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Τεράστιες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με πλημμυρισμένες περιοχές, απροσπέλαστους δρόμους και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ στο Οροπέδιο Λασιθίου τόνοι πατάτας έχουν θαφτεί κάτω από τα νερά. Αύριο μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 mm, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Οι κάτοικοι των Ζωνιανών μιλούν για μια κατάσταση πρωτοφανή. Μία γυναίκα 90 χρονών, δηλώνει στο Orange Press Agency πως δυσκολεύεται να θυμηθεί αν έχει συμβεί κάτι ανάλογο στο παρελθόν. «Αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν έχει ξαναγίνει. Τι να πούμε, ναι. Αυτά, ο Θεός, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί μας το έκανε αυτό ο Θεός», αναφέρει ενώ επιχειρεί να σπρώξει μακριά τα νερά από το σπίτι της με μία σκούπα.

Περιγράφοντας τις δύσκολες ώρες που έζησαν, μιλά για την απελπισία που προκάλεσε η αδυναμία των κατοίκων να αντιδράσουν απέναντι στην ένταση των φαινομένων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. «Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά μας συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε οι νέοι, ούτε οι γέροι. Δεν περίμενα αυτό το πράγμα να μας συμβεί. Εσείς θυμάστε τίποτα; Όχι. Τι να πω, να πω. Τι να πω, παιδί μου, τι να πω. Ήρθαμε σε απελπισία. Θα χαθούμε, λέω. Ο Θεός να βοηθάει τη νεολαία», σημειώνει η 90χρονη κάτοικος του χωριού.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Στρατού στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζονται με την ίδια ένταση και σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής (13:20) από την έναρξη των φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα από την 01 Οκτωβρίου 2026 έως και σήμερα 04 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 485 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 204 περιπτώσεις.

Κλείσιμο

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

– 96 αντλήσεις υδάτων

– 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 7 κοπές δέντρων

Στην Κρήτη αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο

Αύριο το πρωί, Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2026, θα μεταβεί στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα συμμετέχουν, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις

Με φόντο τις εκτεταμένες καταστροφές, ο Αγροτικός Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου πραγματοποίησε το Σάββατο έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημοτικής Αρχής και κατοίκων της περιοχής.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων παραγωγών και αποκατάστασης των ζημιών.

Μεταξύ άλλων, οι αγρότες ζητούν πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις, οικονομική ενίσχυση μέσω De Minimis και ΕΛΓΑ, αλλά και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται πληρέστερα οι καταστροφές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, ζητούν φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων για όσους έχουν πληγεί, καθώς και άμεση αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου και των αποστραγγιστικών υποδομών.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η ανάγκη καθαρισμού και ενίσχυσης καναλιών και ποταμών, αλλά και επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας των θυροφραγμάτων, ώστε να περιορίζονται οι συνέπειες αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 17:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν υποχωρήσουν τα νερά και ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή τόσο στις καλλιέργειες όσο και στις υποδομές.

Κλειστά και Δευτέρα και Τρίτη τα σχολεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Ειδικότερα, οι δυσχέρειες στην πρόσβαση σε οικισμούς και σχολικές μονάδες, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης, δεν επιτρέπουν την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Όπως επισημαίνεται από τον δήμο Μυλοποτάμου, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, αλλά και η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.

Στο μεταξύ, στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ενώ για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Δείτε εικόνες από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου:





Πηγή φωτογραφιών: neakriti

protothema.gr