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Ο μυθικός αγώνας που έγινε ψες στη Λεμεσό ανάμεσα στον Ολυμπιακό Πειραιώς και την Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν συζητείται μόνο στα social media, αλλά και στο Προεδρικό Μέγαρο!

Στη σύντομη συνομιλία που είχε μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για το «γούρι» που έφερε στην ελληνική ομάδα με την παρουσία του στις κερκίδες.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μονομαχία ως «το ματς της δεκαετίας».

Δείτε τη στιχομυθία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε viral για την αυθόρμητη αντίδρασή του στο εκπληκτικό τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από το κέντρο του γηπέδου, με το οποίο ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 82-82 σε νεκρό χρόνο και έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Δείτε την αντίδραση του Νίκου Χριστοδουλίδη ΕΔΩ