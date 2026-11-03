Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοβαρές καταγγελίες για απουσία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας από την στήριξη των εξαιρετικά ευάλωτων συνανθρώπων μας, ειπώθηκαν στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής.

«Μας απαντούν είναι πολύ λερωμένα και δεν πηγαίνουμε», ανέφερε για τις ΥΚΕ η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, μιλώντας για συγκεκριμένη περίπτωση οικογένειας. «Από τις 26 Αυγούστου ηλικιωμένος χαμηλοσυνταξιούχος δεν υποβάλλεται σε χειρουργείο διότι δεν του εξασφαλίζεται κατ’ οίκον φροντίδα. Υποφέρει ο άνθρωπος αλλά δεν μας απαντούν οι ΥΚΕ», κατήγγελλε από πλευράς του ο πρόεδρος του Παρατηρητήριου Τρίτης Ηλικίας.

Την ίδια στιγμή υπογραμμίστηκε ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός περιστατικών βίας, ο οποίος ανέρχεται σε 150 ανοιχτές υποθέσεις στη Λευκωσία, όταν ο μέσος όρος άλλων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, είναι γύρω στις 30.

Τα εν λόγω ζητήματα σημειώθηκαν κατά τον έλεγχο των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία των ΥΚΕ, όπου διεφάνη, πως ο εκσυγχρονισμός τους γίνεται με ρυθμό χελώνας, καθώς από το 2019 που εξαγγέλθηκε, τελικά φέτος, το 2026 ανατέθηκε μελέτη σε ανάδοχο. Παράλληλα, η ίδια η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παραδέχθηκε ότι οι λειτουργοί των ΥΚΕ εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες, σε τραγικά κτήρια και με επιβαρυμμένη ψυχολογία.

Σε προβλήματα ζωτικής σημασίας αναφέρθηκαν οργανώσεις ασθενών και ατόμων με αναπηρία.

Από πλευράς της, η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Θέμιδα Ανθοπούλου, ανέφερε πως μπαίνουν σε σπίτια που επικρατούν συνθήκες εξαθλίωσης ή και ακόμη χειρότερα. «Λαμβάνουμε παράπονα ότι οι ΥΚΕ δεν επικοινωνούν με οικογένειες. Μεταφέρουμε το παράπονο. Μας απαντούν είναι πολύ λερωμένα και δεν πηγαίνουμε. Εμείς πηγαίνουμε!», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι υπάρχει άλλο περιστατικό όπου ο λειτουργός δεν επικοινωνεί ή πέρασαν 4 χρόνια χωρίς επαφή με τις ΥΚΕ. «Για 1,5 μήνα παρακαλούμε και αναμένουμε να ανταποκριθούν και να μας απαντήσουν για να επισκεφθούμε άτομα που είναι υπό την προστασία του κράτους. Δεν έχουμε καλή συνεργασία», είπε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου αναφέρθηκε σε άλλο περιστατικό ολιγωρίας των υπηρεσιών. Όπως είπε, από τις 26 Αυγούστου ένας ηλικιωμένος χαμηλοσυνταξιούχος και λήπτης ΕΕΕ δεν κάνει εγχείρηση στο πόδι, καθώς δεν του εξασφαλίζεται κατ’ οίκον φροντίδα. Ο άνθρωπος υποφέρει», είπε και πρόσθεσε πως αποτάθηκαν και ως Παρατηρητήριο στις ΥΚΕ, χωρίς καμία ανταπόκριση. «Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό», είπε και πρόσθεσε πως με τη γήρανση των πολιτών, οι ανάγκες του άμεσου μέλλοντος θα είναι «τσουνάμι», όπως τις χαρακτήρισε. «Μπαίνουμε στα σπίτια, όπως και η ΚΥΣΟΑ και βλέπουμε πράγματα και θαύματα».

