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Τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν διαδοχικά στην Τουρκία, με επίκεντρα τα Άδανα και την Οσμανίγιε, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών AFAD.

Αρχικά, σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Άδανα, ενώ μόλις 17 λεπτά αργότερα καταγράφηκε στην ίδια περιοχή νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ.

Στη συνέχεια, σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Οσμανίγιε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις.

protothema.gr