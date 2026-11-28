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Με αγκαλιές και γέλια υποδέχθηκαν τον Αβέρωφ Νεοφύτου στην Πινδάρου μετά την εξασφάλιση του χρίσματος του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές Εκλογές 2028.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έφτασε μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Σελίπα.

Έτυχε θερμής υποδοχής με χειροκροτήματα από μερίδα υποστηρικτών του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του κόμματος.

Η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι στον ΔΗΣΥ έχουμε όλοι λόγο και ρόλο. Κλείνουμε τον κύκλο της εσωκομματικής αναμέτρησης και ανοίγουμε αυτόν που πρέπει για να κερδίσουμε τις Προεδρικές Εκλογές. Η επόμενη μέρα μας θέλει όλους μαζί. Ψήφισαν σήμερα 15.000.

Ο Γιώργος Παμπορίδης συνεχάρη τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο κόσμος επέλεξε την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου με ένα σημαντικότατο ποσοστό.

Από πλευράς του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε πως για πρώτη φορά τα μέλη του κόμματος αποφασίζουν για τον υποψήφιο της παράταξης. Αυτό το πανηγύρι της Δημοκρατίας δεν θα μπορούσαμε να το ζήσουμε αν δεν είχα έναν αντάξιο συναγωνιστή, τον Γιώργο Παμπορίδη.

Να ευχαριστήσουμε την ηγεσία του κόμματος. Την πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου, τα επαγγελματικά στελέχη του κόμματος, τον πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τους εθελοντές και των δύο επιτελείων.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Παμπορίδη είπε πως θα συνεργαστούν για να αλλάξουν τον τόπο.

Θέλω να απευθυνθώ και στους αριστερούς και στους κεντρώους και στους σοσιαλιστές και στους ανένταχτους. Δεν υπάρχουν για μας πολιτικοί αντίπαλοι ούτε εντός ούτε εκτός της παράταξης.

Θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια απελευθερωμένη πατρίδα και παράλληλα νια δυνατή οικονομία, όχι μόνο στους δείκτες.

Ξεκινάμε μαζί την πορεία για την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας.

Πριν από τις ομιλίες, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Δημητρίου, ανακοίνωσε και επίσημα τα αποτελέσματα της έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.

Η διαδικασία, είπε, διεξήχθη ομαλότατα και απόλυτα σύμφωνα με τις καταστατικές και κανονιστικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ψήφισαν συνολικά 15.089 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 14.704, τα άκυρα σε 234 και τα λευκά σε 151.

Για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έλαβε 10.363 ψήφους, ποσοστό 70,47%, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης έλαβε 4.341 ψήφους, ποσοστό 29,53%.

«Με βάση τα αποτελέσματα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου λαμβάνει επισήμως και τελεσίδικα το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ», ανέφερε ο κ. Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ευχαρίστησε τα επαγγελματικά στελέχη, τα στελέχη εκλογής, τους εθελοντές, καθώς και τους δύο υποψηφίους για τη συμβολή τους στη διεξαγωγή της διαδικασίας.