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Θλιβερές και εξοργιστικές είναι οι καταγγελίες για τη στάση των ΥΚΕ, οι οποίες αναφέρθηκαν στη Βουλή, αναδεικνύοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε άλλο αποτελούν απ’ ό,τι καταφύγιο του αδύναμου.

Η έννοια της αηδίας έλαβε θεσμική υπόσταση. «Μας απαντούν (σ.σ. οι ΥΚΕ) είναι πολύ λερωμένα και δεν πηγαίνουμε» υπέδειξε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, μιλώντας για συγκεκριμένη περίπτωση οικογένειας και για σπίτια που επικρατούν συνθήκες εξαθλίωσης.

Σε άλλο περιστατικό, λειτουργός δεν επικοινωνεί με τα πρόσωπα υπόθεσης που χειρίζεται, ενώ σε άλλη πέρασαν 4 χρόνια χωρίς επαφή ανάμεσα σε ΥΚΕ και ευάλωτο πρόσωπο. Τραγική περίπτωση ολιγωρίας ανέφερε και ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας.

«Από τις 26 Αυγούστου ένας ηλικιωμένος χαμηλοσυνταξιούχος και λήπτης ΕΕΕ δεν κάνει εγχείρηση στο πόδι, καθώς δεν του εξασφαλίζεται κατ’ οίκον φροντίδα. Ο άνθρωπος υποφέρει» είπε δίνοντας την εικόνα ενός ανάλγητου κράτους. «Μπαίνουμε στα σπίτια, όπως και η ΚΥΣΟΑ και βλέπουμε πράγματα και θαύματα», πρόσθεσε.

Οι αναμονές εξαιρετικά μακριές και πολύμηνες, τουλάχιστον για κάποιους. «Για 1,5 μήνα παρακαλούμε να μας απαντήσουν για να επισκεφθούμε άτομα που είναι υπό την προστασία του κράτους» αναφέρει η ΚΥΣΟΑ.

Καθυστερήσεις και προβλήματα, αναφέρθηκαν και εκ μέρους εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Ασθενούς. «Ιδίως σε χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι φτάνουν σε σημεία εξαθλίωσης. Επίσης σε ηλικιωμένους που συχνά καλούνται μόνοι τους να τα βγάλουν πέρα».

Η υφυπουργός Τίνα Παύλου απαντά πως οι τυχόν καταγγελίες θα διερευνηθούν. Όμως παραμένει το γεγονός ότι η κοινωνική πρόνοια αρνείται να λερώσει τα χέρια της εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.