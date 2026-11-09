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Την παράταση της αναστολής των πρόσθετων δασμών 24% στα αμερικανικά προϊόντα για ακόμη δύο μήνες ανακοίνωσε η Κίνα, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για διατήρηση της εμπορικής τους «ανακωχής» έως τον Ιανουάριο του 2027. Η απόφαση, σύμφωνα με το Bloomberg, αποσκοπεί στη συνέχιση της αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Το νέο μέτρο τίθεται σε εφαρμογή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ενώ εξακολουθεί να ισχύει ο γενικός δασμός 10% στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων, όπως διευκρίνισε η Επιτροπή Δασμών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας.

Παράλληλα, το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου η αναστολή των ειδικών τελών που επιβάλλονται σε αμερικανικά πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμάνια της χώρας.

Η συμφωνία Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Η παράταση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τη διατήρηση της εμπορικής εκεχειρίας έως τις αρχές του 2027.

Η αρχική συμφωνία είχε συναφθεί τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Τότε, Ουάσιγκτον και Πεκίνο είχαν συμφωνήσει να αναστείλουν την εφαρμογή αμοιβαίων πρόσθετων δασμών 24%, διατηρώντας παράλληλα τον δασμολογικό συντελεστή 10%.

Η συγκεκριμένη αναστολή επρόκειτο αρχικά να εκπνεύσει στις 10 Νοεμβρίου, ωστόσο οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την ισχύ της έως τις 10 Ιανουαρίου.

Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία κλιμακώθηκε μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.

Η διαδοχική επιβολή δασμών και αντιμέτρων από τις δύο χώρες είχε οδηγήσει σε ένταση των εμπορικών τους σχέσεων, με τις συμφωνίες αναστολής να αποτελούν μέρος της προσπάθειας αποκλιμάκωσης.

Νέα συνάντηση Τραμπ και Σι στην Κίνα

Στο μεταξύ, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου εντός Νοεμβρίου, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που θα πραγματοποιηθεί στο Σενζέν της Κίνας.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στο 2026, μετά και τις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιήσει στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Κατά την προηγούμενη συνάντησή τους είχαν καταλήξει στη συμφωνία για παράταση της εμπορικής ανακωχής έως τις 10 Ιανουαρίου, η οποία επισημοποιείται πλέον με τις νέες ανακοινώσεις του Πεκίνου

Capital.gr