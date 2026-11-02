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Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Γεώργιος Ιωάννου είναι ο νέος διευθυντής των Φυλακών, έχοντας διαγράψει πολυετή σταδιοδρομία στην Εθνική Φρουρά, με θέσεις ευθύνης στις Ειδικές Δυνάμεις, στη στρατιωτική διοίκηση και στην αμυντική διπλωματία.

Μέχρι την αφυπηρέτησή του υπηρετούσε ως διοικητής της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού, θέση την οποία ανέλαβε τον Μάρτιο του 2025. Προηγουμένως, την περίοδο 2023–2025, διετέλεσε διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών.

Ο κ. Ιωάννου αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1991. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε θέσεις διοίκησης διμοιρίας, λόχου, μοίρας, Διοίκησης Καταδρομών και ταξιαρχίας, καθώς και σε επιτελικές θέσεις με επιχειρησιακές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Σημαντικό μέρος της υπηρεσίας του αφορούσε τις διεθνείς και διμερείς αμυντικές σχέσεις. Από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε ακόλουθος Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώ την περίοδο 2018–2019 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΦ. Είχε επίσης υπηρετήσει στο Υπουργείο Άμυνας, στον τομέα των διμερών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες.

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στη Δημόσια Διοίκηση (MPA), τον δεύτερο με βαθμό άριστα. Έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, από την οποία αποφοίτησε επίσης με άριστα.

Η εξειδικευμένη στρατιωτική του εκπαίδευση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχολεία καταδρομών, αλεξιπτωτιστών, ορεινού αγώνα, περιπόλων μακράς ακτίνας δράσης και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών. Παρακολούθησε επίσης ετήσιο σεμινάριο Στρατηγικής και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο νέος διευθυντής των Φυλακών γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1970 στη Λευκωσία. Μιλά αγγλικά και γαλλικά και είναι έγγαμος με τρία παιδιά.

Πιο αναλυτικά:

Οργανισμός Θέση Έτη Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς Διοικητής/Διοίκηση Καταδρομών 2023– 2025 Υπουργείο Άμυνας/ Διπλωματική Αποστολή Ακόλουθος Άμυνας (Στρατός Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά 2019 – 2023 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων/ Διευθυντής 2018 – 2019 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς Διοικητής/Μοίρα Ειδικών Δυνάμεων/Διοίκηση Καταδρομών 2015 – 2018 Υπουργείο Άμυνας Διμερείς Σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών 2011 – 2015 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων/ Διμερείς Σχέσεις/Αρχή Διαπίστευσης-Ασφαλείας 2007 – 2011 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς/ Μοίρα Ειδικών Δυνάμεων Υποδιοικητής 2004 – 2006 Αξιωματικός Επιτελείου 2000 – 2004 Υποδιοικητής 1998 – 2000 Διοικητής Λόχου και Αξιωματικός Επιτελείου 1992 – 1998

ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,(Δίπλωμα) Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΜΒΑ)Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση(MPA), με βαθμό Άριστα. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Ενόπλων Δυνάμεων ΕλλάδαςΑνώτατη Διακλαδική Σχολή ΠολέμουΣχολή Εθνικής Άμυνας Ελλάδας, με βαθμό Άριστα. ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Σχολείο συλλογής Διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Μόναχο, ΓερμανίαΣχολείο διαχείρησης Διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Μόναχο, Γερμανία Σχολείο Ειδικών Δυνάμεων (Αλεξίπτωτα), στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ. Σχολείο Καταδρομών (βασικό),Σχολείο Καταδρομών (προκεχωρημένο),Σχολείο Αλεξιπτωτιστών,Σχολείο Αποδράσεως-Διαφυγής (Σχολείο Αιχμαλώτων),Σχολείο Περιπόλων Μακράς Ακτίνας ΔράσηςΣχολείο Ορεινού Αγώνα, Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης,Σχολείο Joint Terminal Attack Controller (JTAC),καιΣχολείο Καταστροφών/ Μη Εκρηγνυωμένων Βλιμάτων.

ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο Στρατηγικής και Διοίκησης- Πανεπιστήμιο Κύπρου, διάρκειας ενός (1) έτους

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά και Γαλλικά

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία Γέννησης 25 Μαρτίου 1970

Τόπος Γέννησης Λευκώσια, Κύπρος

Υπηκοότητα Κυπριακή

Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με 3 παιδιά