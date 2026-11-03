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Την άμεση ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και για το Υπολογιστικό Νέφος, έτσι ώστε να προστατευθούν τα κρίσιμα δεδομένα του κράτους, ζήτησαν την Τρίτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι τρεις πάροχοι νέφους και αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων από τρίτες χώρες ελέγχουν πάνω από 70% της ευρωπαϊκής αγοράς και πάνω από το 80% των ψηφιακών υποδομών εξαρτάται από παρόχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Για την Κύπρο, μια χώρα με κατοχή, με υβριδικές απειλές και την σημαντική γεωγραφική της θέση, αυτό είναι πάνω από όλα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Στηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέτουμε τρία ζητήματα τα οποία πρέπει επιτακτικά η κυβέρνηση να διεκδικήσει και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε στη συνέχεια.

Το πρώτο, σύμφωνα με τον κ. Κάρουλλα, αφορά τις ενεργειακές διασυνδέσεις, το δεύτερο ευρωπαϊκούς πόρους για κάθε νέα υποχρέωση, καθώς η προσπάθεια για την απόκτηση κέντρων δεδομένων και αποθήκευσής τους προϋποθέτει τεράστια κόστη, και το τρίτο ισότιμη μεταχείριση των μικρών κρατών.

«Καλούμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και για το Υπολογιστικό Νέφος και να δοθεί η στρατηγική αυτή στην τελική της μορφή και στην ελληνική, όχι μόνο στην αγγλική, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα κρίσιμα δεδομένα του κράτους και η Κύπρος να καταστεί ισότιμος εταίρος και όχι απλά αποδέκτης», σημείωσε.

ΚΥΠΕ