Καθυστερήσεις και προβλήματα, αναφέρθηκαν και εκ μέρους εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Ασθενούς. «Βλέπουμε καθυστερήσεις σε παροχές και σε βοηθήματα, ιδίως σε χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι φτάσουν σε σημεία εξαθλίωσης. Επίσης σε ηλικιωμένους που συχνά καλούνται μόνοι του να τα βγάλουν πέρα». Αίτημα του Παρατηρητηρίου, όπως καταγραφούν οι ανάγκες των ΥΚΕ, μειωθεί η γραφειοκρατία, ενισχυθεί η κοινωνική στήριξη, ιδίως για χρόνιους ασθενείς.

Τίνα Παύλου: Υπό άθλιες συνθήκες και οι λειτουργοί

Στην παραδοχή ότι οι λειτουργοί των ΥΚΕ εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες, προχώρησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου.

«Η αναδιάρθρωση είναι μεγαλεπήβολο και φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο επιβάλλεται. Με τον διορισμό μου επισκέφθηκα σχεδόν όλα τα γραφεία των ΥΚΕ. Οι τρεις δυσκολίες που κατέγραψα ήταν: Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, όπου είναι τραγικά τα κτήρια που φιλοξενούν τους λειτουργούς, οι τεχνολογικές υποδομές και η ψυχική υγεία των λειτουργών, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή».

Σήμερα, είπε, ένας λειτουργός καλείται να αντιμετωπίσει 90 περιστατικά βίας τη μέρα. «Έγιναν βήματα βελτίωσης, όμως θα προσπαθήσω για όσο θα είμαι σε αυτή τη θέση να ενισχυθούν οι λειτουργοί για να επιτελέσουν το έργο τους, καθώς είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλά άλλα που δεν είναι αρμοδιότητά τους».

Είπε ακόμη, πως κατά τις επισκέψεις της στις ΥΚΕ, όλοι οι λειτουργοί είχαν την ίδια κοινή αγωνία. «Τι θα γίνει με τα περιστατικά τους. Και αυτό οφείλω να το αναφέρω, διότι λέει πάρα πολλά».

Οι συνθήκες της εποχής, υπογράμμισε η Υφυπουργός, αλλάζουν και οφείλουμε να έχουμε υπόψη αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Άλλες ήταν οι ανάγκες πριν 5, 10 ή 20 χρόνια.

Το 2019 η απόφαση εκσυγχρονισμού

Η μελέτη βρίσκεται σε ανάδοχο, ανέφερε η διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή.

«Ο εκσυγχρονισμός ξεκίνησε το 2019, με μια σειρά προτάσεων που αν και δεν κάλυπτε όλα, αφορούσε κάποιες υπηρεσίες». Όπως εξήγησε, δαπανήθηκε χρόνος διότι το 2019 – 2020 χρειάστηκε να δουν τι πρέπει να εξυπηρετηθεί, ενώ παράλληλα διανύαν και μια δύσκολη περίοδο με δικαστικές διαμάχες.

Από το 2019 που λήφθηκε η απόφαση και εξαγγέλθηκε ο εκσυγχρονισμός, το 2026 ξεκίνησε η μελέτη του. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε πως έγιναν ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό μέσω άλλων πολιτικών.

Από τον εκσυγχρονισμό των 15 σημείων που είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά, είπε ότι εφαρμόστηκαν οι έξι. Ανάμεσα σε άλλα, ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς με 15 λειτουργούς και 10 επόπτες και η παιδική προστασία στην Κύπρο για βία και άλλες συμπεριφορές.

Θα προλάβαιναν τις τραγωδίες

Την άποψη ότι θα είχαν αποφευχθεί τραγωδίες, εξέφρασε η πρόεδρος του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, Γιώργος Μεταξάς, ο οποίος υπογράμμισε πως τον Μάιο του 2019 απέστειλαν υπόμνημα στη Ζέτα Αιμιλιανίδου για τη λειτουργία των ΥΚΕ.

Αυτό που υπογραμμίζαμε, είναι πως απουσιάζει από τις ΥΚΕ η επιστημονική μεθοδολογία. «Ακόμη και για τη υποστελέχωση, δεν ξέρουμε πόσοι είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ».

Θα έπρεπε, είπε, να υπάρχει συνεργασία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού και πρόσθεσε πως απουσιάζει η συνεργασία του συλλόγου με το Υφυπουργείο.