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Το αίτημα της κατηγορούσας αρχής για προσθήκη νέου μάρτυρα κατηγορίας, στη πολύκροτη δίκη για τα χιλιάδες κρατικά έγγραφα που έκαναν φτερά από τις Κεντρικές Φυλακές, ενέκρινε το Κακουργιοδικείο, κρίνοντας μεταξύ άλλων, ότι είχε προηγηθεί επαρκής ενημέρωση της υπεράσπισης από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής και ότι δεν τεκμηριώθηκε δυσμενής επηρεασμός των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων.

Η εξέταση του μάρτυρα, ωστόσο, δεν άρχισε, καθώς η διαδικασία αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος άλλου συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορουμένης Άννας Αριστοτέλους κ. Χρίστος Τριανταφυλλίδης βρισκόταν σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Η αναβολή συνοδεύτηκε από υποδείξεις του Δικαστηρίου για τον προγραμματισμό των συνηγόρων ενώ η δικαστής εξέφρασε και ανησυχία για τον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας σύνθεσης.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση της υπεράσπισης για τον μάρτυρα

Ανακοινώνοντας την απόφαση επί του αιτήματος, η δικαστής Χριστιάνα Παρπόττα, αναφέρθηκε στην αλληλογραφία που είχε προηγηθεί μεταξύ της Κατηγορούσας Αρχής την οποία εκπροσωπεί ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’, κ. Βασίλης Μπίσσας και των συνηγόρων υπεράσπισης των οκτώ κατηγορουμένων. Όπως σημείωσε, η υπεράσπιση είχε ενημερωθεί από τις 15 Οκτωβρίου για την πρόθεση της Κατηγορούσας Αρχής να προσθέσει μάρτυρα, ενώ στις 22 Οκτωβρίου είχε γνωστοποιηθεί το όνομά του και είχε δοθεί περιγραφή της φύσης της μαρτυρίας του.

Το αίτημα αφορούσε την κλήση αστυνομικού για την παρουσίαση τεκμηρίων που είχαν εντοπιστεί στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Η Κατηγορούσα Αρχή είχε υποστηρίξει ότι η μαρτυρία θα είχε τυπικό χαρακτήρα και ότι η προσθήκη του δεν αιφνιδίαζε την υπεράσπιση.

Οι ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί στην προηγούμενη δικάσιμο επικεντρώνονταν στη συνάφεια της μαρτυρίας, στην απουσία προηγούμενης εμπλοκής του αστυνομικού στην υπόθεση και στην παράδοση της γραπτής κατάθεσής του, μόλις το πρωί της 29ης Οκτωβρίου, πριν δηλαδή την ορισμένη δικάσιμο. Είχαν επίσης τεθεί ζητήματα δυνατότητας αποτελεσματικής αντεξέτασης του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης και διασφάλισης του δικαιώματος των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη.

Εξετάζοντας τη νομική πτυχή, το Δικαστήριο επισήμανε ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας στην υπεράσπιση, ώστε να μην καταλαμβάνεται εξ απίνης.

«Η συνεχής προσθήκη μαρτύρων είναι γενικώς ανεπιθύμητη», ανέφερε η δικαστής, επισημαίνοντας ότι η έγκριση ενός τέτοιου αιτήματος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

Καταλήγοντας το Δικαστήριο ανέφερε πως δεν είχε τεκμηριωθεί δυσμενής επηρεασμός των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, εγκρίνοντας την προσθήκη του εν λόγω μάρτυρα στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας.

Ο μάρτυρας εγκρίθηκε πλην όμως η κατάθεση του αναβλήθηκε

Η άδεια για την προσθήκη του μάρτυρα δόθηκε, η κατάθεσή του όμως έμεινε για την επόμενη δικάσιμο.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α, Βασίλης Μπίσσας, δήλωσε ότι θα καλούσε τον πρώτο μάρτυρα κατηγορίας. Επρόκειτο για τον αστυνομικό του οποίου η προσθήκη είχε μόλις εγκριθεί.

Στο σημείο αυτό, άλλος συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε αναβολή, αναφέροντας ότι ο συνήγορος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, βρισκόταν σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Ο κ. Μπίσσας ανέφερε ότι η Κατηγορούσα Αρχή ήταν έτοιμη να αρχίσει, αλλά δεν έφερε ένσταση στην αναβολή που ζητήθηκε, αφήνοντας το ζήτημα στην κρίση του Δικαστηρίου.

«Υπό τις περιστάσεις» το αίτημα εγκρίθηκε, με το Κακουργιοδικείο να επισημαίνει ωστόσο, ότι ο σημερινός προγραμματισμός του δικαστηρίου, είχε γίνει έτσι, ώστε να αφιερωθεί ολόκληρος ο δικαστικός χρόνος ώστε το Κακουργιοδικείο να επιληφθεί αποκλειστικά της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Με την δικαστή να τονίζει ότι η υπόθεση είναι μεγάλη εξαιτίας τον αριθμό των μαρτύρων και να υποδεικνύει στους συνηγόρους πως «αναμένουμε από όλους τους συνηγόρους να διευθετήσουν το πρόγραμμά τους. Θα τολμήσουμε να σημειώσουμε ότι μας ανησυχεί και ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας σύνθεσης του Κακουργιοδικείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.