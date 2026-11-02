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Καλά τα νέα για το νεογνό που προσβλήθηκε από λεγεωνέλλα και νοσηλεύεται εδώ και δύο περίπου εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Το βρέφος αποσωληνώθηκε σήμερα και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζεται με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό.

Τη θετική εξέλιξη επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στο philenews ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Χαράλαμπος Χαριλάου.

«Αποσωληνώθηκε σήμερα και υποστηρίζεται με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Η κατάστασή του είναι βελτιωμένη και ελπίζουμε σε περαιτέρω βελτίωση τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

Ο κ. Χαριλάου υπογράμμισε ότι το νεογνό «λαμβάνει όλη την ενδεδειγμένη θεραπεία και η ιατρική ομάδα της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, από την πρώτη στιγμή, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσει στη ζωή». «Αυτό αναδεικνύει την επιστημοσύνη και τη μοναδικότητα της εν λόγω Μονάδας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό είχε οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στη Λευκωσία, όπου είχε γεννηθεί το νεογνό.

Το νοσηλευτήριο επαναλειτούργησε μετά τους επαναληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρνητικά για λεγεωνέλλα, και τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Υγείας.