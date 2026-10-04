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Αιχμηρός για τα όσα ακούγονται σε σχέση με την προώθηση του Τούρκου Φεριντούν Σινιρλίογλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, εμφανίστηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ανέφερε πως «όταν η Κύπρος είχε βέτο και μπορούσε να μπλοκάρει την εκλογή του Σινιρλιογλου στην σημαντική θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ η Κύπρος του άναψε πράσινο φως, όπως σωστά το επισημαίνει η κυρία Χαραλαμπίδου».

Προσθέτει πως «τώρα που και να ενδιαφερθεί για ΓΓ του ΟΗΕ , (εκτιμώ ότι δεν έχει καμμία πιθανότητα) και η Κύπρος δεν έχει σχεδόν κανένα ρόλο , πλασάρουμε εντέχνως την είδηση ότι θα βρούμε τρόπο να τον κόψουμε. Αυτά ζούμε εδώ και δεκαετίες. Μεγάλες νίκες πάνω σε ανύπαρκτες ή κατασκευασμένες υποθέσεις. Αξίζουμε καλύτερα!».