, στη Γαλικία και στην Ανδαλουσία διεκδικούν ενισχυμένη παρουσία στο Κογκρέσο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκλογική επίδοση του καταλανικού Junts του Κάρλες Πουτζδεμόν. Το κόμμα είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επανεκλογή του Σάντσεθ το 2023, εξασφαλίζοντας σημαντικές πολιτικές παραχωρήσεις, με κυριότερη τον νόμο περί αμνηστίας για τους εμπλεκόμενους στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας.

Ο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει αυτή τη φορά μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που δεν θα εξαρτάται από το Junts. Η δυνατότητα υλοποίησης αυτής της επιδίωξης θα κριθεί τόσο από τις επιδόσεις του PSOE όσο και από την ανακατανομή των δυνάμεων στο σύνολο της ισπανικής Αριστεράς.



Η οικονομική αντίφαση της Ισπανίας

Η Ισπανία προσέρχεται στις κάλπες έχοντας καταγράψει τα τελευταία χρόνια υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η εικόνα των μακροοικονομικών δεικτών, όμως, απέχει σημαντικά από την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ισπανών, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών.

Το κόστος στέγασης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και η Μάλαγα, η αύξηση των ενοικίων και των τιμών αγοράς ακινήτων έχει περιορίσει δραματικά τη δυνατότητα των νέων να αποκτήσουν αυτόνομη κατοικία.

Η μαζική τουριστική ανάπτυξη, η επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η ανεπαρκής προσφορά κατοικιών έχουν δημιουργήσει συνθήκες που η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει.

Οι Σοσιαλιστές προκρίνουν την ενίσχυση της κρατικής παρέμβασης στην αγορά ακινήτων και την προστασία των ενοικιαστών. Το Λαϊκό Κόμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της προσφοράς, με τον Φεϊχό να δεσμεύεται για την κατασκευή ενός εκατομμυρίου νέων κατοικιών μέσα στην επόμενη τετραετία.

Η στεγαστική κρίση είναι ένα από τα πεδία στα οποία η ισπανική εκλογική αναμέτρηση αποκτά άμεσο ενδιαφέρον και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.



Το μεταναστευτικό και οι τραγωδίες των ισπανικών σιδηροδρόμων

Η προεκλογική εκστρατεία διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από δύο γεγονότα που δοκίμασαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα του ισπανικού κράτους.

Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα τον περασμένο Ιούλιο και η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα, στις 28 Οκτωβρίου, έδωσαν στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να θέσει στο επίκεντρο της εκστρατείας ζητήματα ασφάλειας και κυβερνητικής διαχείρισης.

Η σύγκρουση των τρένων στην επαρχία του Τολέδο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι, ήταν η δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μέσα στο 2026 και οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών.

Στο μεταναστευτικό, οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει υπερασπιστεί τη νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι η ισπανική οικονομία και το ασφαλιστικό σύστημα χρειάζονται εργατικό δυναμικό.

Το Λαϊκό Κόμμα ζητά αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων, ενώ το Vox προτείνει μαζικές απελάσεις και προτεραιότητα των Ισπανών πολιτών στην πρόσβαση σε κατοικία και δημόσιες υπηρεσίες.

Η επιλογή του Φεϊχό να μεταβεί σήμερα, ημέρα κατά την οποία απαγορεύεται η προεκλογική δραστηριότητα, στη Θέουτα, για μια επίσκεψη που το κόμμα του χαρακτηρίζει προσωπική, έχει αναπόφευκτα και πολιτικό συμβολισμό.



Τα τρία σενάρια της επόμενης ημέρας

Η εκλογική αναμέτρηση μπορεί να οδηγήσει σε τρεις διαφορετικές πολιτικές συνθήκες. Η πρώτη είναι η εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το Λαϊκό Κόμμα και το Vox. Σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο μιας συμφωνίας συνεργασίας και η ενδεχόμενη συμμετοχή στελεχών του κόμματος του Αμπασκάλ στην κυβέρνηση θα καθορίσουν τον χαρακτήρα της νέας ισπανικής ηγεσίας.

Η δεύτερη είναι η επανάληψη, με διαφορετικούς συσχετισμούς, του μοντέλου του 2023, με τους Σοσιαλιστές να αναζητούν τη στήριξη της υπόλοιπης Αριστεράς και των περιφερειακών κομμάτων για την παραμονή του Σάντσεθ στην εξουσία.

Η τρίτη είναι η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι, εφόσον δεν επιτευχθεί εκλογή πρωθυπουργού εντός δύο μηνών από την πρώτη κοινοβουλευτική ψηφοφορία για την παροχή εμπιστοσύνης σε υποψήφιο, η χώρα οδηγείται εκ νέου στις κάλπες.

Η Ισπανία έχει ήδη βιώσει ανάλογες περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας την προηγούμενη δεκαετία.



Γιατί οι Βρυξέλλες παρακολουθούν τη Μαδρίτη;

Οι αυριανές εκλογές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω του ευρύτερου πολιτικού ημερολογίου της Ευρώπης. Μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, εκλογικές αναμετρήσεις αναμένονται στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πολωνία.

Η Ισπανία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πόλους της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Ο Σάντσεθ έχει διαφοροποιηθεί από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, κοινωνικών δαπανών και κρατικής παρέμβασης στην οικονομία.

Η ενδεχόμενη αντικατάσταση μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης από έναν συνασπισμό Κεντροδεξιάς και Ακροδεξιάς στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα άλλαζε τους πολιτικούς συσχετισμούς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Για τα ευρωπαϊκά κόμματα της Ακροδεξιάς, η συμμετοχή του Vox σε μια κυβέρνηση στη Μαδρίτη θα αποτελούσε μία ακόμη περίπτωση πρόσβασης στην εκτελεστική εξουσία μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, η διατήρηση της Ισπανίας υπό την ηγεσία του PSOE έχει αντίστοιχα ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Αύριο το βράδυ η Ευρώπη θα γνωρίζει τη νέα σύνθεση του ισπανικού Κοινοβουλίου. Το εάν θα γνωρίζει και τον επόμενο πρωθυπουργό της Ισπανίας είναι ένα ερώτημα που μπορεί να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να απαντηθεί.

protothema.gr