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Διαφορετική εικόνα για το αποτέλεσμα των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Φιλιππίνων παρουσιάζουν η Ουάσιγκτον και η Μανίλα, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε την επίτευξη μιας «πολύ μεγάλης εμπορικής συμφωνίας», χωρίς να αποκαλύψει τους όρους της. Ωστόσο, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων περιορίστηκε να ανακοινώσει ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε συνεννόηση για οικονομική συνεργασία, χωρίς να επιβεβαιώσει την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας.

Μιλώντας την Τετάρτη κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος στο προεδρικό μέγαρο των Φιλιππίνων, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχουν συνάψει μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχουμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα, και είναι μια δίκαιη συμφωνία και για τις δύο χώρες», δήλωσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε πολύ γρήγορα και εξέφρασε ικανοποίηση για την έκβαση των συνομιλιών.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και δεν ξέραμε ότι θα συνέβαινε, αλλά συνέβη πολύ γρήγορα και είναι μια υπέροχη συμφωνία και για τους δύο», πρόσθεσε.

Διαφορετική ανακοίνωση από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, η ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα από το γραφείο του Προέδρου των Φιλιππίνων δεν έκανε λόγο για ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία.

Αντίθετα, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συνεννόηση για συνεργασία σε οικονομικούς τομείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιοι εμπορικοί εκπρόσωποι των δύο χωρών θα συνεχίσουν τις επαφές, προκειμένου να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για ενδεχόμενους δασμολογικούς όρους ή για το εύρος των εμπορικών διευθετήσεων.

Επιπλέον, στα επίσημα προγράμματα των δύο κυβερνήσεων που είχαν προηγουμένως δοθεί στη δημοσιότητα δεν περιλαμβανόταν αναφορά σε διαπραγματεύσεις για νέα εμπορική συμφωνία.

Πρεσβευτής Φιλιππίνων: Δεν έχει υπογραφεί τίποτα

Την αβεβαιότητα ως προς το καθεστώς της συμφωνίας ενίσχυσαν οι δηλώσεις του πρεσβευτή των Φιλιππίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, Χοσέ Μανουέλ Ρομουάλντες (Jose Manuel Romualdez).

Ο πρεσβευτής ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά πρότεινε συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας τροφίμων και ενέργειας.

«Οι ΗΠΑ μάς προσέφεραν τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού μας σε τρόφιμα και των ενεργειακών αναγκών μας», δήλωσε.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε μέσω γραπτού μηνύματος κατά πόσον είχε υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Τίποτα».

Από το γραφείο του Προέδρου των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ (Ferdinand Marcos Jr.), δεν υπήρξε άμεσο πρόσθετο σχόλιο σχετικά με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Τραμπ: Οφέλη για τους Αμερικανούς αγρότες και τον ενεργειακό τομέα

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η εμπορική συνεργασία με τις Φιλιππίνες θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Αμερικανούς αγρότες και τις επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια προϊόντα ή υπηρεσίες θα καλύπτει, ούτε παρουσίασε στοιχεία για το οικονομικό μέγεθος των συμφωνηθέντων.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να αναπτύξει τις εμπορικές σχέσεις της με χώρες της Ασίας.

Εμπορικές διαπραγματεύσεις και με την Ταϊλάνδη

Η ανακοίνωση για τις Φιλιππίνες ακολούθησε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου την Τρίτη σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες με την Ταϊλάνδη.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Μπανγκόκ συμφώνησε να καταργήσει όλους τους δασμούς και σημαντικά μη δασμολογικά εμπόδια στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊλάνδης αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στην περίπτωση των Φιλιππίνων, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσον η συνεννόηση που επιτεύχθηκε θα οδηγήσει σε επίσημη εμπορική συμφωνία, καθώς η αμερικανική και η φιλιππινέζικη πλευρά δεν έχουν παρουσιάσει ταυτόσημες ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

ΚΥΠΕ