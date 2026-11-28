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Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής Παγκύπριας εκλογικής διαδικασίας, τις θέσεις των τριών Αντιπροέδρων του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ) καταλαμβάνουν, με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν, οι ακόλουθοι:
Αντιπρόεδρος Α’: Παπαγιάννης Λίνος
Αντιπρόεδρος Β’: Νεάρχου Στυλιανός
Αντιπρόεδρος Γ’: Όσκης Ιωάννης
Σημειώνουμε ότι, από τα 3.212 μέλη που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα συνολικά 924 μέλη.
Τα αποτελέσματα με αλφαβητική σειρά είναι τα ακόλουθα:
Γρηγορίου Χαράλαμπος: 94 ψήφοι
Διονυσίου Άντρη: 158 ψήφοι
Κούρτη Νεφέλη: 268 ψήφοι
Νεάρχου Στυλιανός: 631 ψήφοι
Όσκης Ιωάννης: 546 ψήφοι
Παπαγιάννης Λίνος: 761 ψήφοι
Χατζησυμεού Παναγιώτης: 111 ψήφοι