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Με μία ξεχωριστή επετειακή βραδιά η Premier Shukuroglou, γιόρτασε τη συμπλήρωση 60 χρόνων επιτυχημένης πορείας της με ένα Gala Dinner στο Royal Hall στη Λευκωσία. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία, καθώς συγκέντρωσε το δίκτυο συνεργατών και πελατών της, σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη και εργαζόμενους του Ομίλου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και το κοινό όραμα για το μέλλον.

Από την ίδρυση της το 1966 από τον αείμνηστο Δημήτρη Σουκιούρογλου, η Premier Shukuroglou, έχει διαγράψει μια μακρά πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης, διατηρώντας σταθερή προσήλωση στη συνέπεια, την εξειδίκευση και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Με δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων η φυτοπροστασία, η υγεία και διατροφή των ζώων και η παραγωγή κόμποστ από κλαδέματα, η εταιρεία έχει αναπτύξει διαχρονικές συνεργασίες, αποτελώντας σταθερό συνεργάτη για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που εξυπηρετεί.

Νικόλας Σπαρσής, Μελίνα Σουκιούρογλου, Μελίσσα Σουκιούρογλου, Έρικ Σουκιούρογλου, Αντωνία Πηλαβάκη, Μαρίνα Σπαρσή

Η επετειακή βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία αναδρομής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ερικ Σουκιούρογλου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σουκιούρογλου στα σημαντικότερα ορόσημα διαδρομής του Ομίλου, αλλά και αναγνώρισης της συμβολής των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την πορεία του: Τους Χάρη Τζωρτζάκη ( Premier Shukuroglou Hellas), Τρύφωνα Μανιό (WARDI), Παντελή Πατσάλη (Premier Shukuroglou Animal Health) και Δημήτρη Σουκιούρογλου junior (Premier Shukuroglou Cyprus). Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές, η αφοσίωση των εργαζομένων και η διαχρονική συμβολή των προηγούμενων γενεών, που έθεσαν τις βάσεις για τη σημερινή ανάπτυξη.

Στα πλαίσια διαφόρων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Premier Shukuroglou ανακοίνωσε εισφορά ύψους €4.000στο πρόγραμμα φοιτητικών χορηγιών του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΑΛΚΙΟΝΙΔΕΣ. Η εισφορά είναι προς διάθεση για υποτροφία σε φοιτητή ή φοιτήτρια, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον.

Μελίσσα Σουκιούρογλου, Μελίνα Σουκιούρογλου, Έρικ Σουκιούρογλου, Αννελίζ Σουκιούρογλου, Τατιάνα Σουκιούρογλου, Ιωάννης Σουκιούρογλου, Λία Λαπίθη – Σουκιούρογλου, Αριστείδης Σουκιούρογλου, Αννα & Δημήτρης Σουκιούρογλου

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με εορταστικό δείπνο και μουσική, με τη συμμετοχή του Μάριου Τούμπα στο πιάνο και της Αννίτας Κωνσταντινίδου στο τραγούδι, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα που έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκομένους να γιορτάσουν μαζί αυτό το σημαντικό ορόσημο.

Έρικ Σουκιούρογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Premier Shukuroglou

Με το βλέμμα στραμένο στο μέλλον

Τα 60 χρόνια της Premier Shukuroglou δεν αποτελούν μόνο έναν σταθμό στην ιστορία της, αλλά και αφετηρία για τη συνέχεια. Με σεβασμό στις αξίες που τη διαμόρφωσαν, επενδύοντας στους ανθρώπους της και στις συνεργασίες της, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί νέες προοπτικές.

Μάνος Μαργαρίτης (Syngenta), Έρικ Σουκιούρογλου, Γιώργος Παπούλιας (Syngenta), Γιώργος Κουδουνάς, Δημήτρης Σουκιούρογλου

Premier Shukuroglou – Μαζί καλλιεργούμε το μέλλον!