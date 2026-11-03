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Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου καλούνται οι χώρες της Ευρωζώνης να υποβάλουν υποψηφιότητες για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επιταχύνονται οι διαδικασίες μετά την ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησής της.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να εξετάσουν τις προτάσεις στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οργάνου, τον οποίο επικαλείται το Reuters. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη.

Η Λαγκάρντ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η απόφασή της επισπεύδει την αναζήτηση του επόμενου επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Την τελική απόφαση για τον διορισμό θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των χωρών της Ευρωζώνης. Προηγούνται η συζήτηση των υποψηφιοτήτων στο Eurogroup, η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ και η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η διαδοχή αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα της ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, καθώς ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει την ηγεσία της ΕΚΤ σε περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τη νομισματική πολιτική και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.