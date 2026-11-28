Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ενός 11χρονου στην Πάφο, ο οποίος τραυματίστηκε από μεταλλικό κάγκελο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, στις 13:12 ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Πάφου με ομάδα και όχημα Διάσωσης στα Κονιά Πάφου μετά από κλήση που αφορούσε 11χρονο παιδί του οποίου αγγιστρώθηκε ο βραχίονας σε λόγχη μεταλλικού κάγκελο στην προσπάθεια του να περάσει πάνω από τοιχοποιία του σπιτιού του.

Με την χρήση διασωστικής εξάρτησης αφαιρέθηκε κομμάτι από το κάγκελο μαζί με το χέρι του και μεταφέρθηκε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραϊατρικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Μετέβησαν επίσης στο Νοσοκομείο η ομάδα μας με το όχημα Διάσωσης για βοήθεια του ιατρικού προς στην αφαίρεση του μεταλλικού αντικειμένου μετά από την χορήγηση αναισθητικού στο παιδί.

Τελευταία ενημέρωση την οποία έτυχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι το παιδάκι μεταφέρθηκε από τις Ιατρικές Υπηρεσίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί ανταποκρίθηκε ομάδα και όχημα Διάσωσης από την Επαρχία Λευκωσίας για βοήθεια του ιατρικού προσωπικού αν χρειαστεί.